 إصابات كورونا تقترب من 15 مليون والأمل يتزايد بشأن اللقاح | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.07.2020

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أخبار

إصابات كورونا تقترب من 15 مليون والأمل يتزايد بشأن اللقاح

لايزال فيروس كورونا يضرب الولايات المتحدة بقوة إذ سجلت ولاية كاليفورنيا زيادة بلغت 12 ألف إصابة جديدة، فيما تتصاعد الآمال بشأن التوصل إلى لقاح لوقف نزيف الأرواح بفعل الفيروس القاتل.

مختبر للفيروسات بجامعة اكسفورد البريطانية

مع تزايد الإصابات حول العالم بالفيروس تتزايد الآمال في الوصول إلى لقاحات فعالة قريباً

أظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية حتى صباح اليوم الثلاثاء (21 يوليو/تموز 2020)، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 14مليونا و 705 آلاف حالة، بينما بلغ عدد المتعافين 8,3 مليون، وعدد الوفيات 610 آلاف حالة.

ترامب: وضع الكمامة عمل وطني!

ولازالت الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب إفريقيا. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك.

مختارات

في مسعى للتخفيف من تقدير الرئيس حسن روحاني عن احتمال إصابة نحو 25 مليون إيراني بفيروس كورونا، قال مسؤولو صحة إيرانيون إن الاعلان يستند إلى فحوص دم مناعية تقيس التعرض للفيروس ولا يمكن الاعتماد عليها لإظهار الوضع الحالي. (19.07.2020)

كشفت هيومن رايتس ووتش أنه تم عدد من حالات الوفاة جرّاء فيروس كورونا في السجون المصرية المكتظة، وفيما أكدت أنه تم إطلاق سراح آلاف السجناء، لكنها اعتبرت ذلك "غير كاف" وطالبت بتوفير رعاية طبية ملائمة وتسريع وتيرة الإفراجات. (20.07.2020)

وأظهر إحصاء لرويترز تسجيل ولاية كاليفورنيا الأمريكية زيادة بنسبة 11800 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في وقت تدفع فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب في اتجاه معاودة فتح المدارس بغية مساعدة الأعمال على العودة لطبيعتها.

وغير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه من وضع الكمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجدّ، وقال  في تغريدة: "نحن متّحدون في جهودنا للتغلب على الفيروس الصيني الخفي، وكثر يقولون إن وضع كمامة هو عمل وطني حين تستحيل ممارسة التباعد الاجتماعي".

الخوف يجتاح إفريقيا بعد أمريكا اللاتينية

 ومع تضرر الدول الأكثر ثراء بالجائحة، حذر الخبراء من أن التداعيات ستكون على أشدها في المناطق الأكثر فقراً في العالم. وتبرز مخاوف من تدهور الأوضاع في القارة الإفريقية تحديدا، خاصة بعد تجاوز عدد الإصابات في جنوب إفريقيا عتبة الخمسة آلاف في نهاية الأسبوع.

ويمكن أن يكون الوضع في جنوب إفريقيا بمثابة "تحذير" لباقي دول القارة، وفق ما أعلن عنه  مدير الحالات الصحية الطارئة في منظمة الصحة العالمية مايكل راين، معربا عن أنه "قلق جداً إذ بدأنا نرى تسارعاً لوتيرة المرض في إفريقيا".

وفي دول أميركا اللاتينية التي سيطر عليها وباء، تجاوزت حصيلة وفيات البرازيل، ثاني الدول الأكثر تضررا في العالم، عتبة 80 ألف وفاة بحسب وزارة الصحة يوم أمس الاثنين. بينما بلغ إجمالي الإصابات أزيد من مليونين و118646.

وسجّلت الأرجنتين الإثنين حصيلة وفيات يومية قياسية بلغت 113 وفاة.

7 حالات نشطة بين الجنود الألمان

 وفي ألمانيا أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني أن مكاتب الصحة  سجلت 522 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال يوم واحد.

وأوضح المعهد صباح اليوم الثلاثاء أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ بدء انتشاره في ألمانيا بلغ بذلك 202345 شخصاً، على الأقل. وأضاف المعهد أن عدد حالات الوفاة بلغ حتى الآن 9090 حالة، موضحا أن هذا العدد يزيد على ما تم رصده أمس الاثنين بإجمالي 4 أشخاص.

وأفاد تقرير إعلامي إصابة نحو 400 جندي من الجيش الألماني بفيروس كورونا المستجد حتى الآن. ونقلت مجموعة فونكه الإعلامية عن وزارة الدفاع في البلاد أن من بين 396 حالة، هناك سبع حالات نشطة فقط.

تفاؤل بشان اللقاحات

علماء من أكسفورد يعكفون على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا

علماء من أكسفورد يعكفون على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا

وظهر تفاؤل يوم الإثنين إزاء احتمال التوصل للقاح، بعد نشر نتائج دراستين. وأظهرت تجارب أجريت على أكثر من ألف بالغ في بريطانيا استجابة مناعية للقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت كبيرة الباحثين القائمين على تطوير لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 بجامعة أكسفورد إنه يمكن طرحه بنهاية العام، لكن حدوث هذا غير مؤكد.

وأظهرت بيانات أمس الاثنين أن اللقاح التجريبي الذي حصلت شركة (أسترا زينيكا) لصناعة الأدوية على ترخيصه طوّر استجابة مناعية في تجارب المراحل الأولى السريرية، ليبقي على آمال في إمكانية استخدامه بنهاية العام.

وأظهرت دراسة أخرى في الصين على أكثر من 500 شخص أن معظم المرضى أظهروا استجابة مناعية قوية على صعيد إنتاج الأجسام المضادة.

ع.ح./و.ب. (د ب أ، رويترز، ا ف ب)

  • Deutscher Zukunftspreis 2018 | Team 2 | Schutz bei fehlendem Immunsystem (Deutscher Zukunftspreis/A. Pudenz)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    "يخبو سريعاً"

    خلصت دراسات أولية أجريت في الصين وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى إلى أن المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد يطورون أجساماً وقائية مضادة للفيروس كجزء من النظام الدفاعي لجهاز المناعة في الجسم، لكن يبدو أن تلك الأجسام لا تظل فعالة سوى لبضعة أشهر فقط. دانييل ألتمان، أستاذ علم المناعة من جامعة (إمبريال كوليدج لندن) قال إن "تأثيرها (الأجسام الوقائية المطورة ذاتياً) في الغالب يخبو سريعاً".

  • Symbolfoto Impfstoff (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    خياران أمام مطوري اللقاح

    يقول الخبراء إن الضعف السريع للمناعة يثير مشكلات كبرى أمام مطوري اللقاحات، وأمام سلطات الصحة العامة كذلك ممن يسعون لنشر تلك اللقاحات لحماية رعاياهم من موجات تفشي الوباء في المستقبل. وقال ستيفن جريفين، أستاذ الطب المساعد في جامعة ليدز: "لكي تكون اللقاحات فعالة في الحقيقة، فإن هناك خيارين: إما الحاجة لتطوير حماية أكثر قوة وأطول أمداً ... أو أن يجري الحصول على اللقاح بانتظام".

  • Corona Impfstoff wird gestestet. (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    سباق عالمي

    تسعى أكثر من 100 شركة وفريق بحثي لتطوير لقاحات، ومن بينها 17 لقاحاً على الأقل تجري تجربتها حالياً على البشر. وأعلنت شركة "موديرنا" الأميركية الثلاثاء (15 تموز/يوليو 2020) أنّ التجارب السريرية ستدخل المرحلة النهائية في 27 تموز/يوليو. وبذلك تكون "موديرنا" أول شركة تبلغ هذه المرحلة. وأعلنت روسيا أنها أكملت التجارب السريرية الأولى للقاح تجريبي اختُبر على البشر على أن تُنجز بالكامل بنهاية تموز/يوليو.

  • Symbolbild Bluttest Antikörpertest Test Coronavirus (Imago Images)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعتان "أفضل" من واحدة

    وفي تجارب قبل السريرية على الخنازير لرصد تأثير لقاح طورته شركة صناعة الأدوية (أسترازينيكا) لعلاج كوفيد-19، ويعرف باسم (إيه.زد.دي 1222)، تبين أن جرعتين من اللقاح أسهمتا في استجابة الأجسام المضادة بشكل أفضل من جرعة واحدة. لكن وحتى الآن ليس هناك بيانات سجلتها أي تجارب للقاحات على البشر تظهر ما إذا ما كانت أي استجابة مناعية للأجسام المضادة ستكون قوية أو طويلة الأمد بالقدر الكافي.

  • Bosch entwickelt Corona-Schnelltest (picture-alliance/dpa/Bosch)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    ضغط الزمن

    قال جيفري أرنولد، الأستاذ الزائر في علم الأحياء الدقيقة بجامعة أكسفورد البريطانية والخبير السابق في سانوفي باستور، إن التطوير والاختبار السريع جداً للقاحات المحتملة ضد فيروس كورونا يجريان منذ ستة أشهر فقط وهي مدة غير طويلة بما يكفي لإظهار المدة الزمنية التي ربما توفرها اللقاحات. ويتوقع الخبراء أن يستغرق إنتاج لقاح آمن وفعال بين 12 و 18شهراً من بداية التطوير.

  • Symbolbild | Welt Bevölkerung (Imago-Images/Ikon Images/J. Ziewe)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعات معززة

    قال جريفين أرنولد إن أحد الأساليب قد يكون أنه عندما يتم تطوير تلك اللقاحات، فإنه يجب على السلطات أن تفكر في الحصول على جرعات معززة لملايين الأشخاص على فترات منتظمة أو حتى الجمع بين نوعين أو أكثر من اللقاحات لكل شخص للحصول على أفضل حماية ممكنة. غير أن ذلك ربما يمثل تحدياً كبيراً على المستوى العملي. وقال "إعطاء العالم كله جرعة واحدة من اللقاح شيء... وإعطاؤهم جرعات متعددة هو شيء آخر تماماً".


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