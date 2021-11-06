إيقاف وزيرة الخارجية الليبية عن العمل ومنعها من السفر

قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي اليوم السبت (السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2021) إن المجلس أوقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل بسبب "مخالفات إدارية" وقرر منعها من السفر.

وأكدت المتحدثة نجوى وهيبة صحة وثيقة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى تأمر بوقف المنقوش عن العمل بسبب "انفرادها بالسياسة الخارجية".

وقالت وهيبة لقناة "ليبيا بانوراما" إن المجلس الرئاسي فتح تحقيقاً في "مخالفات إدارية" نسبت إلى المنقوش، فيما ذكر موقع المرصد القريب من الرجل القوي في شرق ليبيا خليفة حفتر أن الوزيرة اتخذت قرارات في السياسة الداخلية من دون العودة إلى المجلس الرئاسي.

ونص قرار أصدره المجلس الرئاسي وتناقلته وسائل الإعلام على "تشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله اللافي"، على أن ترفع تقريرها في مهلة أقصاها 14 يوماً. ويأتي قرار وقف عمل المنقوش ومنعها من السفر قبل بضعة أيام من استضافة باريس مؤتمراً دولياً حول ليبيا.

والمؤتمر المقرر في 12 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري يهدف إلى التحضير للانتخابات الرئاسية التي حدد موعدها في 24 كانون الاول/ديسمبر المقبل، على أن تليها انتخابات تشريعية بعد شهر. ويؤمل أن يضع هذان الاستحقاقان حداً للفوضى التي سادت البلاد طوال عقد بعد الاطاحة بنظام معمر القذافي العام 2011. ويُفتح الأحد باب الترشح للانتخابات الرئاسية.

وبعد أعوام من النزاعات المسلحة والانقسامات بين شرق البلاد وغربها، شكلت بداية العام حكومة جديدة إثر حوار رعته الأمم المتحدة لإدارة المرحلة الانتقالية تمهيداً لإجراء الانتخابات العامة.

ويشدد المجتمع الدولي على وجوب إجراء هذه الانتخابات رغم الشكوك في إمكان تنظيمها بسبب الانقسامات الداخلية وخصوصاً بين شرق ليبيا وغربها.

م.ع.ح/أ.ح (أ ف ب ، رويترز)