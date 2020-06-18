الألماني فيرنر يكشف سر انضمامه إلى تشيلسي

كشف المهاجم الألماني الواعد تيمو فيرنر السبب الأساسي، وراء انضمامه إلى فريق تشيلسي الإنجليزي صيف هذه السنة، في صفقة كلفت خزائن الفريق الإنجليزي القوي نحو53 مليون يورو.

وقال فيرنر في تصريحات نقلها موقع "شبورت بيلد" الألماني "المحادثات مع مسؤولي تشيلسي، كانت جيدة للغاية لدرجة أنني في النهاية قررت الانضمام إلى تشيلسي". وأضاف فيرنر أن مدرب تشيلسي فرانك لامبارد أظهر رغبة كبيرة في التعاقد معه، ما أشعره بالارتياح، مثل ما هو الحال مع فريقه السابق لايبزيغ.

وتابع فيرنر كلامه قائلاً "خلال المحادثات أكد لامبارد حاجته لضمي وتقديره الكبير لي كشخص". يشار إلى أن فرانك لامبارد يعرف بعلاقته القريبة مع اللاعبين، ودفاعه عنهم ضد الانتقادات التي قد تطالهم، في حال التعرض للخسارة أو اللعب بشكل سيء.

وعن علاقته بفريقه السابق لايبزيع، أوضح فيرنر أنه لم يكن يستبعد البقاء مع لايبزيغ "مدى الحياة"، إلا أنه كان يرغب في القيام بخطوة جديدة في مسيرته الكروية، التي هز فيه شباك عدة فرق منافسة.

أما عن سبب عدم بقاء تيمو فيرنر مع لايبزيع حتى شهر أغسطس/آب للمشاركة مع الفريق الألماني في مسابقة دوري أبطال أوروبا، فقد قال فيرنر "لقد كان قراراً مشتركاً بين جميع الأطراف". وأضاف:"بطبيعة الحال يحزنني أنني لا أستطيع مساعدة الفريق الآن، غير أنني سأكون لاعبا في تشيلسي اعتباراً من الأول من يوليو/ تموز وتشيلسي هو من سيدفع راتبي".

يشار إلى تيمو فيرنر (24 عاماً) كان هدفاً للعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة على غرار: ليفربول، بايرن ميونيخ، ريال مدريد وبرشلونة. ويتوقع أن تساعد طريقة لعب تشيلسي الهجومية فيرنر في التألق مع الفريق اللندني، الذي يأمل في اعتلاء منصات التتويج في أقرب وقت ممكن.

ر.م/ع.ح/ع.ج.م