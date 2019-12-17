الاتحاد الأوروبي يقلص بشكل كبير مساعداته لتركيا

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا اليوم السبت (18 يناير/كانون الثاني) أن الاتحاد الأوروبي قلص مساعدات الانضمام المخصصة لتركيا في هذا العام بشكل كبير جدا. وذلك وفقا لما ذكرته صحف مجموعة (فونكه) الإعلامية الألمانية استناداً إلى خطاب بعث به مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى البرلمان الأوروبي. وتوقفت مفاوضات الانضمام بين تركيا والتكتل منذ أعوام.

وبرر بوريل التقليص الجديد للمساعدات المخصصة لتركيا بأعمال التنقيب غير المصرح بها التي تقوم بها تركيا قبالة سواحل قبرص العضو في التكتل بالإضافة إلىالعملية العسكرية التركية التي بدأت في شمال سوريا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. ولا يسري تقليص المدفوعات الأوروبية لتركيا على المساعدات التي يقدمها التكتل إلى أنقرة في إطاراتفاقية اللاجئين.

وأوضحت صحف (فونكه) أن خطاب بوريل كشف أن الاتحاد الأوروبي قرر تقليص أموال المساعدات لأنقرة مجدداً بحيث سيبلغ نسبة المساعدات المشطوبة للعام الحالي 75 بالمائة.

ونُقِلَ عن المفوضية الأوروبية تصريحات أفادت بأن تركيا ستحصل هذا العام على 168 مليون يورو فقط من أموال البرنامج المخصص للتقارب مع الاتحاد الأوروبي، وسيتم تخصيص 150 مليون يورو من هذا المبلغ لمجال الديمقراطية وسيادة القانون و18 مليون يورو لبرنامج تطوير الريف.

ولم يصدر عن المفوضية تعليق على هذه التقارير حتى أمس الجمعة. يذكر أن الاتحاد الأوروبي يسعى من خلال مساعدات الانضمام إلى دعم عمليات الإصلاح والقدرة التنافسية في الدول المرشحة لعضويته.

ع.ح./ع.ج (د ب أ)