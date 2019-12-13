 بيت لحم تبدأ احتفالات عيد الميلاد وتستعد لقداس منتصف الليل | أخبار | DW | 24.12.2019

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أخبار

بيت لحم تبدأ احتفالات عيد الميلاد وتستعد لقداس منتصف الليل

بدات مدينة بيت لحم اليوم الثلاثاء الاحتفالات بعيد الميلاد، فيما يعتزم الآلاف المسيحيين من جميع أنحاء العالم التوجه للمدينة لحضور القداس. ويفترض أن يحضر أيضاً مسيحيون من غزة، بيد أن عددهم سيكون أقل من السنوات الماضية.

Westjordanland Bethlehem | Besucher zündet Kerze in der Church of Nativity Geburtskirche (picture-alliance/AP Photo/M. Mohammed)

زائرة تشعل شمعاً في كنيسة المهد ببيت لحم

تستقبل مدينة بيت لحم مهد المسيح اليوم الثلاثاء (24 ديسمبر/كانون الأول) آلاف المسيحيين وذلك باطلاق الاحتفالات في الشوارع  الخاصة بعيد الميلاد.

وتستعد المدينة الفلسطينية في الضفة الغربية منذ أسابيع لاستقبال مسيحيين من جميع أنحاء العالم، سينضمون إلى العديد من الفلسطينيين المسيحيين في المدينة.

وابتداء من الإثنين اكتظت الساحة الواقعة مقابل كنيسة المهد بحشد كبير يضم العديد من الأطفال الذين ارتدوا لباس بابا نويل وقرعوا الأجراس خلال عرض اتخذ من عيد الميلاد شعاراً له في مدرسة الفرير الموجودة في السوق المركزية للمدينة.

وامتلأت الشوارع الضيقة بزينات العطلات ومجسمات خشبية تصور ميلاد المسيح، بينما كان سياح يقومون بالتقط الصور أمام شجرة لعيد الميلاد يبلغ ارتفاعها 15 متراً.

ويفترض أن يصل المطران بييرباتيستا بيتسابالا المدبر الرسولي بطريركية القدس اللاتين، مساء اليوم إلى بيت لحم لترؤس القداس في كنيسة القديسة كاترينا المحاذية لكنيسة المهد. وسيحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس القداس.

وسيشارك مسيحيون من قطاع غزة في الاحتفالات، لكن عددهم سيكون أقل من السنوات الماضية إذ إن إسرائيل لم تمنح سوى عدد قليل من تصاريح الدخول إلى الضفة الغربية.

وقالت إسرائيل يوم الأحد إنها ستسمح للمسيحيين في قطاع غزة بزيارة بيت لحم والقدس في عيد الميلاد، متراجعة عن قرار سابق بعدم منحهم تصاريح.

مختارات

تزينت مدينة بيت لحم بالأضواء وقرعت الأجراس احتفالا بعيد ميلاد المسيح وفق التقويم الغربي، بحضور الآلاف. وأقيم قداس منتصف الليل بمشاركة الرئيس الفلسطيني. وفي روما دعا البابا فرانسيس المؤمنين إلى حب الغير بدلا من حب التملك. (25.12.2018)

حاول مسيحيو العالم العربي رسميا وشعبيا استعادة طعم الاحتفال بعيد الميلاد هذا العام في أجواء خيم عليها الأمل بنهاية المعاناة وبحلول السلام والطمأنينة. وأجواء الاحتفال بالعيد هيمنت أيضا على العالم الافتراضي. (25.12.2018)

وقال الناطق باسم مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأراضي المقدسة وديع أبو نصار إن اسرائيل سمحت لنحو مئتي شخص فقط بمغادرة قطاع غزة لهذه المناسبة، من أصل 950 قدموا طلبات في هذا الاتجاه.

وعمت بهجة عيد الميلاد ساحة المزود في مدينة بيت لحم في الوقت الذي تدفق فيه الزوار والمصلون على المدينة المقدسة لدى المسيحيين باعتبارها مسقط رأس المسيح وبينما اتخذ السكان الاستعدادات النهائية لاحتفالات هذا العام.

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وأبرز المعالم في بيت لحم كنيسة المهد التي ترجع إلى القرن الرابع الميلادي والتي بنيت على كهف ورد في التراث أن المسيح ولد فيه، وكذلك شجرة عيد الميلاد في ساحة المزود.

 ومساء اليوم الثلاثاء، عشية عيد الميلاد، سيتقدم المطران بيير باتيستا بيتسابالا القائم بأعمال بطريرك اللاتين في القدس موكبا من المدينة إلى بيت لحم القريبة. وفي وقت لاحق يقام القداس الليلي في كنيسة المهد حيث يحتشد المحتفلون في مدخلها المقام من الحجر الرملي.

ويستمر موسم عيد الميلاد في بيت لحم حتى احتفال الأرثوذكس الشرقيين بعيد الميلاد في السابع من يناير كانون الثاني واحتفال الأرمن بالعيد يوم 18 يناير كانون الثاني.

ويوفر موسم عيد الميلاد قدراً من البهجة للمواطنين وزوار بيت لحم، حيث تشهد المدينة ازدهاراً سياحياً منذ عقدين وذلك مع تدفق السائحين الأجانب بأعداد كبيرة في ظل هدوء نسبي في التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين.

ع.ح / ع .أ.ج  (أ ف ب، رويترز)

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    للأطفال الطيبين ... بابا نويل يزوركم الليلة

    رمز لعيد الميلاد

    كان القديس نيكولاس أُسقفاً من القرن الرابع عاش في "ميرا" بتركيا حالياً. تقول الأسطورة إنه قد ولد لعائلة ثرية، فوهب ثروته كاملة للفقراء. الأمر الذي رفعه إلى مكانة بارزة بين القديسين وبات رمزاً لموسم عيد الميلاد بعد ذلك.

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    للأطفال الطيبين ... بابا نويل يزوركم الليلة

    سباق بابا نويل

    استخدمت شخصية القديس نيكولاس من قبل شركة كوكا كولا للمشروبات الغازية بالولايات المتحدة عام 1931 للترويج عن مشروبها في فصل الشتاء، مرتدياً الزي الأحمر بزركشة بيضاء، التصميم الذي أصبح معتمداً لتجسيد شخصية الأب نيكولاس. في الوقت الحالي، يجب أن تكون هذه الملابس مريحة بما يكفي لتتناسب مع الأنشطة الرياضية، مثل سباق "بابا نويل" في ميشندورف بولاية براندنبورغ الألمانية.

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    للأطفال الطيبين ... بابا نويل يزوركم الليلة

    البرودة المنعشة

    في المؤتمر العالمي السنوي لأب عيد الميلاد أو "بابا نويل" في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، استعد مئات الرجال بالإضافة إلى أعداد كبيرة من النساء من 15 دولة مؤخراً لموسم الأعياد المزدحم. وفي هذه الحالة قد يساعد النزول في المياه الباردة بالانتعاش والتزود بالطاقة.

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    للأطفال الطيبين ... بابا نويل يزوركم الليلة

    تحت الماء

    في يومنا هذا، يقوم "بابا نويل" أيضاً بمهام خاصة إضافية - مثل تقديم الطعام للأسماك في حوض السمك الذي تبلغ سعته 250 ألف لتر في متنزه بولاية شلسفيغ هولشتاين الألمانية.

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    للأطفال الطيبين ... بابا نويل يزوركم الليلة

    حلويات بابا نويل

    صنعت شوكولاته على شكل "بابا نويل" للمرة الأولى يدوياً في عام 1820. في هذه الأيام، تصنع في قوالب وغالباً ما تكون مجوفة من الداخل. تنتج ألمانيا حوالي 150 مليون من شوكولا "بابا نويل" سنوياً.

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    للأطفال الطيبين ... بابا نويل يزوركم الليلة

    المساعد المرعب

    في العديد من المناطق الكاثوليكية، يرافق بابا نويل خادمه الذي يعرف بألمانيا باسم "الخادم روبرشت"، الذي يهدد الأطفال الأشقياء بمعاقبتهم. تدعى هذه الشخصية في فرنسا (بيير فوتار) وفي هولندا (بيت الأسود) وفي سويسرا (شموتسلي). أما في النمسا وجنوب ألمانيا فتعرف باسم "كرامبوس".

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    للأطفال الطيبين ... بابا نويل يزوركم الليلة

    موكب بابا نويل

    تقام في جنوب ألمانيا مسيرة يتنقل فيها القديس نيكولاس بين المنازل لطرد الأرواح الشريرة، تتبعه مخلوقات برية مكسوة بالفراء والقش بالإضافة إلى الأجراس. دمجت هذه الطقوس الوثنية لاحقاً بالتقاليد المسيحية وباتت مشهداً شعبياً في الخامس والسادس من ديسمبر/ كانون الأول.

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    للأطفال الطيبين ... بابا نويل يزوركم الليلة

    تنقل مريح

    بابا نويل لا يمانع من استخدام وسائل النقل المختلفة، فتارة يقود الدراجة في ألمانيا، في حين يتنقل في عربة تجرها حيوانات الرنة في فنلندا، أو حتى على ظهور الجمال في مصر. وبفضل لحيته البيضاء وزيه الأحمر حظي بشعبية كبيرة في البلدان الإسلامية.

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    للأطفال الطيبين ... بابا نويل يزوركم الليلة

    يتجاوز السرعة

    كان بابا نويل في عجلة من أمره عندما التقطت كاميرا مراقبة السرعة هذه الصورة له بصحبة سائقه، إذ كانت السيارة قد تجاوزت حدود السرعة المسموح بها "50 كم في الساعة ". وتفهماً لضيق وقته، فقد أطلقت الشرطة سراحه بتحذير فقط دون دفع غرامة مالية كبيرة.

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    للأطفال الطيبين ... بابا نويل يزوركم الليلة

    يحلق عالياً

    كيف تمكن بابا نويل أو القديس نيكولاس التواجد في أماكن مختلفة من العالم في الوقت نفسه؟ ستظل الإجابة عن هذا السؤال لغزاً. غير أن الأمر المؤكد بأنه سيعود مجدداً في السنة القادمة محلقاً في السماء كما نشاهده في هذه الصورة فوق بحيرة جنيف. إيل سيمون/ ريم ضوا.


مختارات

للأطفال الطيبين ... بابا نويل يزوركم الليلة

لقرون عديدة كانت مهمته مقدسة، ففي السادس من كانون الأول/ ديسمبر، يأتي القديس نيكولاس إلى أوروبا ليقدم الهدايا لكل الأطفال الطيبين. لا يصعب عليه الوصول حتى إلى الأماكن البعيدة، فقد نجح بالتواجد في كل مكان في نفس الوقت. (06.12.2019)  

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