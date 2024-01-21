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الأطباء يحذرون.. إدمان ألعاب الفيديو خطر على سلامة الأذن

٢١ يناير ٢٠٢٤

حذرت دراسة علمية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من أن الانشغال بألعاب الفيديو لساعات طويلة يزيد احتمالية فقدان اللاعب للسمع بشكل نهائي أو إصابته بطنين الأذن المستمر.

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ألعاب الفيديو خطر على السمع
كشفت الدراسة أن ممارسي الألعاب يميلون عادة إلى رفع مستويات صوت اللعبة أثناء اللعب لعدة ساعاتصورة من: Rupert Oberhäuser/picture alliance

حذر أطباء وعلماء في أستراليا والصين وسويسرا والولايات المتحدة من خطورة إدمان  ممارسة ألعاب الفيديو  على سلامة حاسة السمع والأذن. وبحسب هذه الدراسات هناك علاقة بين قضاء وقت طويل في ممارسة هذه الألعاب والإصابة بفقدان السمع أو طنين الأذن.

وقال فريق الباحثين إن "ممارسي الألعاب يميلون عادة إلى رفع مستويات صوت اللعبة أثناء اللعب لعدة ساعات". وحذروا من احتمال فقدان اللاعب للسمع بشكل نهائي أو الطنين المستمر في الأذن.

شملت الدراسة التي شاركت فيها جامعة ساوث كارولينا الطبية الأمريكية وجامعة العاصمة الطبية في بكين ومعهد علوم الأذن الأسترالي ومنظمة الصحة العالمية، أكثر من 50 ألف  ممارس لألعاب الفيديو  من بين حوالي 3 مليارات يستخدمون ألعاب الفيديو.

قطاع ألعاب الفيديو: الرابح في زمن كورونا؟

وفي حين اعترف فريق البحث بوجود فجوات في الأدلة المتاحة بسبب محدودية البيانات، لكن القدر الموجود من البيانات "يشير إلى أن ممارسة  ألعاب الفيديو   يمكن أن تكون سببا شائعا للسماع غير الآمن وهو ما يمكن أن يعرض الكثيرين من الأفراد على مستوى العالم لخطر فقدان السمع أو الإصابة بالطنين".

وحذر البحث الذي نشرته مجلة "بي.إم.جيه للصحة العامة" خلال الشهر الحالي، من أن المستخدمين الذين يستخدمون سماعة الرأس هم الأشد تضررا، حيث يتعرضون "لمستويات صوت غير آمنة"، مضيفا أن هذه الضوضاء يمكن أن تعرض ممارسي الألعاب لخطر فقدان السمع.

وفي حين أثار البحث المخاوف من تؤدي ألعاب الفيديو إلى إدمان ممارستها واضطراب النوم والانطواء، فإن تقييمات أخرى قالت إنها يمكن أن تحسن التوافق بين العين واليد وتطوير مهارات حل المشكلات وتقوية الذاكرة.

ع.غ/ ح.ز (د ب أ)

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