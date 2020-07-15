 إيران - مساعٍ لتخفيف إعلان روحاني عن 25 مليون إصابة بكورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.07.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

إيران - مساعٍ لتخفيف إعلان روحاني عن 25 مليون إصابة بكورونا

في مسعى للتخفيف من تقدير الرئيس حسن روحاني عن احتمال إصابة نحو 25 مليون إيراني بفيروس كورونا، قال مسؤولو صحة إيرانيون إن الاعلان يستند إلى فحوص دم مناعية تقيس التعرض للفيروس ولا يمكن الاعتماد عليها لإظهار الوضع الحالي.

الرئيس الإيراني حسن روحاني، أرشيف

قال روحاني في كلمة نقلها التلفزيون "تقديرنا أنه حتى الآن أصيب 25 مليون إيراني بهذا الفيروس ".

سعى مسؤولو صحة إيرانيون اليوم الأحد (19 تموز/ يوليو 2020) إلى التخفيف من تقدير الرئيس حسن روحاني بأن حوالي 25 مليون إيراني أصيبوا بفيروس كورونا، قائلين إنه يستند إلى فحوص دم مناعية تقيس التعرض للفيروس ولا يمكن الاعتماد عليها لإظهار الوضع الحالي للمرض.

مختارات

كشف استطلاع للرأي تراجعا ملحوظا بنسبة مؤيدي تطعيم كورونا بين الألمان. ويبقى الشرق الأوسط نسبيا بمنأى عن وباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من 565 ألف إنسان بالعالم. وتقل نسبة الوفيات بالمنطقة عنها في أوروبا والأمريكيتين. (12.07.2020)

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن أمس السبت إن نحو 25 مليون إيراني ربما أصيبوا بفيروس كورونا، في الوقت الذي أعادت فيه البلاد فرض قيود في العاصمة ومناطق أخرى.

وقال روحاني في كلمة نقلها التلفزيون "تقديرنا أنه حتى الآن أصيب 25 مليون إيراني بهذا الفيروس وفقد نحو 14 ألفا أرواحهم". وتابع قائلا "ثمة احتمال أن يكون ما بين 30 و35 مليونا آخرين عرضة للخطر". وأضاف أن ما يزيد على 200 ألف تلقوا العلاج في المستشفيات وأن الوزارة تتوقع أن عدداً مماثلاً ربما يحتاج العلاج بالمستشفيات في الأشهر المقبلة.

والرقم الذي ذكره روحاني أعلى بكثير من عدد الإصابات الرسمي الصادر أمس السبت وهو 271606 إصابات. ويشكل رقم 25 مليون إصابة ما يربو على 30 في المئة من عدد المواطنين الإيرانيين الذي يبلغ 80 مليون نسمة. وقال مكتب روحاني إن الرقم يستند إلى "سيناريو تقديري" من تقرير لنائب وزير الصحة لشؤون البحث.

وإيران هي الدولة الأكثر تضررا من جائحة كورونا في الشرق الأوسط. وزادت الإصابات والوفيات بشكل كبير منذ تخفيف القيود في منتصف نيسان/ أبريل.

وجاء في بيان لوزارة الصحة نقلته وسائل إعلام إيرانية أن الرقم الذي ذكره الرئيس استند إلى أرقام وضعها نائب في الوزارة. وقال البيان "لا يمكن الاعتماد على الفحوص المناعية لتشخيص الوضع الحالي للمرض".

ويشار إلى أن البرلماني علي رضا سليمي دعا الحكومة إلى إعلان رقم رسمي واحد لحالات الإصابة بفيروس كورونا.

م.م/أ.ح ( رويترز)

مشاهدة الفيديو 02:28

إيران تشهد موجة ثانية من كورونا

مواضيع ذات صلة

Ägypten Kairo 2019 | Abdel Fattah al-Sisi, Präsident & Chalifa Haftar

تدخل مصري محتمل في ليبيا.. مخاوف أمنية أم أطماع اقتصادية؟ 15.07.2020

في ضوء دعوة برلمان طبرق لمصر للتدخل عسكرياً في ليبيا، أسئلة عديدة مثيرة للجدل طرحت حول حرب محتملة بين مصر وتركيا على الأرض الليبية. فهل يمكن لمصر الدخول في مواجهة عسكرية مع تركيا في ظل الأزمات التي تواجهها البلاد؟

Symbolbild Kinder in Deutschland

هل يجعل الهاتف الذكي أبناءنا أغبياء ومرضى؟ 11.07.2020

انتشار استخدام الهواتف الذكية بين صغار السن والمراهقين زاد مؤخرا، خصوصا بعد انتشار جائحة كورونا والتزامنا بالحجر المنزلي وإغلاق العديد من الأندية الرياضية وأماكن اللعب. لكن ما أخطار ذلك على صحتنا وصحة أبناءنا؟

USA Keystone I Donald Trump am Mount Rushmore National Memorial

ذكرى الاستقلال في عهد ترامب.. كورونا واحتجاجات ضد العنصرية 04.07.2020

من المتوقع أن يحتشد مئات الألوف اليوم في قلب واشنطن حيث يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوم الاستقلال عرضا للألعاب النارية ويشهد عرضاً جوياً عسكرياً، بينما سيخرج محتجون من أجل المساواة العرقية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  