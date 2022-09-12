إسرائيل ـ مؤتمر عسكري حول الابتكار العملياتي بحضور المغرب ودول أخرى

ينظم الجيش الإسرائيلي في مقره بتل أبيب مؤتمرا دوليا حول "الابتكار العملياتي" الذي انطلقت أشغاله الثلاثاء (13 سبتمبر/ أيلول 2022)، ومن المنتظر أن يستغرق أسبوعاً. وفي تغريدة نشرهها الجيش الإسرائيلي على وقعه الرسمي يشارك في هذا المؤتمر وفود عسكرية من 25 دولة. بينما أضافت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في وقت سابق أن تسع دول ستكون ممثلة من قادات جيوشها.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أن المؤتمر "سيمكن من تعميق التعاون في مجالات الاستراتيجية والدفاع، وكذلك توسيع التعلم المتبادل والتعاون الدولي عند تطوير وتشغيل القدرات العسكرية". كما حدّد البيان أهداف المؤتمر في كونه يسعى إلى "تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين".

وعلى قائمة الدول المشاركة الولايات المتحدة واليونان وقبرص وفنلندا وبولندا وإيطاليا وجمهورية التشيك والهند وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة وسلوفاكيا والمجر وفرنسا وكندا وأستراليا بالإضافة إلى حلف الناتو. وإلى جانب هاته الدول يشارك أيضا المغرب في أول مشاركة له من هذا النوع من المؤتمرات. ويمثله قائد جيشه بلخير الفاروق، الذي استضاف رئيس الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي في تموز/ يوليو الماضي بالرباط.

ويرافق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، "وفد عسكري هام"، وفقاً لما أعلن عنه موقع هيسبرس المغربي، الذي كشف أنه وعلى هامش المؤتمر، من المقرر أن تجرى محادثات ثنائية بين المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقيادة هيئة أركان الجيش الإسرائيلي.

يشار إلى أن المغرب وإسرائيل وقعتا اتفاقاً لإقامة علاقات دبلوماسية في الـ 10 من كانون الأول /ديسمبر عام 2020، بوساطة أمريكية ليصبح المغرب سادس دولة عربية تقيم علاقات طبيعية مع إسرائيل.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، توتير)