 الأوروبيون يتهمون موسكو بـ″الابتزاز″ باستخدام سلاح الغاز | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.04.2022

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أخبار

الأوروبيون يتهمون موسكو بـ"الابتزاز" باستخدام سلاح الغاز

بعد تعليق إمدادات الغاز الروسي إلى بولندا وبلغاريا، أكد الاتحاد الأوروبي أنه "مستعد" لهذا السيناريو، متهماً روسيا باستخدام الغاز كأداة ابتزاز، وهو ما نفته موسكو، لكنها في ذات الوقت هددت بقطع الغاز عن الدول "غير الصديقة".

موزع للغاز في بولندا (12/9/2014)

الاتحاد الأوروبي يتهم موسكو بـ"الابتزاز" مؤكداً أنه "مستعد" لسيناريو وقف إمدادات الغاز الروسية

 

وصف الاتحاد الأوروبي تعليق موسكو إمدادات الغاز إلى بلدين في الكتلة التي تضم 27 بلداً بـ"الابتزاز"، مؤكداً أنه "مستعد" لسيناريو وقف إمدادات الغاز الروسية، ويخطط لرد "منسق" بعدما قطعت غازبروم إمداداتها عن بولندا وبلغاريا.
وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين اليوم الأربعاء (27 نيسان/أبريل 2022) على تويتر أن "إعلان غازبروم مسعى آخر من روسيا لابتزازنا بالغاز. نحن مستعدون لهذا السيناريو. نقوم بإعداد رد الاتحاد الأوروبي المنسق"، وأضافت: "يمكن للأوروبيين أن يثقوا في وقوفنا متكاتفين ومتضامنين مع الدول الأعضاء المتأثرة" بالخطوة.


مختارات

رفض وزير المالية الألماني طلب روسيا سداد قيمة الغاز بالروبل، مؤكدا التمسك بما تنص عليه عقود الشراء. جاء ذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين، التي خيم عليها الغزو الروسي لأوكرانيا.

في توقعات تدعم موقف الحكومة الألمانية، حذرت ستة معاهد ألمانية نافذة من فرض حظر فوري على واردات الغاز الروسي لأنه سيتسبب برأيها، بانكماش اقتصادي حاد. كما بين بين استطلاع رأي أن غالبية الألمان يرفضون مثل هذا الحظر.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن فون دير لاين وصفها لخطوة تعليق إمدادات الغاز الروسية بـ"غير المبررة وغير المقبولة". وأضافت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يعمل لضمان توافر بدائل للإمدادات من روسيا، مشيرة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي وضعت خطط طوارئ، وذكرت أن مجموعة تنسيق الغاز مجتمعة حالياً.


وأعلنت شركة "غازبروم" الروسية العملاقة للغاز اليوم الأربعاء وقف ضخ الغاز الروسي لبلغاريا وبولندا، وهو ما سبق أن هددت به، بعد عدم حصولها على دفعات بالروبل من البلدين. كما هددت بأنه من الممكن خفض الإمدادات الأخرى إذا ما استغلت أي دولة من الدولتين الغاز الذي يتم نقله عبر أراضيها إلى دول أخرى. وأكدت الشركة البولندية لتعدين النفط والغاز الأربعاء أن غازبروم "أوقفت بالكامل" إمدادات الغاز إلى بولندا عبر خط أنابيب "يامال".

 

وأتهم رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي روسيا بأنها دفعت حدود "إمبريالية الغاز" خطوة أخرى بوقف تسليم الغاز لبولندا. وقال للنواب في وارسو، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء "هذا هجوم مباشر على بولندا". وأضاف "هاجمت روسيا الاقتصاد الأوروبي من خلال التدابير التضخمية. ويرمي هذا التضخم البوتيني(نسبة إلى بوتين) إلى زيادة أسعار الغاز لمستوى أعلى".


Infografik Karte Erdgasleitungen aus Russland in die EU AR

ودان رئيس وزراء بلغاريا كيريل بيتكوف الأربعاء قرار روسيا قطع إمدادات الغاز عن بلاده العضو في الاتحاد الأوروبي معتبرا ذلك "ابتزازا". وقال بيتكوف إن قرار شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم "انتهاك صارخ للعقد وابتزاز (...) لن نستسلم لمثل هذا الابتزاز"، مؤكدا أن بلغاريا من جهتها تراجع جميع العقود مع غازبروم بما في ذلك عقد المرور في الدولة البلقانية.

من جانبها أعربت وزارة الاقتصاد الألمانية عن "القلق" بشأن قيام روسيا بتعليق إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا. وقالت متحدثة باسم وزير الاقتصاد روبرت هابيك إن ألمانيا تراقب الوضع في أوروبا الشرقية عن كثب، وأضافت أنه لا يوجد ما يدعو للقلق حاليا بشأن أمن الطاقة في ألمانيا، "تدفقات الغاز مستقرة بشكل عام في هذا الوقت، لكننا قلقون من رؤية توقف للإمدادات في دولٍ أوروبية شريكة". وسبق أن حذرت الحكومة الألمانية من تكبد الاقتصاد لأضرار جسيمة إذا تم تعليق الإمدادات الروسية، ولهذا فإنها تعارض بشدة فرض حظر على واردات الطاقة الروسية.

موسكو تنفي اتهامات بالابتزاز

وتحولت إمدادات الغاز الطبيعي الروسي لسلاح بعدما فرضت العديد من الدول الغربية عقوبات على موسكو بعد غزوها لأوكرانيا. ورغم التهديدات الروسية، واصلت الكثير من هذه الدول شراء الغاز الروسي، كونها لا تمتلك بديلاً له. واستغلت روسيا الموقف وحاولت دعم عملتها التي تضررت من جراء العقوبات، وطالبت من أسمتها بـ"الدول غير الصديقة" بسداد ثمن الغاز بالروبل، وهو ما رفضت الكثير من الدول الامتثال له.

وأكد فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب في الجمعية الاتحادية الروسية) ضرورة وقف إمدادات الغاز الطبيعي عن كافة الدول "غير الصديقة"، التي ترفض الامتثال لطلب روسيا دفع مقابل الغاز بالروبل. وأكد في منشور على موقع تلغرام أن مجلس الدوما يدعم قرار وقف إمدادت الغاز عن بولندا وبلغاريا لعدم دفعهما بالروبل، وفقا لما طالبت به روسيا.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عنه القول: "قادة هذه الدول يرفضون الامتثال. دعوهم يفسرون لمواطنيهم كيف سيتعايشون مع هذا الوضع، ولمصلحة من كانوا يتصرفون عندما اتخذوا هذا القرار"، وقال: "علينا فعل الأمر نفسه مع الدول الأخرى غير الصديقة لنا".

 لكن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف نفى لاتهامات بأن بلاده تستخدم إمدادات الغاز الطبيعي كأداة للابتزاز، مؤكدا أن روسيا مورد موثوق للطاقة وليست ضالعة في أي ابتزاز. ورفض الكشف عن عدد الدول التي وافقت على التحول إلى دفع ثمن الغاز بالروبل تماشيا مع مرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين الشهر الماضي.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/Construction Photography/Photoshot)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    1- خط الغاز القطري - التركي

    تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم (نحو14 بالمئة من الاحتياطي العالمي) وتعتزم قطر نقل الغاز إلى تركيا عبر خط أنابيب يمر عبر السعودية وسوريا ومنها إلى تركيا التي ستتولى توزيعه إلى أوروبا.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/AP Photo/V. Salemi)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    1- خط الغاز القطري - التركي

    وترجع أهمية هذا الخط إلى أن روسيا لن تصبح مصدر الغاز الوحيد لأوروبا. ويربط كثير من الخبراء والمحللين الأزمة الخليجية الأخيرة مع قطر بأطماع في ثرواتها الهائلة من الغاز.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/STR. )

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    2 - خط غاز شرق المتوسط

    تم إنشاؤه في البداية لنقل الغاز الطبيعي المصري من العريش بمصر إلى عسقلان بإسرائيل داخل المياه الإقليمية المصرية ثم الإسرائيلية في البحر المتوسط بطول 100 كم. وكانت إسرائيل تتسلم الغاز المصري بأسعار تفضيلية. تعرض الخط لعشرات العمليات التخريبية ما كلف مصر مبالغ طائلة.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/K. Elfiqi)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    2- خط غاز شركة شرق المتوسط

    لكن شركات ديليك دريلينج الإسرائيلية ونوبل إنرجي (مقرها تكساس) وغاز الشرق المصرية اعلنت التوصل لاتفاق لشراء حصة من شركة غاز شرق المتوسط نسبتها 39 بالمئة من الأسهم مقابل 518 مليون دولار، وهي صفقة ستمكن إسرائيل من توريد 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصرعلى مدى عشر سنوات من حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين في إطار اتفاق التصدير الموقع سلفاً بين البلدين.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    3- خط الأنابيب الإسرائيلي - الأوروبي

    أعلنت حكومات أوروبية وحكومة إسرائيل دعمها لإنشاء مشروع خط أنابيب بالبحر المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا وحددت موعداً مستهدفا لاستكماله في عام 2025. ويهدف خط الأنابيب الذي يمتد لمسافة 200 كيلومتر إلى ربط حقول الغاز قبالة سواحل إسرائيل وقبرص باليونان وربما إيطاليا بتكلفة تصل إلي ستة مليارات يورو (6.4 مليار دولار).

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/AP Photo/Saipem)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    4 - خط الغاز المصري - القبرصي

    وقعت قبرص ومصر اتفاقاً يمهد الطريق لإنشاء أول خط أنابيب تحت المياه في البحر الأبيض المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من قبرص إلى الأراضي المصرية لاسالته في المحات المصرية تمهيداً لإعادة تصديره الى أوروبا. وفق الاتفاق سيتم نقل الغاز من حقل "أفروديت" القبرصي إلى مصر ما يفتح الباب أمام جذب استثمارات بمليارات الدولارات للبنية التحتية.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/STR. )

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    5 - خط الغاز الأردني - الإسرائيلي

    وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية ووزارة الطاقة مع إسرائيل وشركة "نوبل إنيريجي" اتفاقا يقضي باستيراد عمان للغاز الإسرائيلي المستخرج من حقل ليفياثان، وهو الاتفاق المعطل حتى اليوم بسبب الرفض الواسع من النقابات والأحزاب والمبادرات الأردنية سواء لأسباب سياسية أو بيئية. من المقرر أن يبلغ طول خط الأنابيب نحو64 كيلومتراً على أن يبدأ استقبال أولى دفعات الغاز الإسرائيلي بنهاية عام 2019 ولمدة 15 عاماً.

  • Infografik Karte most important Gas Pipelines in the in the eastern of the Mediterranean sea AR

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    انفوغرافيك لخطوط الغاز الطبيعي في المنطقة

    يوضح الانفوغرافيك أهم خطوط الغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، بعضها يعمل بالفعل والبعض الآخر قيد الإنشاء. ومع تزايد عدد اكتشافات حقول الغاز الطبيعي في المنطقة تعاظمت أهميته وأثره على العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول.