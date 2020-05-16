 إيران.. الحكم بالسجن ست سنوات على باحثة إيرانية فرنسية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.05.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

إيران.. الحكم بالسجن ست سنوات على باحثة إيرانية فرنسية

أصدرت محكمة إيرانية حكماً بالسجن لست سنوات على باحثة الأنثروبولوجيا الإيرانية الفرنسية فاريبا عادلخاه بتهم "التآمر ضد الأمن القومي" و"نشر دعاية ضد الجمهورية الإسلامية"، رافضة بذلك طلبا فرنسيا بالإفراج عنها.

الباحثة الإيرانية الفرنسية فاريبا عادلخاه

الباحثة الإيرانية الفرنسية فاريبا عادلخاه

قال محامي الباحثة الإيرانية الفرنسية فاريبا عادلخاه اليوم السبت (16 أيار/مايو) إن إيران قضت بسجن موكلته ست سنوات في تهم تتعلق بالأمن القومي.

مختارات

أجازت محكمة ألمانية النظر في قضية ضد موظف سابق في الجيش الألماني يشتبه في أنه سرب وثائق ومعلومات حساسة لجهات استخباراتية إيرانية. ويعتبر الادعاء العام الألماني أن إيران تسعى دوماً لتجنيد عملاء للتجسس في المجال العسكري. (31.10.2019)

وأضاف المحامي سعيد دهقان لرويترز "الفرع الخامس عشر لمحكمة الثورة في طهران حكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة التجمهر والتآمر ضد الأمن القومي الإيراني. وحُكم عليها أيضاً بالسجن عاماً لنشر دعاية ضد الجمهورية الإسلامية". وقال إنه سيطعن في الحكم. وكان المحامي قد قال في آذار/مارس إن إيران أسقطت عن موكلته اتهامات بالتجسس في كانون الثاني/يناير لكنها ظلت في السجن لاتهامات أخرى تتعلق بالأمن.

وأوضح دهقان لفرانس برس أن تهمة "الدعاية ضد النظام السياسي" متعلقة بتصريحات للباحثة حول وضع الحجاب في إيران، مشيراً إلى أنها مجرد ملاحظات أدلت بها عادلخاه، الباحثة في معهد العلوم السياسية في باريس.

ورفضت إيران دعوة وجهتها فرنسا للإفراج عن عادلخاه، عالمة الأنثروبولوجيا البالغة من العمر 60 عاماً والمحتجزة منذ حزيران/يونيو 2019، قائلة إن الطلب يُعد تدخلاً في شؤونها الداخلية. ولا تعترف طهران بالجنسية المزدوجة ولذلك تعامل عادلخاه كمواطنة إيرانية فحسب.

ونفذت عادلخاه إضراباً عن الطعام لمدة 49 يوماً بين نهاية كانون الأول/ديسمبر عام 2019 وشباط/فبراير الماضي. وبعد إضرابها عن الطعام، عبرت "لجنة دعم عادلخاه" عن قلقها من خطر إصابتها بفيروس كورونا المستجد في أحد سجون إيران إحدى الدول الأكثر تضررا بالوباء وبلغ عدد الوفيات فيها نحو سبعة آلاف. وقال دهقان مؤخراً إن عادلخاه تعاني من "مرض في الكليتين نتيجة إضرابها عن الطعام".

مشاهدة الفيديو 01:24

تصاعد التوتر من جديد الولايات المتحدة وإيران

وفي آذار/مارس أفرجت إيران عن الأكاديمي الفرنسي رولان مارشال، رفيق عادلخاه الذي احتجزته معها، وذلك بعدما أفرجت فرنسا عن المهندس الإيراني جلال روح الله نجاد الذي كان محبوساً بتهمة انتهاك العقوبات الأمريكية على طهران.

وازداد عدد الأجانب المعتقلين في إيران بما فيهم مزدوجو الجنسية الذين يتهمون في أغلب الأحيان بالتجسس منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في 2015 من جانب واحد قبل سنتين وإعادة العقوبات الأميركية القاسية ضد طهران.

وفي الأشهر القليلة الماضية، تبادلت إيران سجناء مع دول تحتجز إيرانيين محكومين أو ينتظرون محاكمتهم أو مهددين بتسليمهم إلى الولايات المتحدة.

وقال جون جان فرانسوا بايار الأستاذ في معهد الدراسات الدولية المتقدمة والعضو في لجنة دعم عادلخاه: "لم تجر عملية قانونية حسب الأصول ومن الواضح أنه هناك خطاب مناقض". وأضاف أن عالمة الأنثروبولوجيا ما زالت "قادرة على المواجهة إلى أبعد حد وواضحة ومصممة".

م.ع.ح/ع.ج.م (رويترز – أ ف ب)

  • Iran-Wochengalerie KW 32 Hinrichtung (Mehrnews.ir)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    إيران في الصدارة

    القدر الأكبر من حالات تنفيذ عقوبة الإعدام شهدتها إيران العام الماضي بواقع 507 حالة. ونفذت إيران في العقود الأربعة الأخيرة مئات أحكام الإعدام بتهم منها زعزعة الأمن وتهديد استقرار الدولة، ولا تزال طهران مستمرة في تنفيذ أحكام الإعدام بكثرة رغم الإدانات الدولية.

  • Infografik Karte Top 5 Länder Hinrichtungen TUR

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    أكثر منطقة في العالم تنفذ حكم الإعدام

    يعزو أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية تراجع عدد حالات الإعدام في العالم إلى انخفاضه في عدد من بلدان الشرق الأوسط، بيد أن دولا مثل إيران والسعودية والعراق ومصر ما تزال تتصدر لائحة منظمة العفو للدول التي تنفذ حكم الإعدام. بينما احتلت دولا أخرى مراكز متقدمة في القائمة، مثل الصين وباكستان.

  • Aktion gegen Folter und Todesstrafe (Picture-alliance/dpa/W. Steinberg)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    السعودية في الصدارة عربيا

    الفترة بين عامي 2015 و2018 كانت الأكثر "دموية" في السعودية، ووصلت أحكام تنفيذ الإعدام في عام 2015 إلى 157، فيما انخفضت بشكل طفيف العام الماضي ووصلت إلى 146 حكما. أحكام الإعدام ارتبطت جلها بقضايا القتل والمخدرات حسب السلطات السعودية.

  • Saudi Arabien Protest gegen Hinrichtung von bangladeschischen Arbeitern (picture-alliance/dpa/A. Abdullah)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    السعودية مستمرة بتنفيذ الإعدامات

    نفذت الداخلية السعودية منذ يومين حكم الإعدام بحق أحد اليمنيين، بعد أن أدين بمقتل رجل أمن في مدينة أبها. التحقيق مع اليمني أسفر عن توجيه لائحة اتهام طويلة له شملت "قتل رجل الأمن عمداً وعدواناً، والانتماء لأحد التنظيمات الإرهابية ... وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية" حسب الداخلية السعودية. (الصورة لاحتجاجات بنغال على إعدام مواطنهم في السعودية).

  • Irak verurteilte IS-Angehörige vor Hinrichtung (Reuters/Ministry of Justice Iraq)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    الإعدامات في العراق

    العراق ثالث أكثر دولة في العالم في عدد تنفيذ حالات الإعدام بـ129 حالة في 2018، وخلال السنوات العشر الأخيرة نفذت السلطة التنفيذية أحكام إعدام بحق 729 شخصًا، بنسبة تشكل 40% من مجموع الأحكام التي أُقرت من قبل المحاكم العراقية، وفقًا لمنظمة العفو الدولية. الإعدامات في العراق مرتبطة أغلبها بقضايا تتعلق بالإرهاب وفقا لما نشرته وسائل اعلام محلية.

  • Ägypten Muslimbrüder zum Tode verurteilt (Reuters/Al Youm Al Saabi Newspaper)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    تراجع أحكام الإعدام في مصر رغم "مزاعم التعذيب"

    سجلت منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير حالات تخفيف أحكام الإعدام أو العفو عن المحكومين بالإعدام في 29 بلدا منها مصر، بيد أن مديرة حملات شمال أفريقيا في منظمة العفو كانت قد ذكرت في وقت سابق أن محاكمات لمدانين "شابتها مزاعم التعذيب" وهي "شهادة على مدى وقوع الظلم في البلاد".

  • Somalien Armee (Getty Images/AFP/P. Moore)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    إعدامات "علنية" في الصومال

    عدد حالات الإعدام انخفض إلى نحو النصف في الصومال، من 24 حالة إعدام في عام 2017 إلى 13 في عام 2018. في حين ارتفعت الإعدامات العلنية والميدانية والمعلنة وخاصة التي نفذها الجيش الصومالي.

  • Iran Öffentliche Hinrichtung (MIZAN)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    دول لم تذكر وأخرى خارج القائمة السوداء

    لم يذكر تقرير منظمة العفو الدولية أعداد أحكام الإعدامات في دول تشهد صراعات سياسية وحروبا داخلية كسوريا واليمن وليبيا، في حين لم تورد المنظمة في كل من البحرين والكويت والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة وقوع أية حالات إعدام في عام 2018. الكاتب: حمزه الشوابكه


 

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  