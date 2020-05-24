رسميا.. تيمو فيرنر ينتقل من لايبزيغ إلى تشيلسي الإنجليزي

أعلن نادي تشلسي رابع الدوري الإنكليزي لكرة القدم صباح الخميس (18 يونيو/ حزيران)، توصله إلى اتفاق مع نادي لايبزيغ الألماني للتعاقد مع مهاجمه الدولي تيمو فيرنر.

وقال النادي اللندني في بيان إن اللاعب البالغ من العمر 24 عاما "وافق على البنود الشخصية للعقد وسيبقى مع فريقه الألماني حتى نهاية موسم البوندسليغا، على أن يلتحق بزملائه الجدد في تموز/يوليو المقبل. وكما جرت العادة في البيانات الرسمية للأندية، لم يكشف تشيلسي عن قيمة الصفقة.

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وفي تصريحات نقلها البيان عن الدولي الألماني، أعرب فيرنر عن "سعادته" بالتعاقد مع "بلوز" قائلا: "إنها لحظة أشعر فيها بالفخر لانضمامي إلى هذا النادي الكبير". وأضاف "بالطبع أريد توجيه الشكر إلى لايبزيغ.. إلى النادي وإلى الجمهور على أربعة أعوام رائعة معاً. ستكونون دوما في قلبي".

يذكر أن تيمو فيرنر الذي ساهم هذا الموسم في بلوغ فريقه ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، ثاني لاعب يتعاقد معه النادي اللندني للموسم المقبل، بعد لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي الدولي المغربي حكيم زياش.

و.ب/ع.ج.م (أ ف ب، سيد)