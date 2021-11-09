الإيزيديون جماعة دينية تعيش غالبية أفرادها في منطقة جبل سنجار شمال غرب العراق. وقد تم تسليط الضوء عليهم مؤخرا بعد هجوم تنظيم داعش الإرهابي على قراهم وقتل وخطف وتشريد الآلاف منهم.

يرى كثير من الباحثين أن الإيزيديين ينتمون إلى أصول كردية وتتحدث غالبيتهم اللغة الكرمانجية الكردية. أما كتبهم القديمة فمكتوبة بالسريانية. تعرّض الأيزيديون خلال تاريخهم إلى عشرات حملات الإبادة التي كان آخرها حملة تنظيم "داعش" الإرهابي بعد سيطرة هذا التنظيم على الموصل ومناطق واسعة في شمال العراق وغربه.