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الاستخبارات التركية

هي هيئة الاستخبارات الوطنية التي تعرف باللغة التركية بعبارة" ملي استخبارات تشكيلاتي" المعروفة اختصارا " mit ". وقد نشطت بشكل خاص بعد محاولة الانقلاب على الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

تحت شعار "نحن خُدام الأمة التركية" تعمل هيئة الاستخبارات التركية منذ الاول من تشرين الثاني/ نوفمبر 1937 لتأمين الامن الوطني التركي. وخضعت هذه الهيئة على مدى عقود لسلطة العسكر، لكنها اليوم تعمل بالتنسيق مع خلايا حزب العدالة والتنمية الذي يقوده اردوغان، ومن خلال هذا التنسيق نجحت في كشف محاولة الانقلاب في 15 تموز / يوليو 2016 قبل ساعات من وقوعها كما اعلنت مصادر في المخابرات التركية لشبكة سي ان ان التلفزيونية الامريكية.

ARCHIV - Die deutsche und die türkische Fahne wehen am 03.02.2014 in Berlin am Potsdamer Platz vor dem Hotel Ritz Carlton. Foto: Paul Zinken/dpa (zu dpa «Spiegel»: Nato-Partner Türkei war Aufklärungsziel des BND vom 16.08.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

ألمانيا.. التحقيق مع تركي بتهمة التجسس لصالح مخابرات بلاده 01.10.2021

أكد الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا أنه يحقق مع تركي قبض عليه قبل أسبوعين، مشيراً إلى وجود "أدلة فعلية كافية" على أن الرجل تجسس على أنصار حركة غولن لصالح مخابرات بلده. وتتهم تركيا الحركة بمحاولة الانقلاب في 2016.
ARCHIV 2015 ***** Aug. 25, 2015 - Syria - Islamic State of Iraq and the Levant fighters shown in propaganda photos released by the militants. Syria PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAp138 © Imago/ZUMA Press

كان ذراعا أيمن للبغدادي .. تركيا تعتقل قائدا بتنظيم "داعش" 02.05.2021

في إسطنبول، ألقت قوات الأمن التركية القبض على شخص أفغاني الجنسية يعتقد أنه كان على علاقة قوية بالزعيم السابق لتنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، وأنه قاد الهيكل العسكري للتنظيم الإرهابي، قبل أن يختفي منذ سنوات.
Der Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen, Hans-Christian Ströbele, spricht am 15.01.2014 im Bundestag in Berlin während der aktuellen Stunde zur NSA-Affäre. Foto: Soeren Stache/dpa

برلماني ألماني بارز يرفض أنشطة الاستخبارات التركية في ألمانيا 18.09.2016

دعا هانز كريستيان شتروبله عضو اللجنة المعنية بمراقبة أجهزة الاستخبارات الأجنبية إلى طرد عملاء الاستخبارات التركية من الأراضي الألمانية، بعد تسرب معلومات عن نشاطهم داخل البلد، DWحاورته لمعرفة التفاصيل
ARCHIV - Die deutsche und die türkische Fahne wehen am 03.02.2014 in Berlin am Potsdamer Platz vor dem Hotel Ritz Carlton. Foto: Paul Zinken/dpa (zu dpa «Spiegel»: Nato-Partner Türkei war Aufklärungsziel des BND vom 16.08.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

لجنة برلمانية تدعو للتحقيق في أنشطة الاستخبارات التركية بألمانيا 21.08.2016

دعت لجنة الرقابة في البرلمان الألماني إلى لكشف عن معلومات بشأن الأنشطة التي تقوم بها الاستخبارات التركية داخل ألمانيا. وذُكر أن جهاز الاستخبارات التركية يدير شبكة واسعة من المخبرين على مستوى ألمانيا.
16.07.2016 In this Saturday, July 16, 2016 photo, members of Turkey armed forces are escorted by police for their suspected involvement in Friday's attempted coup at the court house in Istanbul. Rather than toppling Turkey's strongman president, a failed military coup appears to have bolstered Erdogan's immediate grip on power and boosted his popularity. (IHA via AP) | Copyright: picture-alliance/AP Photo

اعتقال 11 من الكوماندوز شاركوا في محاولة لاحتجاز أردوغان 01.08.2016

ألقت تركيا القبض على بقية قوات الكوماندوز، الذين شاركوا في محاولة لاحتجاز الرئيس أردوغان في منتجع مرمريس أثناء محاولة الانقلاب الفاشلة. وقد شاركت في عملية اعتقالهم قوات أمن خاصة بينما احتج العشرات خارج موقع احتجازهم.
29.07.2016+++ ANKARA, TURKEY - JULY 29: Turkish President Recep Tayyip Erdogan delivers a speech during the opening ceremony of Bestepe National Congress&Culture Center and commemoration of those martyred in July 15 coup attempt, in Ankara, Turkey on July 29, 2016. Ahmet Izgi / Anadolu Agency Copyright: picture-alliance/AA/A. Izgi

إقالات جديدة في الجيش التركي وإلحاق الأركان بوزارة الدفاع 31.07.2016

أعلنت السلطات التركية الأحد فصل 1389 جنديا يشتبه بصلتهم بالمحاولة الانقلابية الفاشلة، وذلك غداة تصريحات للرئيس أردوغان أشار فيعها بأنه يريد وضع قيادة الأركان العامة للجيش ووكالة الاستخبارات التركية تحت سلطة مكتبه.
Bildnummer: 57906805 Datum: 17.04.2012 Copyright: imago/ITAR-TASS ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. APRIL 17, 2012. Saleh Muslim, a member of the opposition Syrian National Coordination Committee (NCC), at a press conference at Interfax News Agency HQ. PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY People Wirtschaft PK Porträt x0x xst 2012 quer 57906805 Date 17 04 2012 Copyright Imago ITAR TASS ITAR TASS Moscow Russia April 17 2012 Saleh Muslim a member of The Opposition Syrian National Coordination Committee NCC AT a Press Conference AT Interfax News Agency HQ PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Celebrities Economy press conference Portrait x0x 2012 horizontal

زعيم كردي سوري يجري محاثات في أنقرة حول كوباني 05.10.2014

ذكرت مصادر إعلامية تركية أن رئيس أبرز حزب سياسي كردي في سوريا يجري محادثات مع مسؤولين في أجهزة الاستخبارات التركية حول الوضع في مدينة كوباني ـ عين العرب ـ السورية المحاصرة من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية".