 استبعاد وجود خطر شديد على المنشآت الأمريكية في ألمانيا | أخبار | DW | 07.01.2020

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أخبار

استبعاد وجود خطر شديد على المنشآت الأمريكية في ألمانيا

بعد التهديدات الإيرانية بالانتقام من الولايات المتحدة عبر مهاجمة مصالحها ومواطنيها في العالم إثر مقتل سليماني، استبعد مكتب مكافحة الجريمة في ألمانيا وجود مستوى مرتفع للخطر على نحو شديد على المنشآت الأمريكية في البلاد.

المانيا تستبعد وجود خطر متنام على المصالح الأمريكية في المانيا بعد التهديد الإيراني

الأجهزة الأمنية الألمانية تراقب تحركات كل الجماعات الموالية لإيران تحسبا لرد فعل غير سلمي

استبعد المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا وجود مستوى مرتفع من الخطر وعلى نحو شديد بالنسبة للمنشآت الأمريكية في البلاد بعد التهديد الإيراني بالانتقام من الولايات المتحدة ردا على مقتل الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني.

مختارات

أكد خبراء الشؤون الأمنية في حزب ميركل، الديمقراطي المسيحي، على ضرورة مكافحة "العائلات الإجرامية" من خلال إجراءات قوية تستند إلى مبدأ "القبضة الحديدية" من ضمنها سحب الجنسية وحرمان هذه العائلات من حضانة أطفالها. (14.09.2019)

تحقق السلطات الألمانية في طرق تحويل الأموال للخارج على نحو غير شرعي. وفي هذا الإطار قامت سلطات ولاية شمال الراين ـ ويستفاليا بحملة ضد "تنظيم إجرامي دولي" ينشط في هذا المجال. ما آخر تطورات التحقيق وما هو "نظام الحوالة"؟ (20.11.2019)

وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية مساء اليوم الثلاثاء (السابع من كانون الثاني/يناير 2020) أنه لا يوجد حتى الآن أي شواهد على أعمال مخطط لها من قبل هياكل موالية لجهاز الاستخبارات الإيراني في ألمانيا، وأضافت أن مثل هذا الأمر غير متوقع أيضا. في المقابل، لم تستبعد أجهزة الأمن الألمانية إمكانية وقوع أنشطة لأفراد " يتصرفون بطريقة غير عاقلة".

وجاء في التقدير الأمني الداخلي الذي تم إبلاغه لأجهزة الأمن في الولايات الألمانية أمس الاثنين: "ونتيجة ذلك يجب الأخذ في الاعتبار إمكانية حدوث أعمال فردية صوب هذا الهدف".

يذكر أن ألمانيا كانت عززت في الأيام الماضية الإجراءات الأمنية لحماية منشآت أمريكية وذلك نظرا للتصعيد الحادث في  الشرق الأوسط. كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية بالنسبة لمنشآت إسرائيلية ويهودية في بعض الأماكن، وفقا لما صرح به متحدثان باسم وزارتي الداخلية في ولايتي بادن-فورتمبرغ وشمال الراين فيستفاليا أمس الاثنين.

ح.ع.ح/أ.ح(د.ب.أ)

  • Schießerei am Landgericht in Frankfurt

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    سجلت في العام الماضي مليون و 330 ألف عملية إجرامية في ألمانيا، وبزيادة قليلة عن 2014. وشكلت السرقات نحو 21 بالمائة منها ووصلت نسبة جرائم "إلحاق إضرار بأملاك الغير" إلى 9 بالمائة و"الاعتداءات الجسدية" إلى 8.4 بالمائة، فيما لم تتجاوز نسبة "الاعتداءات الجنسية" 0.7 بالمائة.

  • Symbolbild Autodieb

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    حلت مدينة لايبتسيغ، التي يبلغ عدد سكانها 544 ألف شخص، في المركز العاشر في القائمة، حيث وصلت معدلات الجريمة فيها إلى 13520 حالة لكل 100 ألف شخص، وهو المعيار المعتمد في الإحصائيات الرسمية لمعدلات الجريمة للمقارنة بين مدينة وأخرى.

  • Deutschland Polizei Festnahme in Alsdorf bei Aachen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    تقع مدينة آخن غرب ألمانيا وقرب الحدود البلجيكية الهولندية وكانت في المركز التاسع في القائمة. وتشتهر آخن التي يقطنها 243 ألف شخص بأنها تضم أفضل جامعة تقنية في ألمانيا، لكن معدلات الجريمة فيها ارتفعت بنسبة 6.5 بالمائة عن عام 2014 لتصل إلى 13660 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Das Kontroll- und Streifenboot BP 64 Börde der Bundespolizei

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    هامبورغ هي مدينة وولاية في نفس الوقت وتعد المدينة الثانية في ألمانيا بالنسبة لعدد السكان، إذ يعيش فيها مليون و700 ألف شخص. وتشتهر المدينة بمينائها الأكبر في ألمانيا وفيها الكثير من المراكز التجارية في البلد. وصلت معدلات الجريمة فيها إلى 13803 حالة لكل 100 ألف شخص في العام الماضي.

  • Deutschland Razzia in Düsseldorf - Maghreb-Viertel

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    أما دوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين ويستفاليا فكانت في المركز السابع في قائمة اخطر المدن في ألمانيا. ويبلغ عدد سكان المدينة 604 ألف شخص.

  • Deutschland Polizei in Bremen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    بريمن، كما هامبورغ، مدينة وولاية في نفس الوقت، ويسكنها 551 ألف شخص ووصلت معدلات الجريمة فيها في العام الماضي إلى 13951 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Deutschland Abschiebung nach Tunesien

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    مدينة هاله / ساله تقع في ولاية ساكسونيا أنهالت وتعد من المدن الفقيرة في ألمانيا حسب الإحصائيات الرسمية المعتمدة على نسبة تحصيل الضرائب. ويبلغ عدد سكان المدينة 232 ألف شخص وتقبع في المركز الخامس في قائمة اخطر المدن في ألمانيا.

  • Deutschland Köln Polizei Vorbereitung Demonstrationen Pegida Gegendemonstranten Vorbereitungen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    تشتهر مدينة كولونيا بالكاتدرائية الكبيرة "دوم" وبالكرنفال الأكبر في أوروبا وبالكثير من الفعاليات الثقافية وتعد مركزا لوسائل الإعلام والمحطات التلفزيونية، وهي المدينة الرابعة في ألمانيا من حيث عدد السكان، إذ يعيش فيها أكثر من مليون شخص، وهي رابع أخطر مدينة من حيث معدل الجرائم. ووصلت معدلات الجريمة فيها إلى 14857 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Deutschland Kriminalität Sprengung von Geldautomaten

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    مدينة هانوفر هي عاصمة ولاية ساكسونيا السفلى ويسكنها أكثر من نصف مليون إنسان وتشتهر بالمعرض السنوي للالكترونيات وبجامعتها العريقة. واحتلت المدينة المركز الثالث في قائمة أخطر المدن وكانت معدلات الجريمة فيها قد بلغت 16066 حالة لكل 100 ألف شخص في العام الماضي.

  • Deutschland GSG 9

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    العاصمة الألمانية برلين يعيش فيها نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص. وكانت برلين في عام 2015 ثاني أخطر مدينة في ألمانيا بالنسبة لمعدلات الجريمة، والتي بلغت 16414 حالة لكل 100 ألف شخص، حسب إحصائيات الدائرة الاتحادية لمكافحة الجريمة في ألمانيا.

  • Deutschland Flughafen Frankfurt am Main verstärkte Sicherheitsmaßnahmen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    تعد مدينة فرانكفورت من أغلى المدن في ألمانيا وهي مركز المال والبنوك في ألمانيا وفي أوروبا وتشتهر بناطحات السحاب الكثيرة فيها وفيها أكبر مطار في البلد. لكنها كانت أخطر مدن ألمانيا على الإطلاق في عام 2015 وسجلت فيها 16550 جريمة لكل 100 ألف شخص.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

نشرت الدائرة الاتحادية لمكافحة الجريمة في ألمانيا تقريرها السنوي عن معدلات الجريمة لعام 2015، وكانت النسبة في المدن التي يتجاوز عدد سكانها 200 ألف شخص متفاوتة، واحتلت بعض المدن الغنية والشهيرة مراكز متقدمة في القائمة. (27.05.2016)  

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