الأمم المتحدة تعلن موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا

قالت ستيفاني وليامز مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة اليوم الجمعة (13 تشرين الثاني/نوفمبر 2020) إن المشاركين الليبيين في المحادثات السياسية الجارية في تونس حددوا يوم 24 كانون الأول/ديسمبر 2021 موعداً لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وأضافت وليامز في اتصال هاتفي مع الصحفيين إن "الوصول إلى الانتخابات يتطلب سلطة تنفيذية جديدة لتوحيد البلاد. وهذا يتطلب إنشاء مجلس رئاسي مُعدل وحكومة وحدة وطنية فعالة وموحدة".

وفي ذات السياق، نقلت قناة فبراير عن مراسلها في الملتقى أن "البعثة قررت إنهاء اجتماعات الملتقى يوم الأحد القادم، بدلاً عن يوم العشرين من الشهر الجاري". وأفادت القناة أن أجواء الملتقى شهدت توافقاً بين الأعضاء حول آلية اختيار رئيس ونائبي رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، وكذلك رئيس الحكومة القادمة.

وتأتي المحادثات في تونس هذا الأسبوع في أعقاب وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه الشهر الماضي بين الطرفين الرئيسيين في الحرب الدائرة في ليبيا وهما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً وقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.

ولكن ما زال ليبيون كثيرون متشككين في إمكانية أن تنهي جهود إحلال السلام ما يقرب من عشر سنوات من الفوضى وإراقة الدماء في أعقاب انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي ضد معمر القذافي.

خ.س/ع.ش (رويترز، أ ف ب، د ب أ)