هي هيئة الاستخبارات الوطنية التي تعرف باللغة التركية بعبارة" ملي استخبارات تشكيلاتي" المعروفة اختصارا " mit ". وقد نشطت بشكل خاص بعد محاولة الانقلاب على الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

تحت شعار "نحن خُدام الأمة التركية" تعمل هيئة الاستخبارات التركية منذ الاول من تشرين الثاني/ نوفمبر 1937 لتأمين الامن الوطني التركي. وخضعت هذه الهيئة على مدى عقود لسلطة العسكر، لكنها اليوم تعمل بالتنسيق مع خلايا حزب العدالة والتنمية الذي يقوده اردوغان، ومن خلال هذا التنسيق نجحت في كشف محاولة الانقلاب في 15 تموز / يوليو 2016 قبل ساعات من وقوعها كما اعلنت مصادر في المخابرات التركية لشبكة سي ان ان التلفزيونية الامريكية.