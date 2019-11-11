 الأمم المتحدة تقترح خطة لتجاوز الأزمة في العراق | أخبار | DW | 11.11.2019

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أخبار

الأمم المتحدة تقترح خطة لتجاوز الأزمة في العراق

حذرت بعثة الأمم المتحدة من "تراكم الإحباطات" في العراق ودعت سلطات البلاد للإسراع بوضع إطار قانوني للانتخابات وإصلاح الأمن وحصر السلاح بيد الدولة. وأيدت واشنطن الاقتراح ودعت إلى انتخابات مبكرة ووقف العنف ضد المتظاهرين.

Irak: Proteste in Bagdad (picture-alliance/AA/M. Sudani)

في أول رد فعل رسمي لواشنطن على الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع في العراق، دعت الولايات المتحدة إلى إجراء انتخابات مبكرة في العراق ووقف العنف ضد المتظاهرين في أنحاء البلاد.

وأعرب البيت الأبيض في بيان عن "قلق الولايات المتحدة البالغ، إزاء استمرار الهجمات ضد المتظاهرين والناشطين المدنيين والإعلام، فضلاً عن القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت في العراق". وأوضح البيان أن "العراقيين لن يبقوا مكتوفي الأيدي إزاء استنزاف النظام الإيراني لمواردهم واستخدامه للمجموعات المسلحة لمنعهم من التعبير عن آرائهم بسلمية".

ودعا البيت الأبيض في البيان الذي أوردته شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، إلى إجراء انتخابات مبكرة وإجراء إصلاحات انتخابية. وبحسب البيان، فإن الولايات المتحدة "تنضم إلى بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في العراق في دعوة الحكومة العراقية إلى وقف العنف ضد المتظاهرين والوفاء بوعد الرئيس برهم صالح بتمرير الإصلاح الانتخابي وإجراء انتخابات مبكرة".

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استمرار الاحتجاجات في العراق واشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

خطة الأمم المتحدة لتجاوز الأزمة

واقترحت بعثة الأمم المتحدة في العراق خطة لتجاوز أزمة الاحتجاجات، وحذرت البعثة في بيان الليلة الماضية من "تراكم الإحباطات بسبب عدم تحقيق تقدم في الستة عشر عاما الماضية".

مختارات

أدت مواجهات اليوم بين المتظاهرين وقوات الأمن في بغداد إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات. وفي حين أقر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بارتكاب أخطاء، أكد أن "استمرار المظاهرات يجب أن يخدم عودة الحياة الطبيعية". (09.11.2019)

في مساع عاجلة لاحتواء أزمة الاحتجاجات، وعد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي بحزمة إصلاحات اقتصادية واجتماعية بهدف تحسين أوضاع فقراء البلاد، كما وعد بنزع سلاح الميليشيات خارج إطار الدولة، وإجراء تعديل وزاري مهم. (09.11.2019)

وأعدت البعثة مجموعة من المبادئ والتدابير من أجل تجاوز الأزمة، وقالت إنها أعدتها بعد "التشاور مع قطاع واسع من الأطراف والسلطات العراقية (بما في ذلك الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى وعدد من المتظاهرين بالإضافة إلى ممثلين عن النقابات)". وتضمنت المبادئ "حماية الحق في الحياة قبل كل شيء، وضمان الحق في التجمع والتظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي وفقاً لما كفله الدستور".

كما تضمنت "ممارسة أقصى قدر ممكن من ضبط النفس في التعامل مع المظاهرات بما في ذلك عدم استخدام الذخيرة الحية". وطالبت البعثة "بتحقيق المساءلة الكاملة للجناة وإنصاف الضحايا"، و"إطلاق سراح كافة المتظاهرين السلميين المحتجزين منذ الأول من تشرين أول/أكتوبر".

وحثت على " الإصلاح الانتخابي، بحيث يتم الانتهاء من وضع إطار قانوني موحد بدعم فني من الأمم المتحدة وتقديمه بعد فترة وجيزة إلى مجلس النواب. ويتم استكمال الإجراءات البرلمانية في أقرب وقت ممكن". ودعت البعثة النخبة السياسية على أن تكون قدوة في محاربة الفساد من خلال كشف المصالح المالية داخل البلاد وخارجها، سواء أكانت بأسمائهم أو تحت أسماء أخرى.

وقتل ما لا يقل عن 319 شخصا، على الأقل، في العراق منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في تشرين أول/أكتوبر الماضي، وفقًا للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العراقي.

ص.ش/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)

  • Adil Abdul Mahdi (picture-alliance/AP Photo/B. Ozbilici)

    شهر دامٍ في العراق .. والاحتجاجات متواصلة

    عبد المهدي في "مهب الريح"؟

    دفعت المظاهرات الأخيرة في العراق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى ابداء الاستعداد للاستقالة، بعد أن حجبت قوى سياسية عراقية دعمها له. الرئيس برهم صالح أعلن أن عبد المهدي وافق على إستقالته إذا توصلت الكتل البرلمانية لبديل. فيما أكد المتظاهرون أن ذلك ليس كافيا، ورفعوا شعارات منددة برجل الدين الشيعي مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري ومنافسه السياسي الشيعي الآخر هادي العامري زعيم "تحالف الفتح".

  • Irak Demonstration auf dem Tahrir Square (AFP)

    شهر دامٍ في العراق .. والاحتجاجات متواصلة

    "بغداد حرة حرة".. شعارات سلمية

    احتجاجات العراقيين، اندلعت في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019، واتسمت بالسلمية في بداياتها، إذ رفع المتظاهرون شعارات تطالب باستقالة الحكومة، ووقف التدخلات الإيرانية، وتغيير النظام السياسي. وقد شملت الاحتجاجات العاصمة بغداد والمدن الجنوبية، وعلى الرغم من سلميتها إلا أنها قوبلت برد أمني عنيف، إذ تم إطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع على المحتجين.

  • Irak Bagdad Proteste (AFP)

    شهر دامٍ في العراق .. والاحتجاجات متواصلة

    محاسبة الفاسدين والمتورطين في القمع..

    بعد ثلاثة أسابيع من الإحتجاجات أوصت لجنة تحقيق في الإضطرابات التي شهدها العراق بإحالة عدد كبير من كبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية للقضاء على خلفية مقتل متظاهرين. كما تعهدت الحكومة بمحاسبة المتورطين في الفساد. لكن المحتجين الذين تصدرت قضايا الفساد والقمع والبطالة شعاراتهم، واصلوا مظاهراتهم وطالبوا برحيل النظام.

  • Irak Proteste in Bagdad (picture-alliance/AP Photo/K. Mohammed)

    شهر دامٍ في العراق .. والاحتجاجات متواصلة

    غازات مسيلة للدموع وحجب الإنترنت

    قامت السلطات العراقية خلال الاحتجاجات باستخدام وسائل أمنية متعددة ضد المحتجين. إلى جانب إطلاق النار واستخدام الغاز المسيّل للدموع، قامت أجهزة الأمن بحظر مواقع التواصل الاجتماعي، وقطع خدمة الإنترنت، ما عدا إقليم كردستان العراق الذي يخضع لادارة كردية ذاتية ولم تشمله الاحتجاجات الحالية.

  • Irak Baghdad Proteste gegen die Regierung (picture-alliance/AA/M. Sudani)

    شهر دامٍ في العراق .. والاحتجاجات متواصلة

    ثلاث محطات دموية

    تركزت الاحتجاجات في ثلاث محطات دامية خلال شهر أكتوبر، إذ خلفت الموجة الأولى من العنف ما يقارب 157 قتيلًا، وفي المحطة الثانية فتحت جماعات شيعية مسلحة النار على المحتجين، وأُحرق نحو 277 مبنى حكومي في جنوب العراق، أما مدينة كربلاء فكانت ساحة المحطة الأخيرة، حيث سقط ما لا يقل عن 14 قتيلًا وأُصيب 865 آخرون، في إطلاق نار قام به مجهولون. وحسب حصيلة أولية سقط أكثر من 250 قتيل وجرح 5500 شخصًا خلال الشهر.

  • Irak Bagdad Proteste (Reuters/K. al-Mousily)

    شهر دامٍ في العراق .. والاحتجاجات متواصلة

    "ثورة التكتك"

    كان استخدام "التكتك" كوسيلة نقل وإسعاف وتموين من أبرز مظاهر الاحتجاجات. حتى أن البعض أطلق وسم "ثورة_التكتك" على الاحتجاجات. حيث كانت هذه العربة الصغيرة أحد أهم الوسائل في نقل المصابين والجرحى من مناطق الاشتباكات الضيقة إلى المستشفيات، في ظل استهداف القناصين للمسعفين، فيما قدّم سائقوها الامدادات الصحية والمائية للمحتجين.

  • Proteste im Irak (picture-alliance/dpa/AP/H. Mizban)

    شهر دامٍ في العراق .. والاحتجاجات متواصلة

    مطالب المحتجين

    طالب المتظاهرون منذ بداية الاحتجاجات في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، ونبذ الفساد، وتحسين نظام التعليم، وإصلاح واقع المؤسسات الحكومية، وركزوا في شعاراتهم على ضرورة إيجاد فرص عمل والتخلص من البطالة المتفشية بين الشباب والمقدرة نسبتها بـ 25%.

  • Muqtada as-Sadr (picture-alliance/AP Photo/K. Kadim)

    شهر دامٍ في العراق .. والاحتجاجات متواصلة

    مقتدى الصدر يسحب دعمه

    شهد موقف رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر تغيرا ملحوظا خلال الاحتجاجات، فمن داعم لحكومة عادل عبد المهدي إلى مطالب باستقالته. الصدر حذر من أن عدم استقالة عبد المهدي قد يحوّل الوضع في العراق إلى ما يشبه سوريا واليمن.

  • Ayatollah Ali Khamenei Tehran (picture-alliance/abaca/Salam Pix)

    شهر دامٍ في العراق .. والاحتجاجات متواصلة

    "إيران بره بره"... والخامنئي يرد

    سُلطت الأضواء خلال الاحتجاجات على دور إيران في العراق، حيث طالبها محتجون بالكف عن التدخل في الشؤون العراقية. فيما وصف المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي الاحتجاجات بـ"المؤامرة"، التي تهدف للتفريق بين العراق وإيران. وكانت وسائل إعلام إيرانية قد وجهت أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وأطراف أخرى في تأجيج الأحداث بالعراق.

  • Irak Proteste in Bagdad (Getty Images/AFP/A. Al-Rubaye)

    شهر دامٍ في العراق .. والاحتجاجات متواصلة

    "شلع قلع، كلكم حرامية"

    رفع المتظاهرون شعارات عديدة، من أبرزها "شلع قلع، كلكم حرامية" ويعني باللهجة العراقية: اقتلعوهم من الجذور، كلهم سارقون. ورغم هيمنة المراجع الشيعية والنخب السياسية المرتبطة بها على النظام السياسي، إلا أن المحتجين تجاوزوا النفوذ الطائفي، ولم يكترثوا لنداءات المراجع الدينية التي دعت إلى الهدوء. إعداد: م.س


مختارات

شهر دامٍ في العراق .. والاحتجاجات متواصلة

جاء الإعلان عن استعداد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لتقديم استقالته، بعد شهر من الاحتجاجات المستمرة، التي تحولت من مظاهرات سلمية إلى عنيفة خلال وقت قصير. أبرز محطات الاحتجاجات وحصيلتها في صور. (31.10.2019)  

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استمرار الاحتجاجات في العراق واشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.  

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