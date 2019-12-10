 إعصار فانفون يشل الحياة في أجزاء واسعة من الفلبين | أخبار | DW | 26.12.2019

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أخبار

إعصار فانفون يشل الحياة في أجزاء واسعة من الفلبين

تفاقمت حصيلة إعصار "فانفون" الذي ضرب أقاليم شرق ووسط الفلبين. وكشفت السلطات المحلية ومصادر طبية عن أعداد القتلى وعن أوضاع إنسانية بائسة أمضاها عشرات الآلاف من سكان الفلبين في عيد الميلاد.

إعصار فانفون يخلف دمارا هائلا، مدينة أورموك في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2019

إعصار فانفون يخلف دمارا هائلا

أعلنت السلطات الفلبينية اليوم (الخميس 26 ديسمبر/ كانون الأول 2019) أن إعصار فانفون ضرب قرى نائية ومناطق سياحية شهيرة وسط البلاد في يوم عيد الميلاد، ما تسبب في مصرع 16 شخصا على الأقل. ووصلت سرعة الرياح في يوم الأربعاء إلى 195 كيلومترا في الساعة، فمزقت أسقف المنازل واقتلعت أعمدة الكهرباء في العديد من مناطق الفلبين.

 ومع استمرار انقطاع الانترنت والاتصالات الهاتفية في المناطق التي تضررت بشدة، لم يكن بإمكان السلطات تقييم الاضرار الناتجة عن الإعصار على الفور. لكن سلطات وكالة مكافحة الكوارث أكدت مقتل 16 شخصا على الأقل في قرى وبلدات منطقة فيساياس وسط البلاد.

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 وضرب فانفون ايضا مناطق بوراكاي وكورون ومناطق أخرى تشتهر برمال شواطئها البيضاء التي يقصدها السياح لقضاء عطلاتهم.

وأصيب مطار كاليبو الذي يخدم بوراكاي بأضرار كبيرة، وفقا لسائح كوري جنوبي علق هناك. وقال جونغ بيونغ عبر تطبيق المحادثة في انستغرام "الطرقات لا تزال مقفلة، لكن تم بذل جهود لإزالة الحطام. الأمر سيء للغاية". وأضاف "يبدو كل شيء على بعد 100 متر من المطار مدمرا. هناك الكثير من الأشخاص المحبطين في المطار بسبب إلغاء الرحلات الجوية". وتابع "سيارات الأجرة تعمل ولكن الرياح قوية ولا تزال تمطر، لذا لا أحد يرغب بمغادرة المطار، بما فيهم أنا".

Philippinen Taifun Phanfone (AFP/R. F. Dejon)

تسبب إعصار فانفون في تشريد عشرات الآلاف من سكان الفلبين

 ورغم انه أقل قوة بشكل ملحوظ، الا أن فانفون يتخذ مسارا مشابها لإعصار هايان الذي لا يزال يعد الأكثر قوة ودموية في تاريخ الفلبين. وقالت سيندي فيرير المسؤولة الاعلامية في قسم الكوارث بمنطقة غرب فيساياس "انه مثل الأخ الأصغر لهايان، أقل تدميرا لكنه يتبع مسارا مماثلا".

 وتسبب إعصار فانفون في قضاء ملايين الناس عيد ميلاد بائس، مع توجه الآلاف إلى الملاجئ في الأرخبيل الآسيوي ذو الغالبية الكاثوليكية.

ح.ز/ م.س (أ.ف.ب، د.ب.أ، رويترز)

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  • Tinenfischwurm mit weichen blauen Stacheln und spiralartigen Fühlern

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  • Doppelfoto - ein gesundes und ein ausgeblichen Korallenriff.

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  • Ein Firschschwarm schwimmt in einer kreisförmigen Bewegung unter Wasser

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    مخاطر لا تحصى لذوبان الجليد

    يتسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض في ذوبان الثلوج في المناطق الجليدية، الأمر الذي يؤدي بدوره لارتفاع منسوب المياه في البحار والمحيطات وأيضا في انبعاث غاز الميثان، ما يؤدي لما يعرف بظاهرة "حمضية المحيطات" والتي تشير إلى زيادة حموضة المسطحات المائية.

  • Ein Boot und Badenden am Algarve-Strand in Portugal

    البحار والمحيطات ... عالم غامض يئن في صمت

    ارتباط الإنسان بالمياه..علاقة مهددة؟

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  • Fishing boat on the Thai coast

    البحار والمحيطات ... عالم غامض يئن في صمت

    حماية الحياة البرية..تحديات في انتظار الأجيال المقبلة

    تشكل نسبة المسطحات المائية التي لم يقترب منها البشر حتى الآن، ما لا يزيد عن 13 بالمئة من إجمالي مساحة المسطحات المائية في العالم، فعمليات الصيد بالإضافة إلى التطورات التكنولوجية، لم تترك تقريبا أي منطقة مهما بدت بعيدة وغير مأهولة. حماية هذه المناطق القليلة مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الأجيال المقبلة. انك مولز/ ا.ف


 

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