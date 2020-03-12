حكومة إسبانيا تخضع لاختبار كورونا بسبب وزيرة المساواة

أعلنت الحكومة الإسبانية في بيان لها صدر الخميس (12 مارس/ آذار 2020) إصابة وزيرة المساواة ايرين مونتيرو بفيروس كورونا المستجدّ إلا أن حالتها "جيّدة"، مشيرةً إلى أن جميع الوزراء سيخضعون لفحص الكشف عن الفيروس.

وجاء في البيان أن الوزيرة تخضع "للحجر الصحي" مع شريكها نائب رئيس الوزراء زعيم حزب بوديموس اليساري بابلو إيغليسياس.

وقالت الحكومة إن "الوزيرة بحال جيّدة وكذلك نائب رئيس الوزراء بابلو إيغليسياس الذي يخضع للحجر الصحي بسبب هذا الوضع هو الآخر".

وتابع البيان: "هذا الصباح، سيخضع جميع أعضاء الحكومة لفحوصات"، مشيراً إلى أن النتائج ستُنشر في وقت لاحق.

وسيشارك فقط الوزراء الذين يُعتبر "حضورهم ضرورياً" في الجلسة الحكومية الاستثنائية المقررة الخميس والمخصصة لتبني إجراءات اقتصادية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجدّ.

وأعلنت الحكومة أن الاجتماعات المقبلة على جدول أعمال رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز "ستُجرى عبر اتصال الفيديو" على غرار المؤتمر الصحافي المرتقب لسانشيز بعد جلسة الحكومة.

يُذكر أن إسبانيا هي إحدى الدول الأكثر تأثراً بالوباء العالمي في أوروبا. وبحسب الحصيلة الأخيرة التي نشرتها السلطات مساء الخميس، تمّ تسجيل 2140 إصابة و48 وفاة.

ع.إ/ ع.ج.م (د ب أ، آ ف ب، رويترز)