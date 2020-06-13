نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

الاستغلال الجنسي

تفيد تقارير ومعطيات السنوات القليلة الماضية إلى انتشار الاستغلال الجنسي على نطاق أوسع مما يُعتقد. ومن الأدلة على ذلك الفضائح الجنسية المتوالية التي طالت مدراء ومسؤولين ورجال دين وصناع قرار في مختلف المجالات.

الاستغلال الجنسي اعتداء يُرتكب ضد طرف بالإكراه، أي دون موافقته. ومن أسوا مظاهره الاغتصاب والضرب واستخدام وسائل تهدد الحياة. ومن الوسائل المستخدمة فيه العنف والابتزاز المالي أو العيني للطرف الذي يحتاج مساعدات غذائية وغيرها. أما الضحايا فهن في الغالبية من النساء اللواتي يتعرضن للعنف ووسائل الابتزاز.

Paedophilia. Image manipulated by Tiina Oasmaa. (Fotomontage)Foto: LEHTIKUVA +++(c) dpa - Report+++ |

لماذا تفشل ألمانيا في حماية أطفالها من الاستغلال الجنسي؟ 13.06.2020

يُعد الاعتداء الجنسي على الأطفال جريمة من العيار الثقيل، لكن حالات الاعتداء تزداد بشكل مروع، كيف يكون هذا ممكنا في المانيا حيث تسهر مكاتب الشباب والمحاكم العائلية على راحة الأطفال؟
ARCHIV - ILLUSTRATION - Prostituierte warten am 08.09.2011 auf einem Straßenstrich auf Freier. Weil sie Frauen aus Bulgarien zur Prostitution gezwungen haben sollen, stehen zwei 31 und 34 Jahre alte Männer an vor dem Landgericht Hannover. Foto: Boris Roessler/dpa (zu lni Prozess um Zwangsprostitution - Frauen aus Bulgarien verschleppt vom 17.10.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

العبودية الحديثة ـ ألمانيا "بيت دعارة أوروبا"؟ 23.08.2018

رغم أنها محظورة في كل مكان توجد ظروف تشبه العبودية في كافة العالم ـ حتى في ألمانيا. "اليوم الدولي لذكرى تجارة العبيد وإلغائها" له دلالة أكبر من مجرد ذكرى سنوية.
30.04.2014 Ein Kind hat seine Puppe verloren, nun liegt das Spielzeug am 30.04.2014 in Berlin am Rande einer Strasse auf dem Boden. Foto: Daniel Bockwoldt | Verwendung weltweit

الاستغلال الجنسي لأطفال لاجئين في اليونان عار على أوروبا 01.04.2018

لم يعد خافياً على أحد الوضع المزري الذي يعيشه اللاجئون في اليونان: عنف وتشرد ومخيمات مكتظة. أكثر شريحة ضعفاً وعرضة للانتهاك هي الأطفال؛ إذ كشف تقرير لجامعة هارفرد ومتطوعون وقوع لاجئين قصر في براثن شبكات الدعارة.
Junges Mädchen als Opfer von häuslicher Gewalt Schlagworte Menschen, Opfer, traurig, Pädophilie, Waise, Straße, Mädchen, Sorge, Anonymität, deprimiert, Emotion, verzweifelt, Teddybär, schämen, Kind, Einsamkeit, Trauer, einsam, Psyche, Teddy, Mißbrauch, anonym, Emotionen, Angst, häusliche Gewalt, Furcht, Mißbrauchsopfer, mißbraucht, Kriminalität, sexuelle Gewalt, Trauma, Jugendlicher, Scham, Kummer, allein, Verzweiflung, Bürgersteig, sexueller Mißbrauch, Gewalt, Leid, Spielzeug, vergewaltigt

المغرب: حكم قضائي جديد يحيي الأمل بالقضاء على ظاهرة استغلال الأطفال جنسيا 18.04.2014

وسط تواطؤ القوانين وعادات المجتمع يستمر ارتفاع عدد ضحايا الاستغلال الجنسي للأطفال في المغرب. الحكم "القاسي" الذي أصدرته محكمة في حق "بيدوفيل"(معتدي جنسي) إنجليزي سلط الضوء مجددا على هذه الظاهرة المتفشية.
An unidentified defendant, right, is brought by a police officer to the courthouse in Angers, western France, Thursday, March 3, 2005, where 66 people go on trial for allegedly prostituting children for food and money, in one of the biggest criminal trial ever in France. The case centers on the rape and other abuse of a total of 45 children, some only months old, in a low-income community from 1999 to 2002. (AP Photo/Franck Prevel)

المغرب: وزير فرنسي سابق يعيد الاستغلال الجنسي للأطفال إلى الواجهة 04.07.2011

عاد موضوع الاستغلال الجنسي إلى الواجهة في المغرب بعد اتهام وزير الفرنسي السابق لوك فيري لزميل له بإقامة علاقات جنسية، قبل سنة 2002، مع أطفال في مدينة مراكش، ما أثار جدلا حول حماية الأطفال من السياحة الجنسية في المغرب.
24.04.2008 DW-TV Global 3000 Menschenhandel

هل للتجارة بالبشر علاقة بالإرهاب؟ 15.06.2010

يشير التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية الى أن 21 دولة حققت تقدما في مكافحة الاتجار بالبشر، ومن بينها سوريا التي عقد فيها مؤتمر حول مكافحة الاتجار بالبشر. ويحذر الخبراء من وجود علاقة بين هذه التجارة والإرهاب.
Women look after children in a park of Valence, central France, Wednesday Sept.21, 2005. The French government, heeding warnings that Europe faces a population decline with far-reaching economic and social consequences, is expected to unveil new measures this week to encourage the French to have more children. (AP Photo/Patrick Gardin) ** FRANCE OUT **

جهود ريادية لمساعدة الأمهات العازبات في المغرب على الحياة الكريمة 01.12.2009

تضم مدينة الدار البيضاء المغربية أول جمعية للأمهات العازبات في العالم الإسلامي، حيث تجد هؤلاء الأمهات من ضحايا الاستغلال الجنسي أو الاغتصاب، الرعاية لهن ولأطفالهن، إذ يتم إعادة تأهيلهن للتمكن من بناء حياة كريمة ومستقلة.