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الأزمة الليبية

تزداد حدة الأزمة الليبية مع استمرار الفلتان الأمني والخلافات السياسية وغياب حكومة وحدة وطنية. تزداد المخاوف من أن يصبح التقسيم الحالي للبلاد أمر واقع تفرضه القوى المسيطرة على الأرض وداعميها من الخارج وفي مقدمتهم تركيا.

تبلورت الأزمة الليبية مع ظهور سلطات عدة أبرزها حكومتين هما حكومة فايز السراج ومقرها العاصمة طرابلس وهي حكومة معترف بها دوليا. أما الحكومة الأخرى فيتراسها عبدالله الثني ومقرها طبرق وتحظى بدعم الجنرال خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي. ومن أبرز فصول هذه الأزمة الاتفاق على مسودة اتفاق برعاية الأمم المتحدة، غير أنه بقي حتى الآن دون تنفيذ.

FILE PHOTO: Libyans are seen through a Kingdom of Libya flag during a celebration rally in front of the residence of Muammar Gaddafi at the Bab al-Aziziyah complex in Tripoli September 13, 2011. REUTERS/Suhaib Salem/File Photo

الأزمة الليبية تتعمق: تعديل موعد الانتخابات التشريعية 05.10.2021

بعدما كان مقررا تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية الليبية معاً في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل، أجرى مجلس النواب الليبي تعديلا على موعد التشريعية. في وقت أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه قانون الانتخابات.
(200212) -- TRIPOLI, Feb. 12, 2020 (Xinhua) -- A fighter of the UN-backed Government of National Accord (GNA) takes position during clashes with the eastern-based army in Sawani frontline in Tripoli, Libya, on Feb. 12, 2020. The eastern-based army in Libya has been leading a military campaign in and around the capital Tripoli since April 2019, attempting to take over the city and topple the rival UN-backed government. (Photo by Amru Salahuddien/Xinhua) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

مؤتمر برلين يسعى لإعطاء دفعة لخارطة الطريق وسحب المقاتلين الأجانب 22.06.2021

تحتضن برلين الأربعاء مؤتمرا دوليا حول ليبيا، هو الثاني من نوعه، بمشاركة القوى الدولية والإقليمية المؤثرة في الأزمة الليبية. ومسؤولة أممية تتوقع أن يعطي المؤتمر دفعة لخارطة الطريق وسحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة.
19.01.2020, Berlin: Demonstranten schwenken eine libysche Fahne am Rande der Libyen-Konferenz vor dem Reichstagsgebäude gegen den libyschen General Haftar. Der General kämpft in dem nordafrikanischen Bürgerkriegsland gegen die international anerkannte Regierung von Ministerpräsident al-Sarradsch, deren Truppen aber nur kleine Gebiete rund um die Hauptstadt Tripolis im Westen des Landes halten. Foto: Paul Zinken/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

تحليل: مؤتمر برلين..زمن الخيارات الصعبة في ليبيا 22.06.2021

أمام مؤتمر ليبيا الثاني في برلين مهمة أولى تتمثل في مساعدة الليبيين على تنظيم العملية الانتخابية قبل نهاية العام الجاري. لكن المؤتمر تواجهه قضية شائكة هي إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، والخيارات إزاءها صعبة للغاية.
FILE - In this Feb. 25, 2021 file photo, Libyan Prime Minister-designate Abdul Hamid Mohammed Dbeibah speaks during a news conference in Tripoli, Libya. On Wednesday, March 10, 2021, Libyan lawmakers confirmed a newly appointed government to lead the war-wrecked country through elections by the end of the year. The government of Dbeibah replaces the two rival administrations that have split the North African country for years. (AP Photo/Hazem Ahmed, File)

قبيل مؤتمر برلين.. الدبيبة يعلن إعادة فتح الطريق الساحلي 20.06.2021

أعلن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية إعادة فتح الطريق الساحلي الرئيسي وذلك، قبل أيام من مؤتمر برلين الثاني حول الأزمة الليبية، لكن قوات تابعة لخليفة حفتر قالت إن الطريق لا يزال مغلقاً.
23.11.2020 *** A screen grab made from a video released by Demiroren News Agency shows a German soldier landing from a helicopter on a Turkish cargo ship on November 23, 2020 at east mediterranean sea. - Turkey on Monday said the German navy had conducted an unauthorised search on a Turkish-flagged vessel in a bid to enforce an arms embargo on Libya but only found humanitarian aid. The European Union's Operation Irini, tasked with enforcing a United Nations arms embargo on Libya, issued no immediate comment but the German defence ministry said Turkey had not objected to the inspection when it began. (Photo by - / Demiroren News Agency (DHA) / AFP) / - Turkey OUT / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO /DEMIROREN NEWS AGENCY - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

الاتحاد الأوروبي يؤكد: تركيا تمنع مجددا تفتيش سفنها المتجهة إلى ليبيا 04.03.2021

أكد الاتحاد الأوروبي تقريرا إعلاميا مفاده أن تركيا اعترضت مجددا على عملية تفتيش أوروبية لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، لسفينتين تجاريتين تحملان العلم التركي، ويشتبه في أنهما تُستخدمان في عمليات نقل غير شرعية إلى ليبيا.
Links: May 29, 2018 - Paris, Ile-de-France, France - Military commander who dominates eastern Libya, Khalifa Haftar arrives to attend an international conference on Libya at the Elysee Palace on May 29, 2018, in Paris, France. The International conference on Libya, hosted by the President of the French Republic, Mr. Emmanuel Macron at the ElysoÂ©e Palace, gathered around Libyan Leaders, more than 20 countries and 4 international organisations to establish a common roadmap, on Tuesday, 29 May 2018. Paris France PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 20180529_zaa_n230_613 Copyright: xJulienxMattiax Rechts: Libya's UN-recognised Prime Minister Fayez al-Sarraj (C) tours the Mitiga International Airport as it undergoes maintenance, ahead of it's reopening, in the Libyan capital on December 11, 2019. (Photo by - / AFP)

في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية 17.02.2021

عشر سنوات مرت على اندلاع الثورة الليبية ضد نظام الرئيس الراحل معمر القذافي. وخلال هذه السنوات لعبت بعض الشخصيات دوراً أساسياً في مراحل مختلفة للأزمة التي تشهدها البلاد منذ ذلك الحين. فمن أبرز هذه الشخصيات؟
(200212) -- TRIPOLI, Feb. 12, 2020 (Xinhua) -- A fighter of the UN-backed Government of National Accord (GNA) takes position during clashes with the eastern-based army in Sawani frontline in Tripoli, Libya, on Feb. 12, 2020. The eastern-based army in Libya has been leading a military campaign in and around the capital Tripoli since April 2019, attempting to take over the city and topple the rival UN-backed government. (Photo by Amru Salahuddien/Xinhua) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

تحليل: خطوات مبكرة من إدارة بايدن في تضاريس الأزمة الليبية الشائكة 02.02.2021

فيما يبدو خطوة مبكرة وحتى مفاجئة لعدد من المحللين بعثت إدارة الرئيس جو بايدن بإشارات حول توجهاتها إزاء الأزمة الليبية واللاعبين الإقليميين والدوليين المؤثرين فيها. لكن تضاريس الأزمة الليبية معقدة.
HANDOUT - 05.05.2020, Libyen, Tripolis: Ein Kämpfer der von den Vereinten Nationen unterstützten libyschen Regierung des Nationalen Abkommens(GNA) steht in der Nähe des Luftwaffenstützpunktes Watya, etwa 140 km südwestlich der libyschen Hauptstadt Tripolis, auf dem Dach eines Militärfahrzeugs und blickt durch ein Fernglas. In Libyen kämpfen unzählige Milizen um Macht und Einfluss. Mit seiner sogenannten «Libyschen Nationalarmee» hatte der Militär Haftar im vergangenen Jahr vom Osten Libyens aus eine Offensive auf Tripolis im Westen des Landes begonnen. Dessen Einheiten haben inzwischen einen Großteil des ölreichen Landes unter Kontrolle gebracht. Die von den UN unterstützte Regierung in Tripolis kontrolliert nur kleine Teile des Landes rund um die Hauptstadt. Foto: Hamza Turkia/XinHua/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

المصالحة الخليجية .. "كلمة السر" في حل الأزمة الليبية؟ 22.01.2021

شهد الملف الليبي مؤخراً تحولات متسارعة من خلال سلسلة من الاتفاقات تم التوصل إليها. فهل أسكتت المصالحة الخليجية مدافع الحرب في ليبيا؟ وماذا يحمل سيد البيت الأبيض الجديد معه لهذا الملف؟
TRIPOLI, LIBYA - AUGUST 17: Turkish Defense Minister Hulusi Akar speaks to Turkish soldiers in Tripoli, Libya on August 17, 2020. Arif Akdogan / Anadolu Agency

وفد مصري يزور طرابلس ووزير الدفاع التركي يحذر قوات حفتر 27.12.2020

بتزامن مع وصول وفد مصري رفيع إلى طرابلس، وجه وزير الدفاع التركي الذي يزور العاصمة الليبية تحذيرا لقوات القائد العسكري الليبي خليفة حفتر من استهدافها إذا هاجمت القوات التركية في البلاد.

TRIPOLI, LIBYA - JANUARY 17: People gather at the Martyrs' Square to stage a protest against the attacks of Libya's renegade Gen. Khalifa Haftar's troops in Tripoli, Libya on January 17, 2020. Hazem Turkia / Anadolu Agency

إنهاء الأزمة الليبية.. مشكلة أكبر من تواجد 20 ألف مقاتل أجنبي 08.12.2020

هل من الممكن أن تساعد محادثات الأمم المتحدة الأخيرة بشأن وقف إطلاق النار وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الوطنية في دفع القوى الإقليمية والدولية التي تلعب أدوارا خطيرة في ليبيا للخروج منها؟

06.09.2020 Nasser Bourita, Morocco's Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, chairs a meeting of representatives of Libya's rival administrations in the coastal town of Bouznika, south of Rabat, on September 6, 2020. - The meeting takes place more than two weeks after both sides announced a surprise ceasefire. Dubbed Libyan Dialogue, the talks brought together five members of the Tripoli-based Government of National Accord (GNA) and five from a parliament headquartered in the eastern Libyan city of Tobruk. (Photo by FADEL SENNA / AFP)

انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي المباشر في تونس 09.11.2020

وسط تفاؤل حذر، انطلقت في تونس أولى جلسات الحوار بين الفرقاء الليبيين، وذلك بأشراف أممي. ويهدف الحوار، إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم، التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية، من أجل انهاء الأزمة الليبية.
FILE- In this Jan. 30, 2019 file photo, Prime Minister of Libya Fayez al-Sarraj addresses media during a press conference in Prague, Czech Republic. The head of Libya's U.N.-supported government on Sunday, June 16 proposed holding nationwide elections to end the war in the North African country, as the forces of the rival military commander Khalifa Hifter continue their two-month-long battle to take the capital, Tripoli. Al-Sarraj told a news conference in Tripoli, the seat of his administration, that he is proposing a Libyan forum aimed at finding a peaceful solution to the conflict. The talks would draw up a roadmap for parliamentary and presidential elections to be held before the end of 2019. (AP Photo/Petr David Josek, File)

ليبيا- السراج يستجيب للدعوات ويتراجع عن الاستقالة من منصبه 30.10.2020

عدل فايز السراج عن قراره بالاستقالة من رئاسة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا، وذلك بعد ساعات من دعوة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس له بإعادة النظر في قراره.
BERLIN, GERMANY - MAY 07: Chairman of the Presidential Council of Libya Fayez al-Sarraj (L) is welcomed by German Chancellor Angela Merkel (R) in Berlin, Germany on May 07, 2019. Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

الأزمة الليبية.. ألمانيا تدعو السراج إلى تأجيل استقالته 30.10.2020

يخطط السراج للاستقالة نهاية الشهر الجاري، لكن من المنتظر أن يجري طرفا النزاع الليبي مفاوضات في تونس في تشرين الثاني/ نوفمبر، ولذلك ترغب ألمانيا، بأن يبقى السراج بمنصبه طوال فترة الحوار، حسب وزير الخارجية هايكو ماس.
***ACHTUNG: Bild nur zur aktuellen Berichtersttaung Bildkombo Fayiz as-Sarradsch und Khalifa Haftar

اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.. ترحيب ألماني وأممي وتشكيك تركي 23.10.2020

تعالت الأصوات المرّحبة بوقف إطلاق النار في ليبيا بين قوات حكومة الوفاق وقوات "الجيش الوطني الليبي"، غير أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان له رأي آخر، فيما أرجعت مصر تحقيق الاتفاق إلى جهودها.
04.06.2020, Türkei, Ankara: Fayiz Al-Sarradsch, Ministerpräsident der libyschen Übergangsregierung Government of National Accord (GNA) spricht während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Streitkräfte, die mit der von den Vereinten Nationen unterstützten Regierung in Libyen verbündet sind, gaben am Donnerstag bekannt, dass sie die Kontrolle über alle Ausgänge der Hauptstadt wiedererlangt haben und die Außenbezirke der Hauptstadt Tripolis mit einem wichtigen Flughafen kontrollieren, sagte ein Sprecher der Regierungstruppen. Foto: Uncredited/Turkish Presidency/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

استقالة السراج: استسلام لغضب الشارع أم تحضير لتسوية سياسية؟ 17.09.2020

في ظل حراك شعبي غاضب وأجواء سياسية إيجابية عقب محادثات ناجحة في المغرب، تأتي استقالة رئيس حكومة الوفاق لتزيد من غموض المشهد الليبي. فهل هي كانت بفعل ضغوط الشارع أم بسبب ضغوط خارجية؟
epa02975684 A Libyan rebel fighter paints on the wall of one of the pipes where Muammar Gaddafi allegedly found hiding, in Sirte, Libya, 21 October 2011. Libyan deposed leader Muammar Gaddafi was arrested on 20 October, some witnesses said he was found hiding in a drainage pipe in Sirte. He died later, along with his son Motassim. EPA/GUILLEM VALLE +++(c) dpa - Bildfunk+++

تحليل: ليبيا تستحق قيادات جديدة للخروج من النفق 26.08.2020

الاتفاق بين سلطتي طرابلس الغرب وشرق ليبيا على وقف إطلاق النار وتنظيم انتخابات، هو بمثابة ضوء يلوح في آخر نفق الأزمة الليبية. لكن المطبّات كثيرة في طريق التسوية، والسبيل لتجاوزها يحتاج إلى وجوه وقيادات جديدة.

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