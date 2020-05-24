 رسميا.. تيمو فيرنر ينتقل من لايبزيغ إلى تشيلسي الإنجليزي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 18.06.2020

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رياضة

رسميا.. تيمو فيرنر ينتقل من لايبزيغ إلى تشيلسي الإنجليزي

رسميا بات المهاجم تيمو فيرنر في تشيلسي الإنجليزي الذي يبدو أنه حسم لصالحه في نهاية المطاف سباق الظفر بخدمات الدولي الألماني. فيرنر هو ثاني لاعب يتعاقد معه النادي اللندني بعد لاعب وسط أياكس أمستردان حكيم زياش.

مهاجم لابيزيغ الدولي الألماني تيمو فيرنر.

مهاجم لابيزيغ الدولي الألماني تيمو فيرنر.

أعلن نادي تشلسي رابع الدوري الإنكليزي لكرة القدم صباح الخميس (18 يونيو/ حزيران)، توصله إلى اتفاق مع نادي لايبزيغ الألماني للتعاقد مع مهاجمه الدولي تيمو فيرنر.

وقال النادي اللندني في بيان إن اللاعب البالغ من العمر 24 عاما "وافق على البنود الشخصية للعقد وسيبقى مع فريقه الألماني حتى نهاية موسم البوندسليغا، على أن يلتحق بزملائه الجدد في تموز/يوليو المقبل. وكما جرت العادة في البيانات الرسمية للأندية، لم يكشف تشيلسي عن قيمة الصفقة.

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أكد حكيم زياش نجم أياكس أمستردام أنه عاش طفولة صعبة للغاية بعد وفاة والده. الدولي المغربي تعاطى المخدرات والخمر ووجد نفسه في دوامة يصعب الخروج منها إلاّ أنه عاد إلى الطريق الصحيح على يد شخص قدم ليه يد المساعدة. (17.02.2020)

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وفي تصريحات نقلها البيان عن الدولي الألماني، أعرب فيرنر عن "سعادته" بالتعاقد مع "بلوز" قائلا: "إنها لحظة أشعر فيها بالفخر لانضمامي إلى هذا النادي الكبير". وأضاف "بالطبع أريد توجيه الشكر إلى لايبزيغ.. إلى النادي وإلى الجمهور على أربعة أعوام رائعة معاً. ستكونون دوما في قلبي".

يذكر أن تيمو فيرنر الذي ساهم هذا الموسم في بلوغ فريقه ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، ثاني لاعب يتعاقد معه النادي اللندني للموسم المقبل، بعد لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي الدولي المغربي حكيم زياش.

و.ب/ع.ج.م (أ ف ب، سيد)

 

 

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