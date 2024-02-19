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سياسةأوروبا

الاتحاد الأوروبي يباشر تحقيقاً يستهدف منصة تيك توك

١٩ فبراير ٢٠٢٤

قالت المفوضية الأوروبية إنها فتحت تحقيقاً يستهدف شبكة التواصل الاجتماعي تيك توك بسبب ما قالت إنه تقصير وقع من جانبها في حماية القاصرين. الإجراء نفسه اتخذ من قبل تجاه منصة "إكس".

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صورة رمزية
الإجراء هو الثاني الذي يُتخذ بموجب قانون أوروبي جديد بعد تحقيق فُتح في كانون الأول/ديسمبر واستهدف منصة "اكس"صورة من: Jonathan Raa/NurPhoto/picture alliance

أعلنت بروكسل الاثنين (19 فبراير/شباط 2024) إطلاق تحقيق يستهدف شبكة تيك توك للتواصل الاجتماعي، "بسبب تقصيرها في حماية القاصرين"، في إجراء هو الثاني الذي يُتخذ بموجب قانون أوروبي جديد بعد تحقيق فُتح في كانون الأول/ديسمبر واستهدف منصة "اكس".

وأوضحت المفوضية الأوروبية أنها فتحت "تحقيقاً رسمياً" لتحديد ما إذا كانت منصة تيك توك المملوكة لمجموعة "بايت دانس" الصينية، قد انتهكت قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA).

وتتعلق مخاوف المفوضية الأوروبية بـ"حماية القاصرين" و"شفافية الإعلان" وإتاحة البيانات للباحثين" بالإضافة إلى "المخاطر المرتبطة بالتصميم الإدماني" للمنصة و"المحتوى الضار" المنشور فيها.

وقال مفوّض السوق الداخلية الأوروبية تييري بريتون: "باعتبارها منصة تصل إلى ملايين الأطفال والمراهقين، لتيك توك دور خاص في حماية القاصرين عبر الإنترنت"، وهي مسألة تشكل "إحدى أبرز النقاط في التشريع الأوروبي الجديد".

وأشار إلى أنّ "الإجراء المتعلق بالانتهاك" يفترض أن يتيح للمفوضية التأكد من أن تيك توك تتخذ التدابير اللازمة "لحماية الصحة الجسدية والنفسية للشباب الأوروبيين".

والتشريع الأوروبي الجديد محوره الخدمات الرقمية (DSA)، وقد دخل حيز التنفيذ بشكل كامل السبت.

ع.ح/أ.ح (أ ف ب)

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