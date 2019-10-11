 كيف تؤثر العملية العسكرية التركية في سوريا على الاتحاد الأوروبي؟ | سياسة واقتصاد | DW | 11.10.2019

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سياسة واقتصاد

كيف تؤثر العملية العسكرية التركية في سوريا على الاتحاد الأوروبي؟

العملية العسكرية التركية في سوريا لن يقتصر تأثيرها على منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل سيصل إلى الاتحاد الأوروبي، وخاصة بعد ظهور التخوفات الفرنسية والألمانية على السطح. فأي تحديات تواجه الاتحاد الأوروبي؟

Türkische und EU-Flagge in Istanbul (picture-alliance/dpa/T. Bozoglu)

تخضع العلاقات التركية الأوروبية، ولاسيما الألمانية – التركية، إلى اختبارات جديدة، مع بدء العملية العسكرية التركية في سوريا ضد "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة أميركيا، والتي خلقت موجة احتجاجات، ومخاوف أغرقت الساحة السياسية الأوروبية، ووضعتها في موقف محرج.

ورغم تحذيرات من شركائه في حلف الناتو، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، في وقت سابق عبر منبر الأمم المتحدة، عن توجهه لبدء عملية عسكرية في الشمال السوري، بدعوى "إقامة منطقة آمنة".

مخاوف من إعادة إحياء تنظيم "داعش"

شكلت قوات سورية الديموقراطية (قسد)، والتي يغلب عليها العنصر الكردي، تحالفاً قوياً للدول الغربية لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وبهذا فقد أعربت فرنسا على لسان رئيسها مانويل ماكرون، عن تخوفاتها من زعزعة استقرار المنطقة، والذي قد يؤدي إلى ظهور التنظيم الإرهابي مرة أخرى.

وتطرقت وسائل إعلام أوروبية وعربية إلى أن الهجوم التركي قد يمنح "داعش" فرصة العودة من جديد. المتحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية، مصطفى بالي، حذر من أن الصمت الأوروبي سيؤدي إلى زحف مقاتلي داعش إلى أوروبا.

ولم تخفِ أوروبا قلقها من تطور الأحداث، ودورها في فتح بؤرة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية مرة أخرى، لاسيما أن الآلاف من المقاتلين وأقاربهم محتجزين لدى قسد؛ إذ يبقى مصير 12 ألف مقاتل، بينهم 100 ألماني، غير واضح. في أثناء ذلك أعلنت تركيا عزمها إرسال هؤلاء المعتقلين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية، مما قد يشكل خطراً أمنياً داخلياً في الاتحاد الأوروبي

وقد علق المحلل السياسي، بلال الشوبكي، لـDW عربية بالقول إن عملية "نبع السلام" لها أن "تتيح للتيارات الإرهابية إعادة بناء نفسها مرة أخرى، بيد أن إعطاء فرصة لهذه التنظيمات للبروز على الساحة مرة أخرى لا يشكل هدفاً تركياً"، مضيفاً أن "أي عملية عنف في نهاية المطاف ستعطي فرصة للمتطرفين من كافة الأطراف للنمو، وخاصة أنه لا توجد مؤشرات على إمكانية حسم هذه المعركة بعد".

لكن الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، طلال الجعبري، يجد أن العملية العسكرية الحالية، والتي وصفها "بالصغيرة"، ليس لها أن تساهم حالياً في إعادة ظهور تنظيم الدولة من جديد.


Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien (picture alliance/dpa)

موجة لاجئين جدد .. "ألمانيا هي الخاسر الأكبر"

جاء رد الفعل الدولي الأول من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، معرباً عن مخاوفه من ظهور كارثة إنسانية أخرى، قد تساهم في موجة نزوح جديدة. واليوم أعلنت الأمم المتحدة عن فرار 100 ألف شخص من مناطق المعارك في شمال شرق سوريا.

وتتأرجح التوقعات ما بين أن يذهب اللاجئون إلى شمال العراق أو إلى أوروبا، إن قامت تركيا بالسيطرة على المنطقة بشكل دائم.

وتتوجه الأنظار حالياً إلى اتفاقية اللاجئين عام 2016 ما بين تركيا وأوروبا، وإن كانت ستشكل بر أمان للاتحاد الأوروبي. وقد وصف الشوبكي التخوفات الأوروبية بـ"سياسية وأمنية ومالية"، خاصة أن الاتفاقية تجبر أوروبا على دفع 6 مليارات يورو لتركيا، باعتبارها "ورقة ابتزاز" مالية، مقابل منع تدفق اللاجئين نحو أوروبا.

في هذا السياق يرى الجعبري أن التدفق الجديد للاجئين هو" أمر محتوم ولكنه محدود"، مؤكداً أن التدفق سيكون "قفزة صغيرة" وليس تدفقاً حقيقاً كما السابق. مشيراً إلى أن ألمانيا هي "الخاسر الأكبر"، وسط سيطرة فرنسا على مجلس الأمن، وانشغال بريطانيا في قضاياها الداخلية.

مختارات

بدون تفكير وبدون تخطيط أواستراتيجية أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانسحاب القوات الأمريكية من سوريا ليتسبب في امتعاض داخل حزبه الجمهوري أيضا. فما يهم ترامب هو إعادة انتخابه فقط، كما جاء في تعليق أوليفر ساليت. (09.10.2019)

رغم هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي واعتقال ومقتل أغلب أعضائه، إلا أن الكثيرات من "الداعشيات" المعتقلات في مخيم الهول بسوريا لا تظهر عليهن علامات الندم، بل تحاول بعضهن تنشئة أطفالهن كـ "قنابل موقوتة". (29.08.2019)

من جهته يرى الكاتب والمحلل السياسي ربيع الحافظ في حديث لـDW عربية أن التخوفات الأوروبية ليست حقيقية وأنها "مسيسة". إذ إن نجاح العملية التركية الحالية سيعمل على حل إشكالية اللاجئين بالنسبة إلى تركيا وأوروبا على حدٍ سواء.

موجة اللاجئين المتوقعة، جعلت ردود الأفعال في ألمانيا أكثر حدة. خاصة بعد ما جرى في 2015، ما أدى إلى صعود اليمين المتطرف في ألمانيا وفي العديد من الدول الأوروبية. ويصف الشوبكي هذه التوجهات بسياسة أوروبية تدير المعركة بطريقة "سيئة" جداً، وتغذي الخطاب اليميني المتطرف. ويرى أن هذه الأحزاب تمارس "تضخيماً" لأثر عملية اللجوء على الاستقرار والهوية الأوروبية.

نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الديمقراطي في البوندستاغ، يوهان فيدفول، انتقد الموقف الأوروبي والألماني، ورأى ضرورة مساعدة تركيا للتغلب على أزمة اللاجئين، وتقديم دعم مالي مدروس لها.

كما أشار سياسيون آخرون في الائتلاف الحاكم إلى تخوفات من تدهور العلاقات الألمانية مع تركيا، وتعزيز العزلة السياسية بين الطرفين. وعبر خبير السياسية الخارجية في الحزب الاشتراكي، نيلز شميد، في حوار مع صحيفة هاندلسبلات عن تفهمه للمخاوف التركية.

وقد رأى الجعبري في هذا أن العملية العسكرية لن تؤثر حقاً على العلاقات بين دول الاتحاد وتركيا، إذ أن "أوروبا خسرت أداة الضغط السابقة"، وهي رغبة تركيا بالانضمام إلى الاتحاد، وعليه فإن الاعتراض الأوروبي على العملية سيكون على المدى القصير فقط.

 

Irak Erbil | Protest syrischer Kurden gegen die Offensiver der Türkei (Reuters/A. Lashkari)

تعبئة تركية وكردية في الاتحاد الأوروبي

تشكل الجالية التركية في ألمانيا أكبر تجمع للأتراك في الخارج، والمؤيدة بأغلبيتها لحزب العدالة والتنمية الحاكم، وبهذا فإن هناك مخاوف من تأثير المشاعر الوطنية لنحو ثلاثة ملايين تركي في البلاد على الاستقرار السياسي الحالي وإثارة الزعزعة الاجتماعية في ألمانيا.

خاصة بعد خروج مظاهرات لمهاجرين ولاجئين أكراد في مدن ألمانية مختلفة للمطالبة بوقف العملية العسكرية. وقد عبر محللون ألمان عن مخاوف من قيام حزب العمال الكردستاني المحظور في ألمانيا بتعبئة مناصريه من أجل الضغط على السياسيين في الاتحاد الأوروبي لتوفير الحماية للأكراد في سوريا.

إلا أن الشوبكي يجد أن هذه التخوفات غير حقيقية، لأن القوة الكردية داخل الاتحاد ليست بالقوة الكافية لتتمكن من تحقيق زعزعة أمنية داخلية، مشيراً إلى أن أوروبا لن تسمح لأردوغان بتصدير أزمته السياسية الداخلية إلى الخارج، وفي هذا اتفق الجعبري بأن المظاهرات والاحتجاجات داخل أوروبا وألمانيا ستكون محدودة.

هذه التخوفات تضع ألمانيا خاصة والاتحاد الأوروبي أمام اختبارات جدية، إذ يرى الشوبكي أن أوروبا أمام خيارين، إما بخلق جبهة دولية مناوئة لتركيا بهدف جعل العملية في شمال سوريا محدودة جداً، مضيفاً أن أوروبا بدأت بهذه الخطوات من خلال تحركها في مجلس الأمن. أو أن يعمل الاتحاد الأوروبي على مساومة تركيا مالياً، بتنفيذ التزاماتها تجاه أنقرة، واستغلال تدهور الليرة التركية.

مرام سالم/جهاد الشبيني 

  • Erdogan und der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح بالآلاف وسط تزايد العنف

    أدانت السعودية التدخل التركي العسكري في شمال سوريا في إطار عملية "نبع السلام" قائلة إن المملكة "تدين العدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا في تعدٍ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية". وجاء رد أروغان سريعاً باتهامات للسعودية بقتل المدنيين في اليمن.

  • Türkei Präsident Tayyip Erdogan Rede (Getty Images/AFP/A.Altan)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح بالآلاف وسط تزايد العنف

    أما وزارة الخارجية المصرية فشددت على أن العملية العسكرية "تمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة"، محذرة في بيان لها "من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية". لكن رد أروغان كان بوصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ "القاتل".

  • Syrien Ras al Ayn Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien (picture-alliance/dpa/AP)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح بالآلاف وسط تزايد العنف

    في هذه الأثناء أعلن برنامج الأغذية العالمي عن نزوح أكثر من 70 ألفا من سكان "رأس العين" و"تل أبيض" حتى الآن وسط تصاعد العنف في سوريا، وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن العملية العسكرية التركية أدت إلى إغلاق بعض المستشفيات الرئيسية هناك.

  • Türkei Scheich Tamim bin Hamad al-Thani besucht Erdogan (picture-alliance/dpa/Presidential Press Service)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح بالآلاف وسط تزايد العنف

    أعلن وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية عن دعم بلاده لعملية "نبع السلام" وفقاً لما أوردته وكالة الأناضول التي تحدثت عن اتصال هاتفي بين العطية ونظيره التركي خلوصي أكار.

  • Belgien Trump und Erdogan beim NATO Gipfel (Reuters/T. Zenkovich)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح بالآلاف وسط تزايد العنف

    أما الرئيس الأمريكي ترامب المتهم بالتخلي عن حلفائه الأكراد في سوريا فقد كلف دبلوماسيّين أميركيّين التوسّط في "وقفٍ لإطلاق النّار" بين أنقرة والأكراد. كما أعلن عشرات من النواب الجمهوريين عن طرحهم قراراً لفرض عقوبات على تركيا رداً على هجومها العسكري على القوات الكردية في سوريا.

  • Syrien Militäroffensive der Türkei im Norden (picture-alliance/Photoshot)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح بالآلاف وسط تزايد العنف

    نددت وزارة الخارجية الإماراتية بالهجوم التركي قائلة: "هذا العدوان يمثل تطوراً خطيراً واعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي ويمثل تدخلاً صارخاً في الشأن العربي".

  • Türkische Militäroffensive in Nordsyrien | Luftangriff in Ras al-Ain (Getty Images/AFP/D. Souleiman)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح بالآلاف وسط تزايد العنف

    أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فعبَّر عن تضامنه مع الأكراد في تغريدة، وكتب: "تدين إسرائيل بشدة التوغل التركي في المناطق الكردية في سوريا وتحذر من تطهير عرقي ضد الأكراد من تركيا ووكلائها... إسرائيل مستعدة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الكردي الشجاع".

  • Deutsche Rüstungsexporte (picture-alliance/dpa/XinHua)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح بالآلاف وسط تزايد العنف

    أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو عن تحفظ برلين تجاه العملية العسكرية التي تشنها أنقرة ضد المليشيات الكردية، وعبّر ماس عن مخاوف بلاده والاتحاد الأوروبي من "العواقب السلبية لهذا الهجوم، والتي قد تصل إلى تعاظم نفوذ تنظيم "داعش" في سوريا مرة أخرى" وذلك "رغم تفهم المصالح الأمنية التركية".

  • UN-Sicherheitsrat in New York (picture-alliance/dpa/Xinhua/L. Muzi)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح بالآلاف وسط تزايد العنف

    لم يتمكن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من التوصل إلى أي خطوات بشأن العملية العسكرية في الاجتماع الذي انعقد أمس الخميس، بيدْ أن التوقعات برسم خارطة طريق دولية كانت منخفضة قبل الاجتماع نظراً لانقسام المجلس منذ عدة سنوات، لا سيما حول قضايا الشرق الأوسط.

  • USA Antonio Guterres UN Sicherheitsrat (Imago Images/Xinhua)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح بالآلاف وسط تزايد العنف

    أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "قلقه البالغ" إزاء استمرار الهجوم التركي، مضيفاً في مؤتمر صحافي في كوبنهاغن: "في الوقت الراهن، ما علينا القيام به هو التأكد من نزع فتيل التصعيد. أي حل للنزاع يجب أن يحترم سيادة الأرض ووحدة سوريا". ج.أ


مختارات

اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح بالآلاف وسط تزايد العنف

فيما نددت أغلب دول العالم باجتياح الجيش التركي لمناطق شمال سوريا وسط تزايد العنف ونزوح السكان، أعلن وزير الدفاع القطري تأييده للعملية، كما نقلت وكالة الأنباء التركية. (11.10.2019)  

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