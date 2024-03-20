إسرائيل تعلن مقتل تسعين مسلحا في مستشفى الشفاء

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل نحو تسعين مسلحا واعتقال 160 في مداهمة لمجمع الشفاء الطبي في غزة، بينما قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن 100 من العاملين في مجال تقديم المساعدات قتلوا خلال أسبوع.

ذكر الجيش الإسرائيلي اليوم (الأربعاء 20 مارس / آذار 2024) أن قواته قتلت حتى الآن أكثر من 90 مسلحا من حركة حماس، خلال غارته المستمرة، على مستشفى الشفاء في مدينة غزة. وقال الجيش في بيان "خلال اليوم الماضي، قضت القوات على مسلحين وعثرت على أسلحة في منطقة المستشفى، مع منع إلحاق الضرر بالمدنيين والمرضى والفرق الطبية والمعدات الطبية، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم. ومن جهة أخرى، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه قصف فتحة نفق تابع لحركة حماس، شمال غزة، تم تحديده، بعد إطلاق صاروخ باتجاه "سديروت" أمس الثلاثاء وسقط الصاروخ على غزة. في سياق متصل، أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة اليوم ، مقتل أكثر من 100 من العاملين في مجال تقديم المساعدات في هجمات للجيش الإسرائيلي في أسبوع. كما أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 31 ألفا و923 قتيلا و74 ألفا و96 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وفي شمال غزة، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه قصف خلية تابعة لحماس، مكونة من ستة رجال، في منطقة "جباليا". وكان الجيش الإسرائيلي قد قال أنه تم اعتقال حوالي 300 شخص مشتبه بهم خلال العملية الجارية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة. وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن من بين المعتقلين "عشرات المسلحين البارزين" في حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بحسب قناة "أي نيوز 24" الإخبارية الإسرائيلية. وأضاف أن المعتقلين متورطون في توجيه الهجمات العدائية في الضفة الغربية، ومن بينهم أعضاء في وحدة الدعاية التابعة لحماس وأعضاء في وحدة الصواريخ التابعة للجهاد الإسلامي.

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ويتم استجواب المشتبه بهم الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي في الشفاء من قبل محققين ميدانيين من الوحدة 504 التابعة لمديرية المخابرات العسكرية، قبل نقلهم إلى إسرائيل لإجراء مزيد من التحقيقات. ونشر الجيش الإسرائيلي أيضا لقطات تظهر الأسلحة التي عثر عليها الجنود في مكتب مجاور لمكتب مدير الشفاء. كان الجيش الاسرائيلي قد شن يوم أمس الأول الاثنين هجوما مباغتا على المستشفى بعد محاصرته، مطالبا بعض المطلوبين بتسليم انفسهم، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة.

يتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى واشنطن الأسبوع المقبل في أول زيارة رسمية له منذ اندلاع الحرب مع حركة حماس، بناء على دعوة نظيره الأميركي لويد أوستن، وفق بيان صادر عن مكتبه اليوم الأربعاء. ولم يوضح البيان تاريخ الزيارة لكنه قال إن غالانت سيجتمع مع وزير الدفاع في البنتاغون للبحث في تطورات الحرب في قطاع غزة و"مجالات التعاون العسكري الثنائي والقضايا الإنسانية ". من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عن إرسال وفد "بناء على طلب الرئيس الأميركي جو بايدن" للبحث في الهجوم البري الذي تعد له إسرائيل في رفح في جنوب قطاع غزة، "للقضاء على حماس"، والتي هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ح.ز/ س.ك/ع.ج (د.ب.أ / أ.ف.ب/ رويترز)