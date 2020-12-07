 ما بعد بريكست.. الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يتفقان أخيراً | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.12.2020

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أخبار

ما بعد بريكست.. الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يتفقان أخيراً

قبل أيام من خروج بريطانيا من السوق الأوروبية، توصلت مع الاتحاد الأوروبي لاتفاقية تجارية "جيدة ومتوازنة"، بحسب فون دير لاين، ولم يخف مصدر بريطاني سعادته وقال "استعدنا السيطرة على أموالنا وحدودنا وقوانينا وتجارتنا..".

EU Brexit-Verhandlungen in Brüssel

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس (24 ديسمبر/ كانون الأول 2020) أنه تم التوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد "بريكست" مع الاتحاد الأوروبي، قائلاً عبر تويتر "تم الاتفاق".

ونشر جونسون، الذي حقق فوزاً كاسحاً في انتخابات العام الماضي جرّاء تعهّده "إنجاز بريكست" صورة له وهو يحتفل.

بدورها، أفادت وزيرة التجارة الدولية ليز تروس بأن الاتفاق سيؤدي إلى "علاقة تجارية قوية" مع بروكسل وشركاء آخرين حول العالم.

ومن جانبها أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين أن لندن والاتحاد الأوروبي توصلا إلى "اتفاق جيد ومتوازن" و"منصف" للطرفين، وذلك خلال مؤتمر صحافي. وقالت فون دير لاين إن المملكة المتحدة تبقى "شريكاً موثوقاً" للاتحاد، مضيفةً أن الاتفاق "يسمح لنا بالتأكد أخيراً بأن بريكست أصبح خلفنا".

مختارات

حذرت المستشارة ميركل في مستهل رئاسة بلادها للاتحاد الأوروبي من الخطر "الحقيقي" لعدم التوصل لاتفاق مع لندن حول خروج الأخيرة من التكتل بما من شأنه زيادة الضغط على الاقتصاد الأوروبي المتضرر أصلاً من أزمة فيروس كورونا.

صدمت بريطانيا العالم بعد تصويتها على الخروج من الإتحاد الأوروبي في 2016، ولكن الآن وفي ظل أزمة كورونا تتوجه بريطانيا إلى ألمانيا طلباً للمساعدة، مما أثار غضب بريطانيين تساءلوا: لماذا تفوقت ألمانيا صحياً في هذه الأزمة؟

في الدقيقة الأولى من يوم السبت الأول من شباط/فبراير بدأت المملكة المتحدة حياة جديدة خارج الاتحاد الأوروبي لتواجه تحديات كثيرة ابرزها إزالة الشرخ الكبير في المجتمع بين مؤيدي البريكست والرافضين له.

فيما أعربت المستشارة الألمانية  أنغيلا ميركل  عن "ثقتها" بأن اتفاق بريكست "نتيجة جيدة" للمفاوضات.

وقبل سبعة أيام فقط على موعد انسحابها من السوق الأوروبية الموحدة، أحد أكبر التكتلات التجارية في العالم، أبرمت بريطانيا اليوم اتفاق تجارة مع الاتحاد الأوروبي، لما بعد خروجها منه، وذلك في أهم تحول عالمي لها منذ ضياع الإمبراطورية.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إنه "تم التوصل لاتفاق"، مرحباً "بالأنباء الرائعة للأسر والأعمال التجارية في كل جزء من المملكة المتحدة. وأضاف المتحدث: "وقعنا على اتفاق التجارة الحرة الأول حيث يستند إلى عدم تحديد رسوم أو حصص، ويتم إنجازه على الإطلاق مع الاتحاد الأوروبي".

وتأتي الانفراجة بعد أشهر من الجمود. وكانت النقاط الأكثر صعوبة على التوصل لاتفاق هي مصائد الأسماك ومسائل المنافسة. وقال مصدر في رئاسة الوزراء "أُبرم الاتفاق... استعدنا السيطرة على أموالنا وحدودنا وقوانينا وتجارتنا ومياه الصيد. "الاتفاق نبأ رائع للأسر والشركات في شتى أرجاء المملكة المتحدة. وقعنا أول اتفاق تجارة حرة يُبرم مع الاتحاد الأوروبي دون أي رسوم أو حصص". وتابع: "حققنا هذا الاتفاق العظيم للملكة المتحدة بأسرها في زمن قياسي، وفي ظل ظروف صعبة للغاية، وهو اتفاق يحمي تكامل سوقنا الداخلية وموقع أيرلندا الشمالية فيها".

وبحسب المعطيات الأولى المنقولة عن الاتفاق تخلت أوروبا عن 25 بالمائة من حصتها في الصيد في مياه بريطانيا.

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فيديو/ تجار في لندن يخشون البريكست وجماركه العالية

وانسحبت  بريطانيا  رسمياً من الاتحاد الأوروبي بنهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، لكنها ظلت عضوا في اتحاد السوق الداخلية والاتحاد الجمركي للتكتل إلى حين انتهاء فترة انتقالية تنتهي بنهاية العام الجاري. وفي غياب التوصل لأي اتفاق، كان سيتم فرض تعريفات جمركية ضخمة، ووضع حواجز تجارية أخرى، ما كان يهدد بحدوث اضطرابات اقتصادية كبيرة وفي سلاسل الإمداد.

ويبدو أن هذا الاتفاق ستكون له  نتائج خطيرة  على وحدة المملكة المتحدة، فبعد الإعلان عن التوصل له قالت رئيسة وزراء اسكتلندا: حان الوقت لتصبح اسكتلندا "دولة أوروبية مستقلة".

وكتبت ستورجن في تغريدة "بريكست يتحقق عكس إرادة شعب اسكتلندا"، التي صوتت بنسبة 62 بالمائة ضدّ الخروج من الاتحاد الأوروبي، مشيرةً إلى أنه "لا يمكن لأي اتفاق على الإطلاق أن يعوّض عمّا أخذه بريكست منا". وتابعت أن "الوقت حان لنرسم مستقبلنا الخاص كدولة أوروبية مستقلة"، فيما ترفض لندن السماح لاسكتلندا بعقد استفتاء جديد على الاستقلال.

ع.غ/ ص.ش (رويترز، د ب أ، أ ف ب)

  • A Union Jack sign reads 'Little Britain'

    بريطانيا المُصَغَرة على ضفاف الراين

    شغف البريطانيين بالريف الألماني

    بدأت فكرة إنشاء قرية تُمثل "بريطانيا المُصَغَرة" منذ عامين تقريباً. استقر غاري بلاكبيرن منذ عدة سنوات في منطقة حوض الراين جنوب مدينة بون. يعمل غاري بمهنة العناية بالأشجار ورغب بإنشاء مكان يُمكن للألمان والبريطانيين أن يلتقوا فيه.

  • A British phone booth and statues of cows and sheep outside 'Little Britain'

    بريطانيا المُصَغَرة على ضفاف الراين

    نقطة جذب للسكان المحليين

    الجيران الذين لم يشاهدوا بريطانية المُصَغَرة من قبل لن يفوتوا فرصة زيارتها فور انتهاء غاري من وضع تماثيل الأغنام والأبقار وكشك الهاتف الأحمر في قريته المُصَغرة التي أنشأها ضمن أرضه في كريتزهاز هذا الربيع.

  • Luke and Kevin Blackburn at 'Little Britain'

    بريطانيا المُصَغَرة على ضفاف الراين

    عمل جماعي

    يعمل الشقيقان لوقا وكيفن مع والدهما بمهنة العناية بالأشجار، كما يبذلان جهودهما للعناية بـ"بريطانيا المُصَغَرة". قد تكون فكرة إنشائها غريبة إلى حدٍ ما، إلا أنهم جميعا يبذلون جهودا كبيرة للعناية بها ويمضون ساعتين يوميا في سقاية الأزهار والنباتات، عندما لايكون غاري وزوجته في الجوار.

  • A British Centurion tank in 'Little Britain'

    بريطانيا المُصَغَرة على ضفاف الراين

    إحياء ذكرى من فقدوا حياتهم

    اشترى غاري بلاكبيرن دبابة من طراز سنتوريون 1953 وجعل منها نصباً تذكارياً يرمز إلى مفاهيم السلام والحرية. ترمز أكاليل الزهور إلى إحياء ذكرى من فقدوا حياتهم من الألمان والبريطانيين والفرنسيين في معركة السوم، التي نشبت في الحرب العالمية الأولى.

  • A double-decker bus at Little Britain

    بريطانيا المُصَغَرة على ضفاف الراين

    المحطة الأخيرة

    هذه حافلة ذات طابقين تقف في المحطة الأخيرة التابعة لـ "بريطانيا المُصَغَرة". من المفترض أن تكون مقاعد الحافلة مريحة للجلوس، هناك حافلة أخرى مماثلة مُجَهزة ومخصصة للعب الأطفال.

  • A statue of Merlin with the queen in the background

    بريطانيا المُصَغَرة على ضفاف الراين

    الساحر ميرلين والملكة إليزابيث

    تحتلف التماثيل التي يملكها غاري بلاكبيرن في طبيعتها وترمز إلى شخصيات سياسية، وأدبية، وأسطورية. في الصورة نُشاهد الساحر ميرلان، الساحر الخاص للملك آرثر، يقف قرب كوخ روبن هود و يُحَدِقُ في كرته البلورية، بينما نرى داخل الكوخ شكلاً يُمثل الملكة إليزابيث محاطة بكلابها من نوع الكورغيز.

  • A statue of Mr. Bean on a bench next to his black and green Mini

    بريطانيا المُصَغَرة على ضفاف الراين

    سيارة الميني كوبر ومستر بين

    تعرضت سيارة الميني ذات اللونين الأسود والأخضر التي كان يقودها "مستر بين" في إحدى حلقات مسلسله إلى الدهس من قِبَلِ دبابة تشبة تلك التي اشتراها غاري بلاكبيرن ووضعها في بريطانيا المُصَغَرة. لاتوجد خطط لإعادة تصوير مشهد دهس الدبابة لسيارة الميني كوبر حتى الآن!

  • A bi-plane sits on a shed in 'Little Britain'

    بريطانيا المُصَغَرة على ضفاف الراين

    الأزهار والأشجار وبريطانيا المُصَغَرة

    بإمكان من أصابهم الإرهاق ممن تسلقوا هضاب وادي كاسباخ أن ينالوا قسطاً من الراحة في بريطانيا المُصَغَرة، كما يُمكن لكبار السن أيضاً أن يتوقفوا للاستراحة وهم في طريق العودة إلى منازلهم. نانسي ايسنسون/غالية داغستاني


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