إيران.. الحكم بالسجن ست سنوات على باحثة إيرانية فرنسية

قال محامي الباحثة الإيرانية الفرنسية فاريبا عادلخاه اليوم السبت (16 أيار/مايو) إن إيران قضت بسجن موكلته ست سنوات في تهم تتعلق بالأمن القومي.
وأضاف المحامي سعيد دهقان لرويترز "الفرع الخامس عشر لمحكمة الثورة في طهران حكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة التجمهر والتآمر ضد الأمن القومي الإيراني. وحُكم عليها أيضاً بالسجن عاماً لنشر دعاية ضد الجمهورية الإسلامية". وقال إنه سيطعن في الحكم. وكان المحامي قد قال في آذار/مارس إن إيران أسقطت عن موكلته اتهامات بالتجسس في كانون الثاني/يناير لكنها ظلت في السجن لاتهامات أخرى تتعلق بالأمن.
وأوضح دهقان لفرانس برس أن تهمة "الدعاية ضد النظام السياسي" متعلقة بتصريحات للباحثة حول وضع الحجاب في إيران، مشيراً إلى أنها مجرد ملاحظات أدلت بها عادلخاه، الباحثة في معهد العلوم السياسية في باريس.
ورفضت إيران دعوة وجهتها فرنسا للإفراج عن عادلخاه، عالمة الأنثروبولوجيا البالغة من العمر 60 عاماً والمحتجزة منذ حزيران/يونيو 2019، قائلة إن الطلب يُعد تدخلاً في شؤونها الداخلية. ولا تعترف طهران بالجنسية المزدوجة ولذلك تعامل عادلخاه كمواطنة إيرانية فحسب.
ونفذت عادلخاه إضراباً عن الطعام لمدة 49 يوماً بين نهاية كانون الأول/ديسمبر عام 2019 وشباط/فبراير الماضي. وبعد إضرابها عن الطعام، عبرت "لجنة دعم عادلخاه" عن قلقها من خطر إصابتها بفيروس كورونا المستجد في أحد سجون إيران إحدى الدول الأكثر تضررا بالوباء وبلغ عدد الوفيات فيها نحو سبعة آلاف. وقال دهقان مؤخراً إن عادلخاه تعاني من "مرض في الكليتين نتيجة إضرابها عن الطعام".
وفي آذار/مارس أفرجت إيران عن الأكاديمي الفرنسي رولان مارشال، رفيق عادلخاه الذي احتجزته معها، وذلك بعدما أفرجت فرنسا عن المهندس الإيراني جلال روح الله نجاد الذي كان محبوساً بتهمة انتهاك العقوبات الأمريكية على طهران.
وازداد عدد الأجانب المعتقلين في إيران بما فيهم مزدوجو الجنسية الذين يتهمون في أغلب الأحيان بالتجسس منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في 2015 من جانب واحد قبل سنتين وإعادة العقوبات الأميركية القاسية ضد طهران.
وفي الأشهر القليلة الماضية، تبادلت إيران سجناء مع دول تحتجز إيرانيين محكومين أو ينتظرون محاكمتهم أو مهددين بتسليمهم إلى الولايات المتحدة.
وقال جون جان فرانسوا بايار الأستاذ في معهد الدراسات الدولية المتقدمة والعضو في لجنة دعم عادلخاه: "لم تجر عملية قانونية حسب الأصول ومن الواضح أنه هناك خطاب مناقض". وأضاف أن عالمة الأنثروبولوجيا ما زالت "قادرة على المواجهة إلى أبعد حد وواضحة ومصممة".
م.ع.ح/ع.ج.م (رويترز – أ ف ب)
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
إيران في الصدارة
القدر الأكبر من حالات تنفيذ عقوبة الإعدام شهدتها إيران العام الماضي بواقع 507 حالة. ونفذت إيران في العقود الأربعة الأخيرة مئات أحكام الإعدام بتهم منها زعزعة الأمن وتهديد استقرار الدولة، ولا تزال طهران مستمرة في تنفيذ أحكام الإعدام بكثرة رغم الإدانات الدولية.
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
أكثر منطقة في العالم تنفذ حكم الإعدام
يعزو أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية تراجع عدد حالات الإعدام في العالم إلى انخفاضه في عدد من بلدان الشرق الأوسط، بيد أن دولا مثل إيران والسعودية والعراق ومصر ما تزال تتصدر لائحة منظمة العفو للدول التي تنفذ حكم الإعدام. بينما احتلت دولا أخرى مراكز متقدمة في القائمة، مثل الصين وباكستان.
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
السعودية في الصدارة عربيا
الفترة بين عامي 2015 و2018 كانت الأكثر "دموية" في السعودية، ووصلت أحكام تنفيذ الإعدام في عام 2015 إلى 157، فيما انخفضت بشكل طفيف العام الماضي ووصلت إلى 146 حكما. أحكام الإعدام ارتبطت جلها بقضايا القتل والمخدرات حسب السلطات السعودية.
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
السعودية مستمرة بتنفيذ الإعدامات
نفذت الداخلية السعودية منذ يومين حكم الإعدام بحق أحد اليمنيين، بعد أن أدين بمقتل رجل أمن في مدينة أبها. التحقيق مع اليمني أسفر عن توجيه لائحة اتهام طويلة له شملت "قتل رجل الأمن عمداً وعدواناً، والانتماء لأحد التنظيمات الإرهابية ... وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية" حسب الداخلية السعودية. (الصورة لاحتجاجات بنغال على إعدام مواطنهم في السعودية).
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
الإعدامات في العراق
العراق ثالث أكثر دولة في العالم في عدد تنفيذ حالات الإعدام بـ129 حالة في 2018، وخلال السنوات العشر الأخيرة نفذت السلطة التنفيذية أحكام إعدام بحق 729 شخصًا، بنسبة تشكل 40% من مجموع الأحكام التي أُقرت من قبل المحاكم العراقية، وفقًا لمنظمة العفو الدولية. الإعدامات في العراق مرتبطة أغلبها بقضايا تتعلق بالإرهاب وفقا لما نشرته وسائل اعلام محلية.
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
تراجع أحكام الإعدام في مصر رغم "مزاعم التعذيب"
سجلت منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير حالات تخفيف أحكام الإعدام أو العفو عن المحكومين بالإعدام في 29 بلدا منها مصر، بيد أن مديرة حملات شمال أفريقيا في منظمة العفو كانت قد ذكرت في وقت سابق أن محاكمات لمدانين "شابتها مزاعم التعذيب" وهي "شهادة على مدى وقوع الظلم في البلاد".
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
إعدامات "علنية" في الصومال
عدد حالات الإعدام انخفض إلى نحو النصف في الصومال، من 24 حالة إعدام في عام 2017 إلى 13 في عام 2018. في حين ارتفعت الإعدامات العلنية والميدانية والمعلنة وخاصة التي نفذها الجيش الصومالي.
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
دول لم تذكر وأخرى خارج القائمة السوداء
لم يذكر تقرير منظمة العفو الدولية أعداد أحكام الإعدامات في دول تشهد صراعات سياسية وحروبا داخلية كسوريا واليمن وليبيا، في حين لم تورد المنظمة في كل من البحرين والكويت والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة وقوع أية حالات إعدام في عام 2018. الكاتب: حمزه الشوابكه