 مفوضية الانتخابات في ليبيا تبدأ تسجيل المرشحين في نوفمبر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.10.2021

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أخبار

مفوضية الانتخابات في ليبيا تبدأ تسجيل المرشحين في نوفمبر

قررت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا فتح باب الترشح في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني. الانتخابات التي تعتبر خطوة في جهود إنهاء العنف بتشكيل قيادة سياسية جديدة تحظى بشرعية واسعة النطاق.

ليبي يحمل علم بلاده في الذكرى الخامسة للثورة الليبية.

تُعد الانتخابات خطوة رئيسية في جهود إنهاء العنف المستمر منذ عشر سنوات من خلال تشكيل قيادة سياسية جديدة تحظى بشرعية واسعة النطاق.

قال عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية اليوم الأحد (24 تشرين الأول/ أكتوبر 2021) إن المفوضية ستفتح باب التسجيل للمرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وأضاف السايح أن عملية التسجيل ستبدأ بحلول منتصف الشهر المقبل حين تكتمل الاستعدادات الفنية واللوجستية.

مختارات

أكد مؤتمر دعم ليبيا على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لبناء الثقة وخلق بيئة مناسبة من أجل إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، كما شدد على احترام السلطات الليبية لالتزاماتها وتعهداتها الدولية واحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.

حتى بعد مرور عشر سنوات على مقتل وسقوط الزعيم الليبي، معمر القذافي، لم تخرج البلاد من أزماتها. فحتى الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول تم تأجيلها، فما الذي يعرقل الديمقراطية والاستقرار بهذا البلد؟

وتُعد الانتخابات خطوة رئيسية في جهود إنهاء العنف المستمر منذ عشر سنوات من خلال تشكيل قيادة سياسية جديدة تحظى بشرعية واسعة النطاق. لكن الخلاف بشأن الأساس الدستوري للانتخابات، والقواعد التي تحكم التصويت والتشكيك في مصداقيتها كلها أمور هددت بتقويض عملية السلام في البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية.

وكان رئيس الوزراء الليبي وعدد من القوى الأجنبية أقروا يوم الخميس إجراء انتخابات عامة يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول مثلما ورد في خطة سلام تساندها الأمم المتحدة بهدف إنهاء الاضطرابات والانقسامات التي تعصف بالبلاد منذ سنوات. وعلى الرغم من أن مجلس النواب (البرلمان) أصدر قانونا للانتخابات الرئاسية في ذلك التاريخ، فقد أصدر أيضا قانونا منفصلا ينص على تنظيم الانتخابات البرلمانية في موعد لاحق.

ورفضت المؤسسات السياسية الأخرى في ليبيا مقترحات مجلس النواب. ومن المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول. وقال السايح إن جولة ثانية ستنعقد في موعد لاحق إلى جانب الانتخابات البرلمانية.

ومهد القائد العسكري في شرق ليبيا، خليفة حفتر، الطريق للترشح لمنصب الرئيس بإعلانه في سبتمبر/ أيلول تخليه عن دوره العسكري لمدة ثلاثة أشهر.

ويقود حفتر ما يعرف بـ "الجيش الوطني الليبي"، ومقره شرق البلاد، وشن حربا على الفصائل المسلحة في غرب البلاد بعد انقسام البلاد عام 2014. ودمر هجومه، الذي استمر 14 شهرا، للسيطرة على طرابلس في غرب البلاد مناطق بالعاصمة قبل أن يتم صده العام الماضي.

وقال مساعدون لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إنه أيضا تخلى عن منصبه من أجل الترشح للانتخابات. وأشار مقربون من سيف الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي والذي كان ثاني أقوى رجل في ليبيا فيما مضى، إلى أنه أيضا يرغب في الترشح.

ع.خ/ أ.ح (رويترز)

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    الكاتب: خالد سلامة


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