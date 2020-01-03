استبعاد وجود خطر شديد على المنشآت الأمريكية في ألمانيا

استبعد المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا وجود مستوى مرتفع من الخطر وعلى نحو شديد بالنسبة للمنشآت الأمريكية في البلاد بعد التهديد الإيراني بالانتقام من الولايات المتحدة ردا على مقتل الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني.

وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية مساء اليوم الثلاثاء (السابع من كانون الثاني/يناير 2020) أنه لا يوجد حتى الآن أي شواهد على أعمال مخطط لها من قبل هياكل موالية لجهاز الاستخبارات الإيراني في ألمانيا، وأضافت أن مثل هذا الأمر غير متوقع أيضا. في المقابل، لم تستبعد أجهزة الأمن الألمانية إمكانية وقوع أنشطة لأفراد " يتصرفون بطريقة غير عاقلة".

وجاء في التقدير الأمني الداخلي الذي تم إبلاغه لأجهزة الأمن في الولايات الألمانية أمس الاثنين: "ونتيجة ذلك يجب الأخذ في الاعتبار إمكانية حدوث أعمال فردية صوب هذا الهدف".

يذكر أن ألمانيا كانت عززت في الأيام الماضية الإجراءات الأمنية لحماية منشآت أمريكية وذلك نظرا للتصعيد الحادث في الشرق الأوسط. كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية بالنسبة لمنشآت إسرائيلية ويهودية في بعض الأماكن، وفقا لما صرح به متحدثان باسم وزارتي الداخلية في ولايتي بادن-فورتمبرغ وشمال الراين فيستفاليا أمس الاثنين.

ح.ع.ح/أ.ح(د.ب.أ)