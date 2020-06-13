تفيد تقارير ومعطيات السنوات القليلة الماضية إلى انتشار الاستغلال الجنسي على نطاق أوسع مما يُعتقد. ومن الأدلة على ذلك الفضائح الجنسية المتوالية التي طالت مدراء ومسؤولين ورجال دين وصناع قرار في مختلف المجالات.

الاستغلال الجنسي اعتداء يُرتكب ضد طرف بالإكراه، أي دون موافقته. ومن أسوا مظاهره الاغتصاب والضرب واستخدام وسائل تهدد الحياة. ومن الوسائل المستخدمة فيه العنف والابتزاز المالي أو العيني للطرف الذي يحتاج مساعدات غذائية وغيرها. أما الضحايا فهن في الغالبية من النساء اللواتي يتعرضن للعنف ووسائل الابتزاز.