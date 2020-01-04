 الأزمة مع إيران.. ألمانيا حائرة فماذا بوسعها أن تقدم؟ | سياسة واقتصاد | DW | 07.01.2020

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سياسة واقتصاد

الأزمة مع إيران.. ألمانيا حائرة فماذا بوسعها أن تقدم؟

بعد مقتل رجل إيران القوي قاسم سليماني، تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تصعيدا جديدا يصل إلى حد التهديد بشن حرب. في المقابل تقف ألمانيا ومعها أوروبا حائرة، فماذا بوسعها أن تقدم لنزع فتيل الأزمة؟

Deutschland Iran (Colourbox)

تسعى الدبلوماسية الألمانية لنزع فتيل الأزمة مع إيران بعد مقتل قاسم سليماني، فماذا بوسعها أن تقدم؟

"نزع فتيل التصعيد" هي الكلمة السحرية، إذ تُبذل الجهود السياسية من أجل ذلك في برلين هذه الأيام. وحتى في البيان المشترك للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نص على المطالبة بنزع فتيل التصعيد. ومناشدة "جميع الفاعلين المشاركين" توخي أقصى التحفظ والوعي بالمسؤولية. لكن كيف يمكن تحقيق خفض التصعيد؟

رد أوروبا هو من خلال التحاور. الأوروبيون، كما أبرز وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عبر إذاعة ألمانيا لهم "مع كلا الجانبين قنوات حوار مفتوحة وعاملة تُستغل حاليا. وسنقدم مساهمتنا لكي لا تحصل حرب بالوكالة لبلدان أخرى في العراق".

الولايات المتحدة الأمريكية تشكو من نقص في الدعم

والمحادثات تجري مع الولايات المتحدة الأمريكية التي أدى قيامها بقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في العراق الخميس الماضي على تشديد الأزمة. في المقابل أأعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن خيبة أمله "من النقص في الدعم من جانب الأوروبيين لهذه الخطوة القوية"، في إشارة لمقتل سليماني. وعللت الولايات المتحدة قيامها بقتل سليماني بما كان يعده الأخير من هجمات مفترضة على أهدف تخصها.

ورغم المحادثات فإنه لم يتم تقديم أدلة على هذا الادعاء، كما أكد اليوم متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية: "اطلعنا على  تعليل الولايات المتحدة الأمريكية. لكن المعلومات من أجل تفهم هذا التعليل تنقصنا"، كما قال راينر برويل جوابا على سؤال أثناء مؤتمر صحفي للحكومة.

Frankreich Biarritz 2019 | Boris Johnson, Angela Merkel & Emmanuel Macron (Getty Images/A. Parsons)

معا من أجل نزع فتيل التصعيد: ميركل وماكرون وجونسون

ويبدو أن أوروبا اعتمدت نوعا من الدبلوماسية المتحركة بأدوار موزعة: ماكرون  يحتفظ بالتواصل مع رئيس ايران حسن روحاني، وبوريس جونسون مع الرئيس الأمريكي ترامب. وأنغيلا ميركل ستلتقي في نهاية الأسبوع رئيس روسيا فلادمير بوتين والتحدث معه حول الأزمة في الخليج. فحتى روسيا تُعد ـ مثل الصين ـ من بين الدول الموقعة على الاتفاقية النووية لعام 2015.

جنود ألمان في العراق

مختارات

توافق قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على العمل من أجل احتواء التوتر في الشرق الأوسط إثر مقتل قاسم سليماني، داعين إيران لضبط النفس. وفيما قال رئيس وزراء بريطانيا إنه لن يحزن على مقتل سليماني، أعلنت باريس تضامنها مع واشنطن. (05.01.2020)

أعلن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو أن الأوروبيين "لم يكونوا مفيدين" بالقدر الذي كانت تأمل به الولايات المتحدة بشأن قتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في العراق. (04.01.2020)

والحكومة الألمانية تجري محادثات أيضا مع بغداد حيث طالب البرلمان العراقي الأحد في غضب بسبب الهجوم بالطائرة بدون طيار على أرضه بإنهاء انتشار جميع الوحدات الأجنبية المشاركة في الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلاميةط (داعش) الإرهابي. ويوجد 120 جنديا ألمانيا في العراق في الأساس من أجل أهداف تدريبية. والآن يتم الحديث، كما قال المتحدث باسم الخارجية برويل "عن كيفية تعامل الحكومة الألمانية مع قرار البرلمان وكيف تأمل في التعامل المستقبلي مع الشركاء".

وأكد وزير الخارجية الألماني، ماس أنه لا أحد يريد التزاما عسكريا في العراق ضد إرادة البرلمان والحكومة العراقيين. أما التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات ضد العراق بسبب القرار البرلماني فقد وصفها ماس بأنها "غير مجدية". وحاليا يبقى الجنود الألمان بسبب الوضع الأمني المتأزم في معسكراتهم.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الألمانية برويل أن وزير الخارجية هايكو ماس يعتزم "في وقت منظور التحادث مع نظيره الإيراني جواد ظريف".

وسطاء بدون سلطة

ويبقى السؤال مطروحا حول ماذا بوسع برلين وأوروبا أن تقدمه لشركائها في الحوار ما عدا المناشدات والنصائح؟ فمنذ عام ونصف العام يحاول الأوروبيون بلا نجاح التوسط بين طهران وواشنطن. فهم يبذلون الجهد من أجل إنقاذ الاتفاقية النووية المبرمة في 2015 مع إيران. وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو/ أيار 2018 من جانب واحد من الاتفاقية.

وكنتيجة لهذه الخطوة اتبعت واشنطن سياسة "أقصى الضغط" ضد ايران، لا سيما من خلال فرض نظام عقوبات تعتبره ايران حربا اقتصادية. ومحاولات ألمانيا وفرنسا وبريطانيا منح ايران الفوائد الاقتصادية الموعودة في الاتفاقية النووية ظلت إلى حد الآن مخيبة للآمال. فغالبية الشركات الأوروبية تراجعت بسبب الضغط الأمريكي عن التعامل مع ايران.

وبما أنها لا تحصل على فوائد من الاتفاقية، تتنصل ايران منذ مايو 2019 خطوة تلو الأخرى من التزامات الاتفاقية. وآخر خطوة معلنة ضد الاتفاق النووي أعلنت عنها الحكومة الايرانية مؤخرا، قائلة إنها لن تلتزم بأي قيود تضمنها الاتفاق النووي بشأن تخصيب اليورانيوم.

Bundeswehr im Irak (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

تجميد مهمة التدريب التي يقودها الجنود الألمان في العراق

الجرأة على مخاطرة سياسة

ولا تملك أوروبا قوة كبيرة في الخليج، كما يلاحظ وزير الخارجية الألماني السابق، زيغمار غابرييل في تعليق لصحيفة "تاغسشبيغل" البرلينية، إذ اعتبر أنه اتضح في العامين المنصرمين "أن الاتحاد الأوروبي نمر من ورق عندما يصبح الوضع جديا". ومن أجل تغيير هذا وتخفيض التصعيد وجب على أوروبا أن تبرهن على شجاعة وتتحمل مخاطر سياسية، كما طالب وزير الخارجية السابق. وهو يعني بذلك "إذا اقتضى الحال تحمل نزاع سياسي أكبر مع الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية".

ومن أجل منع ايران "من مواصلة السير في سياسة التصعيد" اقترح غابرييل تقديم عرض لطهران يتمثل في تقديم قروض بالمليارات من البنك المركزي الأوروبي أو البنوك الوطنية الأوروبية لعودة طهران للاتفاقية النووية وفي أقصى الحدود إصدار رد فعل "محدود" على الاعتداء على سليماني. وبهذا النوع من العروض يمكن لأوروبا أن تسترجع مصداقيتها تجاه ايران، ولن تبقى نمرا من ورق.

ماتياس فون هاين/ م.أ.م

  • Irak Qassem Soleimani (picture-alliance/AP Photo/Office of the Iranian Supreme Leader)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    نهاية مفاجأة

    في ساعة مبكرة من صباح الجمعة (الثالث من يناير/ كانون الثاني 2020) أعلنت الولايات المتحدة أنها نفذت ضربة جوية على مطار بغداد الدولي، أدت لمقتل عدد من الأشخاص على رأسهم الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، ما يمثل نهاية مفاجأة لشخص كان لاعبا كبيرا في الجزء الشرقي من العالم العربي.

  • Irak Bagdad Airport Luftschlag US-Streitkräfte auf General Qassem Soleimani (AFP/Iraqi Military)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    احتراق مركبته مع قادة بالحشد الشعبي

    نُفذت الضربة ليلة الجمعة وقتل فيها معه أبومهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي. وكان الحشد قد أعلن فجر الجمعة عن مقتل خمسة من أعضائه بقصف استهدف مطار بغداد، وذكرت مصادر الحشد أن بينهم محمد رضا الجابري مسؤول التشريفات. أما خلية الاعلام الأمني التابعة لرئاسة الوزراء العراقية فقالت: "ثلاثة صواريخ سقطت على مطار بغداد.. قرب صالة الشحن الجوي، ما أدى إلى احتراق مركبتين اثنتين.."

  • Iran - General Ghasem Soleimani bei dem Revolutionswächter (FARS)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    عقود في خدمة التمدد الإيراني بالمنطقة

    عين المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي الجنرال سليماني قائدا لفيلق القدس في عام 1998، وهو منصب ظل فيه خلف الكواليس لسنوات بينما كان يعزز روابط إيران بحزب الله في لبنان وحكومة الأسد والفصائل الشيعية في العراق. وبفضل نجاحات فيلق القدس، أصبح سليماني شخصية محورية في التمدد المطرد لنفوذ إيران في الشرق الأوسط، وهو ما صعّب على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة كبح جماحه.

  • Iran General Ghasem Soleimani (khabaronline.ir)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    محاربة الثوار في سوريا وداعش في العراق

    مسؤول عراقي كبير سابق طلب عدم نشر اسمه قال في مقابلة عام 2014 "سليماني لم يكن رجلا يجلس على مكتب. كان يذهب إلى الجبهات لتفقد الجنود ويشهد المعارك". وحشد فيلق القدس الدعم للرئيس السوري الأسد عندما بدا على وشك الهزيمة في الحرب الأهلية المستعرة منذ عام 2011 كما ساعد الفصائل المسلحة على هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق. وفي الصورة هنا سلمياني يتحدث إلى جنود سوريين في شمال سوريا، في خريف 2015.

  • Iran Revolutionsgarde Ghasem Soleimani (Mehrnews)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    الجنرال ذو الشعر المصفف واللحية المشذبة

    كان سليماني يخلط استراتيجيات الحرب بالسياسة، وكان حاضراً في نشاط إيران "الثوري" بالمنطقة، وخاصة العراق وسوريا ولبنان. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، زادت شهرته في الوقت الذي كان المقاتلون والقياديون في العراق وسوريا ينشرون صورا له في الميدان وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها دوما بلحية مشذبة وشعر مصفف بعناية.

  • Iran | Verleihung des ersten militärischen Orden | Soleimani Khamenei Iran (Khamenei.ir)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    خامنئي- "انتقام عنيف ينتظر من قتلوه" !

    قلّده خامنئي وسام ذو الفقار، وهو أعلى تكريم عسكري في إيران. وكانت هذه المرة الأولى التي يحصل فيها قائد عسكري على هذا الوسام منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في عام 1979. وفي بيان بعد مقتل سليماني، قال خامنئي إن انتقاما عنيفا ينتظر "المجرمين" الذين قتلوه. وأضاف أنه رغم أن مقتل سليماني "يشعرنا بالمرارة" فإنه سيضاعف الحافز لمقاومة الولايات المتحدة وإسرائيل.

  • Iran Kommandant Ghasem Soleymani (Fararu)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    الرجل الثاني بعد المرشد ويتحدى ترامب

    وقال المسؤول العراقي المذكور إنه "لا يسبقه في تسلسل القيادة سوى الزعيم الأعلى. عندما كان يحتاج الأموال كان يحصل عليها وعندما كان يحتاج الذخيرة كان يحصل عليها وعندما كان يحتاج العتاد كان يحصل عليه". وتحدى سليماني الرئيس الأمريكي علنا. وقال في مقطع فيديو نشر بالإنترنت "أقول لك يا سيد ترامب المقامر... اعلم أننا قريبون منك في مكان لا يخطر لك أننا فيه". وأضاف "ستبدأ أنت الحرب لكن نحن من سينهيها".

  • Irak Bagdad zerstörter Eingang zur US-Botschaft (Getty Images/AFP/A. Al-Rubaye)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    "عواقب لا يمكن التكهن بها"

    عبّر نواب جمهوريون عن دعمهم لترامب الذي أمر بتنفيذ العملية، فيما حذّر آخرون من تداعياتها. وقال النائب الجمهوري البارز كيفن ماكارثي: "ضربنا قائد هؤلاء الذين يهاجمون أراضينا الأميركية ذات السيادة". في إشارة على ما يبدو لإحراق السفارة الأمريكية في بغداد. لكن الديمقراطي إليوت إنغل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب قال إنها "تشكل "تصعيدا خطيرا لنزاعنا مع إيران مع عواقب لا يمكن التكهن بها".

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

ساعد الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، في بسط نفوذ إيران في دول عربية عديدة، لكن نهايته جاءت مفزعة في ضربة جوية أمريكية بالعراق. كان يعتبر ثاني أقوى رجل في إيران، وفتح مقتله الباب لنتائج غير معلومة العواقب. (03.01.2020)  

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