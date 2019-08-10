إسبانيا - ريال مدريد في الحجر الصحي وتأجيل الدوري لأسبوعين

أعلن ريال مدريد الخميس (12 مارس/آذار 2020) فرض حجر صحي على كامل أفراد النادي بجميع ألعابه بعد إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بفيروس كورونا المستجد، ما دفع رابطة دوري كرة القدم الإسباني إلى تعليق مباريات الليغا للمرحلتين المقبلتين على الأقل.
وأقيمت الثلاثاء أول مباراة دون جمهور في إسبانيا وكانت مؤجلة من المرحلة الرابعة والعشرين بفوز ريال سوسييداد على مضيفه إيبار 2-1، فيما كان من المقرر أن يفتتح ريال مدريد مباريات المرحلة الثامنة والعشرين على أرضه الجمعة ضد إيبار، باحثا عن العودة الى سكة الانتصارات ومحاولة استعادة الصدارة من غريمه برشلونة.
وجاء في بيان النادي الملكي "يعلن ريال مدريد أن عضواً في فريقنا الأول لكرة السلة أثبتت أصابته بفيروس كورونا. تم تنفيذ توصيات البقاء بحجر صحي بمفعول فوري، وطُبق هذا الإجراء على الفريق الأول في رياضتي كرة السلة وكرة القدم، نظراً لمشاركة الفريقين منشآت مدينة ريال مدريد".
وتابع بيان الفريق المتوج بطلا لأوروبا 13 مرة "بالإضافة إلى ذلك، تم إغلاق ملاعبنا للتدريب ويوصى بأن يبقى جميع موظفي النادي العاملين في مدينة ريال مدريد في حجر صحي".
وختم البيان بالإشارة إلى إلغاء مباراة فريق كرة السلة في بطولة "يوروليغ" اليوم ومباراة فريق كرة القدم الجمعة في الدوري المحلي.
وبموازاة ذلك، أعلنت رابطة الدوري أنه "بالنظر إلى الظروف المعروفة هذا الصباح، في إشارة إلى الحجر الصحي في ريال مدريد والحالات الإيجابية المحتملة في أندية أخرى.. توافق الرابطة على تعليق المباريات لمرحلتين على الأقل". وتابع البيان بأنه "سيتم إعادة تقييم القرار المذكور بعد الانتهاء من الحجر الصحي في الأندية المتأثرة والمواقف الأخرى المحتملة".
وكانت رابطة الدوري أعلنت الثلاثاء في بيان إقامة مباريات الدرجتين الأولى والثانية دون جماهير بسبب الفيروس، قبل أن يعلن الاتحاد المحلي الأربعاء تعليق كامل مباريات أندية الهواة.
وتعد إسبانيا من أكثر الدول المتضررة من الفيروس في العالم والثانية في أوروبا بعد إيطاليا. واليوم أعلنت إسبانيا عن ارتفاع حصيلة فيروس كورونا المستجد إلى نحو 3 آلاف إصابة و84 وفاة (رسمي)
كما قرر الاتحاد المحلي الأربعاء تأجيل نهائي مسابقة كاس الملك بين ريال سوسييداد وأتلتيك بلباو الذي كان مقرراً في 18 نيسان/أبريل المقبل.
واتخذ القرار الأربعاء بعد اجتماع بين مسؤولي الاتحاد ورئيسي الناديين الباسكيين المعنيين بالمباراة وغير الراغبين بخوضها دون جماهير.
ولم يتم الإعلان عن الموعد الجديد للمباراة، لكن بحسب الصحف المحلية سيكون أحد الاحتمالات في الأسبوع الذي يلي ختام الدوري، أي في 30 أيار/مايو ودائما في الملعب الأولمبي "لا كارتوخا" في إشبيلية. وقال رئيس الاتحاد لويس روبياليس "الهدف أن تكون لا كارتوخا ممتلئة بالجماهير".
ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)
-
كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا
نقاط العبور مغلقة
تم في المجموع عزل 52 ألف نسمة في إحدى عشرة بلدة ومدينة في شمال ايطاليا. فمن يريد الدخول أو الخروج من المناطق المغلقة، يحتاج لترخيص خاص. وقوى الأمن تعمل على التزام المواطنين بذلك. ومن يحاول خرق الحظر وتحاشي الحواجز يعرض نفسه للملاحقة القانونية.
-
كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا
شوارع خالية
جميع الحانات والمحلات في مركز مدينة "كودوغنو Codogno" التي يقطنها 15 ألف نسمة مغلقة. وإلى حد الآن ليس معروفا من جلب الفيروس إلى شمال ايطاليا. وحسب رئيس الحكومة جوزيبي كونتي، يبقى سريان الحجر الصحي مستمرا لأسبوعين في خطوة أولى. وهذا يتطابق مع فترة حضانة الفيروس الذي يسبب المرض.
-
كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا
انتشار سريع
في البداية كان عدد الإصابات على مستوى ايطاليا حوالي ثلاث حالات. ثم تم كشف الفيروس لدى مريض يبلغ من العمر 38 عاما في عيادة بمدينة كودوغنو ثم لدى عدد أكبر من الناس في محيط هذا الرجل. وحتى والدا الرجل تم وضعهما تحت الرقابة الطبية (الصورة). وحتى يوم الأحد (23 شباط/ فبراير 2020) تم إحصاء أكثر من 130 مصابا في المنطقة، وثلاثة فارقوا الحياة.
-
كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا
إجراءات وقائية
الوقوف في طابور أمام سوبر ماركت في بلدة "كازابوسترلينغو Casalpusterlengo" المغلقة. يتم إدخال الزبائن السوبر ماركت في مجموعات تضم 40 شخصا. "كل شخص سيأتي دوره، نريد فقط تفادي الفوضى وتأمين حماية كافية"، يحاول أحد العاملين تهدئة الوضع. لكن ليس جميع الزبائن يتفهمون الإجراءات.
-
كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا
كل شيء نفد
حتى في المدن الكبرى القريبة في شمال ايطاليا يزداد الخوف من عدوى الإصابة بفيروس كورونا. مواد التعقيم وواقيات الفم نفدت في هذه الصيدلية في تورينو، كما تكشف عن ذلك البطاقة الملصقة بالباب. والواقيات الرقيقة التي تُستعمل مثلا في غرف العمليات لا تقدم إلا حماية محدودة ضد الفيروسات ويجب استبدالها باستمرار.
-
كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا
قناع مزدوج
هذا الشخصان المقنعان يمكن ملاحظة خيبة الأمل في عيونهم: فالكرنفال الشهير في البندقية تم تعليقه ووقاية الفم الإضافية لا تنفع في شيء. ويُعد هذا الحفل تقليدا يعود لعدة قرون ويجذب لسياح الذين يتعرفون على الملابس الجميلة والأقنعة الخيالية.
-
كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا
موضة رغم كورونا
تبعد ميلانو فقط 60 كيلومترا عن بلدة كودوغنو التي انتشر فيها الفيروس. لكن رغم ذلك تم إقامة أسبوع الموضة الشهير ميلانو. ودار الازياء "جيورجيو أرماني Giorgio Armani" قدمت عروضها في قاعة خالية بسبب انتشار فيروس كورونا ولكن تم نقلها عبر انترنيت. وجميع عروض الأزياء الأخرى تمت كما كان مخططا لها.
-
كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا
إغلاق ملاعب وإلغاء مباريات
في الوقت الذي حددت فيه دور الأزياء تواريخ العروض، تم إلغاء جميع الفعاليات الرياضية في منطقتي لومبارداي والبندقية حتى الأول من مارس/ آذار على أقل تقدير. وبهذا تريد السلطات الايطالية احتواء انتشار للفيروس. ومن بين اللقاءات الرياضية الملغاة مقابلة كرة القدم بين انتر ميلانو وسامبدوريا جنوة.