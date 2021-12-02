"إعلان شتوتغارت".. تعهد بمناهضة الكراهية والتحريض في ألمانيا

قام وزراء داخلية الولايات الألمانية بزيارة لمعبد يهودي في مدينة شتوتغارت اليوم الخميس (الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2021) كنوع من التضامن في ظل انتشار جرائم معاداة السامية. ووقع الوزراء على إعلان مناهض للكراهية والتحريض يحمل اسم "إعلان شتوتغارت"، كما وعدوا بحماية الطائفة اليهودية.
وقال رئيس مؤتمر وزراء الداخلية الألمان، توماس شتروبل، في كلمة له في المعبد اليوم مخاطبا اليهود: "لستم وحدكم فنحن بجانبكم". وتعهد شتروبل بأن "يلاحق أفراد الشرطة الجرائم المعادية للسامية بكل حزم"، مطالبا بأن يعيش اليهود في أمان وأن يشعروا بالأمان في ألمانيا.
وبسبب جائحة كورونا، عقد الوزراء مشاوراتهم بشكل مزدوج جمع بين الحضور الفعلي والافتراضي، وتمثل زيارة المعبد الموعد الخارجي الوحيد للوزراء خلال مشاوراتهم.
ووقع شتروبل، وهو وزير داخلية ولاية بادن-فورتمبرغ، مع وزير داخلية سكسونيا السفلى بوريس بيستوريوس ووزير داخلية بافاريا يوآخيم هيرمان ووكيل وزارة الداخلية الاتحادية هانز-غيورغ إنغيلكه، داخل المعبد "إعلان شتوتغارت" لمناهضة الكراهية والتحريض.
ويتضمن الإعلان مطالبة الحكومة الاتحادية والولايات بعدة أمور من بينها إمكانية تحديد المجرمين على شبكة الإنترنت وتتبع محتويات الكراهية والتحريض بصورة أكثر حزما وملاحقتها على خدمات الرسائل مثل تليغرام.
من جانبها، قالت باربارا تراوب من الطائفة اليهودية في ولاية بادن فورتمبرغ إن الإعلان يمثل إشارة مهمة بالنسبة لكل اليهود في ألمانيا وأضافت أن البيان "تعبير عن ضرورة واقعية".
ويشار إلى أن رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، يوزيف شوستر، كان قد أعرب عن اعتقاده بأن هناك حاجة كبيرة للعمل لمكافحة معاداة السامية والتطرف اليميني في ألمانيا. وجاء ذلك بعد عامين من الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسا يهوديا في مدينة هاله الألمانية.
وقال شوستر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "انتشار الكراهية والتحريض، على سبيل المثال في شكل نظريات مؤامرة معادية للسامية على وسائل التواصل الاجتماعي، مشكلة جسيمة". وأشار إلى أنه "على المستوى السياسي والاجتماعي، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لمكافحة تزايد معاداة السامية".
في المقابل، أكد شوستر أن هناك حاليا العديد من المبادرات المعنية بمكافحة معاداة السامية، والتي غالبا ما يتحمل المشاركون فيها مخاطر شخصية، لأنهم يناهضون التطرف اليميني، مشيرا إلى أنه من المهم بالنسبة لهؤلاء أن يكون لديهم أساس موثوق يستندون عليه.
ص.ش/ أ.ح (د ب أ)
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في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا
كولونيا، 1959: الصليب المعقوف وخطاب الكراهية
في أيلول/سبتمبر 1959، قام رجلان من الحزب النازي الألماني، برسم الصليب المعقوف وكتابة شعار "الألمان يطالبون بخروج اليهود"، على جدران الكنيس في كولونيا. انتشر بعد ذلك عبر ألمانيا رسومات وشعارات جدارية ضد السامية، تمكنت الشرطة من اعتقال الجناة، وقام البرلمان بتمرير قانون ضد "تحريض الناس"، والذي لازال حبراً على ورق.
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في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا
لوبيك 1994: أول حريق متعمد على معبد منذ عقود
أصيب العالم بالصدمة بعد إحراق كنيس يهودي شمال لوبيك في آذار/مارس 1994، في هجوم يعتبر الأول من نوعه منذ عقود. تم في النهاية إدانة أربعة أشخاص من اليمين المتطرف. في اليوم التالي للحريق، تجمع 4000 شخص في الشارع، حاملين شعارات "لوبيك تحبس أنفاسها"، ولكن في العام 1995 تعرض ذات الكنيس إلى هجوم آخر.
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في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا
إيسن 2000: إلقاء حجارة داخل كنيس قديم
قام أكثر من 100 فلسطيني من لبنان، بإلقاء الحجارة على كنيس قديم في إيسن بغرب ألمانيا في تشرين الأول/أكتوبر 2000. جاء الحادث بعد مظاهرة ضد "العنف في الشرق الأوسط". أصيب خلال الهجوم شرطي ألماني، فيما نفى نائب رئيس الوفد العام لفلسطين في ألمانيا(الممثلية الفلسطينية) محمود علاء الدين تورطه.
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في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا
دوسلدورف 2000: حريق متعمد وحجارة
قام شاب فلسطيني، 19 عاماً، وآخر مغربي، 20 عاماً، بتخريب كنيس يهودي جديد في دوسلدورف باستخدام الحجارة ومواد حارقة في تشرين الأول/أكتوبر 2000، "انتقاماً" من اليهود وإسرائيل. وصرح المستشار الألماني، آنذاك، جيرهارد شرودير :"يجب أن يثور الناس ضد معاداة السامية". وعلى إثر الحادث قامت السلطات الفيدرالية وعدة مؤسسات غير ربحية بإطلاق حملات ضد التطرف.
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في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا
ماينز 2010: هجوم بقنبلة مولوتوف بعد وقت قصير من افتتاح كنيس
بعد وقت قصير من افتتاح كنيس في ماينز، قام متطرفون بإحراق الكنيس الجديد في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2010. المبنى المدهش، من تصميم المعماري مانويل هيرز، أنشئ فوق كنيس قديم تم إحراقه على يد النازيين عام 1938.
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في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا
فوبرتال 2014: مواد حارقة
في يوليو 2014، ألقى ثلاثة شبان فلسطينيين مواد حارقة بالقرب من الباب الأمامي لكنيس في فوبرتال. إلا أن المحكمة أقرت بعدم وجود "دليل قاطع" على معاداة السامية. أثار القرار الجدل بشكل واسع، وتسبب بموجة غضب وسط الجالية اليهودية في ألمانيا ووسائل الإعلام الأجنبية. وعليه أعلن رئيس الجالية اليهودية فوبرتال أن الحكم "دعوة لمزيد من الجرائم".
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في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا
برلين 2019: مهاجم وسكين
تسلق رجل وفي حوزته سكينًا حاجزًا يقع في المعبد اليهودي الجديد في برلين مساء يوم السبت 4 تشرين الأول/أكتوبر 2019، وذلك خلال الفترة المقدسة بين عطلتي "رأس السنة" ويوم كيبور. استطاع رجال الأمن السيطرة على المهاجم، الذي ظلت دوافعه غير واضحة. وقامت الشرطة لاحقاً بإطلاق سراحه، وهو قرار وصفه زعماء يهود بأنه "فشل" في تحقيق العدالة.
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في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا
هاله 2019: إطلاق نار في يوم الغفران
تجمع حوالي 80 شخصًا في الكنيس بعد ظهر الأربعاء للمشاركة في مراسم يوم الغفران، والذي يعتبر أقدس يوم في التقويم اليهودي. وبحسب ما ورد، حاول المهاجم المزعوم إطلاق النار على المعبد، ولكن لم يتمكن من المرور عبر باب الأمان. قتل اثنين من المارة وأصيب آخرين بإطلاق النار. وقد تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الفاعل، ليثبت لاحقاً أن لديه سجلا من الخطاب اليميني المتطرف ومعاداة السامية وكراهية النساء.