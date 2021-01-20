الاتحاد الأوروبي يدعو لـ"تجديد شباب" العلاقات مع واشنطن

قبل بضع ساعات من تنصيب بايدن قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء (20 يناير/كانون الثاني 2021) أمام البرلمان الأوروبي إن أوروبا "لديها من جديد صديق في البيت الأبيض بعد أربع سنوات طويلة" من عهد الرئيس دونالد ترامب . وأضافت "اليوم يحمل أخباراً جديدة: الولايات المتحدة تعود وأوروبا مستعدة لاستئناف (التواصل) مع شريك قديم موثوق لإعطاء حياة جديدة لتحالفنا الثمين".

وقالت المسؤولة الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي مستعد لإعادة ضبط العلاقات عبر الأطلسي مع الولايات المتحدة، ولهذه الغاية، اقترحت عدة مجالات للتعاون، على سبيل المثال إنشاء مجلس جديد للتجارة والتكنولوجيا.

مشاهدة الفيديو 03:16 شارك قادة الاتحاد الأوروبي يستعدون لمرحلة جديدة في العلاقات مع الولايات المتحدة مع استلام جو بايدن الحكم. إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3o96u قادة الاتحاد الأوروبي يستعدون لمرحلة جديدة في العلاقات مع الولايات المتحدة مع استلام جو بايدن الحكم.

من جانبه دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى وضع "ميثاق تأسيسي جديد" لعلاقاتهما عبر الأطلسي. وللقيام بذلك، وجه ميشيل الدعوة إلى جو بايدن - الذي من المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة اليوم الأربعاء - لزيارة بروكسل من أجل عقد قمة.

وقال: "اليوم فرصة لتجديد شباب علاقتنا عبر الأطلسي التي عانت كثيرا في السنوات الأربع الماضية". وأضاف ميشيل: "في اليوم الأول من ولايته (بايدن)، وجهت اقتراحا رسميا إلى الرئيس الأمريكي الجديد: دعونا نبني ميثاقا تأسيسيا جديدا لأوروبا أقوى وأمريكا أقوى وعالم أفضل".

ويجب أن يعزز هذا الميثاق العلاقات متعددة الأطراف، والتصدي لوباء كورونا وتغير المناخ، ويعيد بناء اقتصادات التكتل ويضمن التجارة العادلة، وكذلك معالجة القضايا الأمنية. ولم يوضح ميشيل تفاصيل حول الاتفاق المقترح.

ع.ج.م/ع.ش (أ ف ب، د ب أ)