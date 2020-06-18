 الألماني فيرنر يكشف سر انضمامه إلى تشيلسي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 29.06.2020

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رياضة

الألماني فيرنر يكشف سر انضمامه إلى تشيلسي

يرى مهاجم ألمانيا الواعد تيمو فيرنر أن عاملاً أساسياً كان وراء قبوله حمل قميص تشيلسي في الموسم القادم. فيما يتوقع أن يواصل المهاجم القناص نشر سحره الكروي فوق الملاعب الإنجليزية مع فريقه الجديد "البلوز".

RB Leipzig - VfL Wolfsburg Timo Werner (picture-alliance/dpa/J. Woitas)

كشف المهاجم الألماني الواعد تيمو فيرنر السبب الأساسي، وراء انضمامه إلى فريق تشيلسي الإنجليزي صيف هذه السنة، في صفقة كلفت خزائن الفريق الإنجليزي القوي نحو53 مليون يورو.

مختارات

فيما تجذب موهبة نجم لايبزيغ تيمو فيرنر اهتمام عدة أندية أوروبية كبيرة ، كشف تقرير صحفي أن المهاجم الألماني يُفضل الانتقال إلى ليفربول إلاّ أن الأمر يتوقف على مدرب "الريدز" الألماني يورغن كلوب. فكيف ذلك؟ (28.02.2020)

سجل النجم البولندي ليفاندوفسكي 23 هدفا في 18 مباراة هذا الموسم حتى الآن. إنه هداف الدوري الألماني بلا منازع. لكن رغم ذلك فإن الألماني تيمو فيرنر الذي يعيش الآن أفضل فتراته يتفوق عليه من زاوية أخرى وبالأرقام. (14.11.2019)

وقال فيرنر في تصريحات نقلها موقع "شبورت بيلد" الألماني "المحادثات مع مسؤولي تشيلسي، كانت جيدة للغاية لدرجة أنني في النهاية قررت الانضمام إلى تشيلسي". وأضاف فيرنر أن مدرب تشيلسي فرانك لامبارد أظهر رغبة كبيرة في التعاقد معه، ما أشعره بالارتياح، مثل ما هو الحال مع فريقه السابق لايبزيغ.

وتابع فيرنر كلامه قائلاً "خلال المحادثات أكد لامبارد حاجته لضمي وتقديره الكبير لي كشخص". يشار إلى أن فرانك لامبارد يعرف بعلاقته القريبة مع اللاعبين، ودفاعه عنهم ضد الانتقادات التي قد تطالهم، في حال التعرض للخسارة أو اللعب بشكل سيء.

وعن علاقته بفريقه السابق لايبزيع، أوضح فيرنر أنه لم يكن يستبعد البقاء مع لايبزيغ "مدى الحياة"، إلا أنه كان يرغب في القيام بخطوة جديدة في مسيرته الكروية، التي هز فيه شباك عدة فرق منافسة.

أما عن سبب عدم بقاء تيمو فيرنر مع لايبزيع حتى شهر أغسطس/آب للمشاركة مع الفريق الألماني في مسابقة دوري أبطال أوروبا، فقد قال فيرنر "لقد كان قراراً مشتركاً بين جميع الأطراف". وأضاف:"بطبيعة الحال يحزنني أنني لا أستطيع مساعدة الفريق الآن، غير أنني سأكون لاعبا في تشيلسي اعتباراً من الأول من يوليو/ تموز وتشيلسي هو من سيدفع راتبي".

يشار إلى تيمو فيرنر (24 عاماً) كان هدفاً للعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة على غرار: ليفربول، بايرن ميونيخ، ريال مدريد وبرشلونة. ويتوقع أن تساعد طريقة لعب تشيلسي الهجومية فيرنر في التألق مع الفريق اللندني، الذي يأمل في اعتلاء منصات التتويج في أقرب وقت ممكن.

ر.م/ع.ح/ع.ج.م

 

  • 1. Bundesliga | Werder Bremen - FC Bayern München | Tor (0:1) (Imago Images/gumzmedia/nordphoto)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    هدف ليفاندوفسكي يحسم اللقب مبكرا

    قبل نهاية البطولة بجولتين نجح بايرن ميونيخ في الفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) لموسم 2019/2020. بعدما استطاع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مساء الثلاثاء (16 يونيو/ حزيران) أن يسجل هدف الفوز والمباراة الوحيد أمام فيردر بريمن في الجولة 32 من البطولة.

  • Deutschland Nico Kovac (imago/Sven Simon)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    بداية مخيبة

    استهل بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه بتعادل مخيب 2-2 أمام هيرتا برلين على أرض ملعبه "أليانز أرينا". وكان الفريق البافاري قريباً من الخسارة، إلا أنه نجح في اقتناص التعادل والحصول على نقطة واحدة فقط.

  • Bundesliga | FC Bayern München v Schalke 04 (picture-alliance/Fotostand/Ellerbrake)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    استعادة التوازن

    في الجولة الثانية من "البوندسليغا"، استعرض بايرن ميونيخ عضلاته، وحقق فوزاً عريضاً على حساب شالكه. عرفت المباراة تألق هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي، الذي أحرز "هاتريك" ليرفع الفريق البافاري رصيده إلى أربع نقاط، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم.

  • Deutschland RB Leipzig gegen Bayern München (imago images/opokupix)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    تعادل مُـر

    في قمة الجولة الرابعة من "البوندسليغا"، سقط بايرن ميونيخ في فخ التعادل 1-1 أمام لايبزيغ العنيد. وتقدم البايرن في الشوط الأول بهدف أحرزه الهداف ليفاندوفسكي، بيد أن لايبزيغ نجح في إدراك التعادل وتصدر الدوري الألماني برصيد 10 نقاط.

  • Fußball Bundesliga Bayern München - 1899 Hoffenheim (Getty Images/AFP/C. Stache)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    سقوط مفاجئ

    تعرض بايرن ميونيخ لخسارته الأولى في الدوري الألماني أمام هوفنهايم 1-2. وعاند الحظ بشكل كبير البايرن في تلك المباراة من الجولة السابعة في "البوندسليغا"، والتي استطاع فيها فريق بوروسيا مونشنغلادباخ احتلال الصدارة برصيد 16 نقطة.

  • Fussball Bundesliga l Eintracht Frankfurt vs Bayern München l Enttäuschung - Torwart Manuel Neuer (picture alliance/dpa/U. Anspach)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    خماسية مذلة

    سحق فريق آينتراخت فرانكفورت خصمه بايرن ميونيخ بخماسية كاملة برسم الجولة العاشرة من الدوري الألماني. الفريق البافاري كان تائهاً طيلة أطوار المباراة وعجز عن إيقاف هجمات فرانكفورت، الذي أذاق البايرن خسارة مذلة هي الأسوأ له منذ عام 2009.

  • Fussball Bundesliga l Eintracht Frankfurt vs Bayern München l Enttäuschung - Kovac (Getty Images/Bongarts/A. Grimm)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    إقالة كوفاتش

    بعد يوم واحد فقط من الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت، أقال بايرن ميونيخ مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش. وأكد الفريق البافاري في بيان له أن قرار التخلي عن كوفاتش أتى بتوافق بين إدارة الفريق والمدرب نفسه. وأسدل بذلك الستار عن تجربة كوفاتش التدريبية مع بايرن ميونيخ.

  • DFB Pokal | Schalke 04 vs FC Bayern München | Hansi Flick (AFP/S. Schürmann)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    مدرب مؤقت

    عين بايرن ميوينخ هانزي فليك مدربا مؤقتا للفريق خلفاً للمدرب المُقال نيكو كوفاتش. وأبدى المدرب الألماني سعادته الكبيرة بتعيينه على رأس الإدارة الفنية للفريق البافاري، مؤكداً أنه لم يفكر طويلا لقبول عرض تدريب الفريق الألماني العملاق.

  • Fußball Bundesliga FC Bayern München - Borussia Dortmund (imago images/kolbert-press)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    بداية رائعة

    في مباراة المدرب هانزي فليك الأولى، كشر الفريق البافاري عن أنيابه، ودك شباك غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في قمة الجولة الحادية عشرة من "البوندسليغا"، لتكون تلك المباراة فرصة مواتية لهانزي فليك، من أجل تقديم أوراق اعتماده في عالم الساحرة المستديرة.

  • Bundesliga FC Bayern München vs VFL Wolfsburg - Kimmich (Imago/EIBNER/T. Weller)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    اقتراب من الصدارة

    واصل بايرن ميونيخ عروضه القوية تحت قيادة هانزي فليك، وبدأ في الاقتراب أكثر فأكثر من الصدارة. فبرسم الجولة 17 حقق الفريق البافاري فوزاً مقنعا بثنائية نظيفة على حساب فولفسبورغ، ليصعد البايرن إلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة، وبفارق أربع نقاط فقط عن المتصدر لايبزيغ.

  • 1. Bundesliga 20. Spieltag | 1. FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München | 2. TOR Bayern (Getty Images/Bongarts/A. Grimm)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    الصعود للقمة

    في الجولة 20، تمكن بايرن ميونيخ من اعتلاء الصدارة بعد فوزه بـ 3-1 على ماينز. وظهرت لمسة المدرب هانزي فليك بشكل واضح على الفريق، الذي استطاع استعادة بريقه المعهود بعد بداية موسم مخيبة للآمال.

  • DFB Pokal Bayern vs Frankfurt Jubel Bayern 2:1 Lewandowski (picture-alliance/Preiss/Witters)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    رد الصاع

    واصل بايرن ميونيخ تحليقه وحيداً في صدارة "البوندسليغا" وحقق فوزاً عريضاً على آينتراخت فرانكفورت بـ 5-2. البايرن تسيد المباراة وكان الأفضل طيلة أطوارها ما مكنه من الفوز بنقاطها كاملة ورد الصاع لفرانكفورت، الذي تفوق على البايرن في النصف الأول من الموسم بخماسية مقابل هدف واحد.

  • Deutschland Bundesliga | Borussia Dortmund - FC Bayern München | Torjubel (0:1) (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    توسيع الفارق والاقتراب من اللقب

    نجح بايرن ميونيخ في إلحاق الهزيمة بمطارده المباشر وغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند. ويدين الفريق البافاري بالفضل في تلك المباراة ليوشوا كيميش، الذي سجل هدف المباراة الوحيد. وساعد هذا الفوز البايرن على توسيع الفارق مع بوروسيا دورتموند إلى سبع نقاط كاملة، والاقتراب بشكل كبير للغاية من تحقيق اللقب.

  • DFB Pokal | FC Bayern Muenchen v Eintracht Frankfurt (AFP/K. Pfaffenbach)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    ماكينة أهداف

    تألق روبرت ليفاندوفسكي بشكل لافت للغاية هذا الموسم. مهاجم البايرن ينفرد بصدارة هدافي "البوندسليغا" برصيد 31 هدفاً حتى الآن. وساعدت أهداف "القناص" البايرن على الفوز بنقاط أكثر من مباراة مهمة في مسار التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم. إعداد: ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


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