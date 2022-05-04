الاتحاد الأوروبي يكشف عن "حزمة العقوبات السادسة" على روسيا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين إن دول الاتحاد الأوروبي ستوقف استيراد النفط ومنتجات التكرير الروسية، وذلك ضمن حزمة سادسة مقترحة من العقوبات على موسكو بسبب الحرب على أوكرانيا.



وأضافت أمام البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء (الرابع من أيار/مايو 2022): "سنتخلى عن الإمدادات الروسية من النفط الخام تدريجياً خلال ستة أشهر والمنتجات المكررة بنهاية العام"، ما دفع النواب للتصفيق. وتابعت قائلة: "سيشكل ذلك حظراً كاملاً للواردات لكل النفط الروسي المحمول بحراً وعبر خطوط الأنابيب، الخام ومنتجات التكرير".

وتابعت فون دير لاين: "لن يكون ذلك سهلاً. بعض الدول الأعضاء تعتمد بقوة على النفط الروسي. لكن علينا أن نعمل على ذلك". ويحتاج هذا المقترح إلى موافقة كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة ليدخل حيز التنفيذ.

وأعلنت فون دير لاين السعي لفرض عقوبات أخرى على النظام المالي الروسي أيضاً، وقالت: "نعتزم استبعاد سبيربنك وهو أكبر بنك في روسيا وبنكين كبيرين آخرين من نظام سويفت. نوجه بذلك ضربة للبنوك التي تعتبر مهمة بشكل كبير للنظام المالي الروسي ولقدرة بوتين على التدمير"، وأضافت: "سيزيد هذا من عزلة القطاع المالي الروسي عن النظام العالمي". كما تشمل العقوبات المقترحة العسكريين الروس المتورطين في فظائع في مدينتي بوتشا وماريوبول الأوكرانيتين.

وذكرت أن الاتحاد الأوروبي سيستهدف ثلاث محطات إذاعية روسية أخرى مملوكة للدولة في عقوبات جديدة بسبب غزو أوكرانيا. وأبلغت فون دير لاين البرلمان الأوروبي: "لقد حددنا تلك القنوات التلفزيونية على أنها أبواق تضخم أكاذيب ودعاية بوتين بقوة".



واقترحت المفوضية الأوروبية أيضاً معاقبة رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل، كما ورد في وثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس. وتشمل اللائحة الجديدة أسماء 58 شخصية خاضعة للعقوبات من بينهم عدد من العسكريين الروس، بالإضافة إلى زوجة وابنة ونجل المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.

مشاهدة الفيديو 01:30 عقارات تابعة للأوليغارشية الروسية في ألمانيا





وبعد الكشف عن حزمة العقوبات الجديدة على روسيا، اقترحت فون دير لاين إطلاق حزمة للتعافي لأوكرانيا لمساعدتها على إعادة البناء بعد انتهاء الحرب التي تشنها روسيا. وقالت: "ينبغي أن تجلب هذه الحزمة (الخاصة بالتعافي) استثمارات ضخمة لتلبية الاحتياجات والإصلاحات اللازمة". وأضافت "ستمهد (الحزمة) في نهاية المطاف الطريق أمام مستقبل أوكرانيا داخل الاتحاد الأوروبي".

وأخطر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب اليوم الثلاثاء بأن بوسعه وقف الصادرات وعدم الوفاء بالاتفاقات رداً على عبء العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وفرض حظر على النفط الروسي سيحرم موسكو من تدفق كبير للإيرادات، لكن محاولة التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الإجراء أدى إلى انقسام دول الاتحاد الأوروبي التي تعتمد على روسيا في 26 بالمئة من وارداتها النفطية. وكانت المجر من بين الدول التي لديها تحفظات على حظر النفط. وكان من بين مخاوفها أن ارتفاع أسعار الطاقة سيضر اقتصادات الاتحاد الأوروبي التي تواجه صعوبات بالفعل جراء التضخم.

وقال دبلوماسيون لرويترز إن مقاومة حظر استيراد النفط بدأت تضعف خلال الأيام الماضية بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بإعفاءات لسلوفاكيا والمجر اللتين تعتمدان بشكل كبير على الخام الروسي. ودفعت دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 47 مليار يورو (47.43 مليار دولار) لروسيا مقابل الغاز والنفط منذ غزو أوكرانيا، وذلك وفقاً لمركز أبحاث الطاقة والهواء النقي.

م.ع.ح/إ.ف (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)