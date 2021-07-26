 إجراءات سعيّد- تونس تطمئن العالم والسعودية تعلن موقفها | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.07.2021

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إجراءات سعيّد- تونس تطمئن العالم والسعودية تعلن موقفها

أكدت تونس في اتصالات مع عدة دول ومنظمات إقليمية ودولية عزم البلاد المضي قدماً في المسار الديمقراطي، في خطوة لطمأنة المجتمع الدولي. هذا في وقت اعتبرت السعودية أن ما يجري "شأن داخلي وأمر سيادي".

مظاهرات ضد الحكومة أمام مبنى البرلمان التونسي

وزارة الخارجية التونسية أكدت عزم البلاد المضي قدماً في المسار الديمقراطي

قالت وزارة الخارجية التونسية مساء الثلاثاء (27 تموز/يوليو 2021) إن وزير الخارجية عثمان الجرندي أجرى اتصالات مع نظرائه في عدد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لطمأنتهم بعد أن جمد الرئيس البرلمان وأقال الحكومة، مؤكداً أن تونس تعتزم المضي قدماً في المسار الديمقراطي. وأضاف البيان أن الوزير شرح لهم أن الإجراءات الاستثنائية مؤقتة، وأن نظراءه تعهدوا بمواصلة دعم الديمقراطية الناشئة.

مختارات

وصف قيس سعيد فوزه في الانتخابات التونسية عام 2019 بأنه مثل "ثورة جديدة"، لكنه بدا مكبلا بالدستور، الذي لم يخف رغبته في تعديله لتوسيع صلاحياته. فهل أستغل سعيد الأوضاع للانقلاب على الدستور كما يتهمه معارضوه؟ أم أنقذ تونس؟

وأجرى الجرندي، بحسب البيان، سلسلة اتصالات مع وزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتركيا، بالإضافة لاتصالات مع وزراء خارجية السعودية والكويت ومصر. كما كان للجرندي، وفقاً للبيان، اتصالات مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان والممثل السامي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن بالاتحاد الأوروبي والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

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وقال الجرندي في البيان إن قرارات الرئيس قيس سعيد "هدفها الحفاظ على المسار الديمقراطي وحماية المؤسسات الدستورية وتحقيق السلم الاجتماعي". وأكد الجرندي في مكالماته أن "هذه التدابير تهدف إلى التنظيم المؤقت للسلطة إلى حين زوال حالة الخطر الداهم على الدولة، مع ضمان كافة الحقوق والحريات وعدم المساس بها".

وتسعى تونس لطمأنة المجتمع الدولي بشأن مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد بعد قرار الرئيس سعيد الأحد الماضي تجميد البرلمان وإقالة الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية بدعوى وجود مخاطر عالية على الدولة. وتستمر هذه التدابير 30 يوماً وفق ما أعلنت الرئاسة.
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بعد إجراءاته المثيرة للجدل.. قيس سعيّد تحت ضغوط داخلية وخارجية لوضع خارطة طريق

السعودية: ما يجري "شأن داخلي"
من جهتها أكدت المملكة العربية السعودية وقوفها إلى جانب "كل ما يدعم أمن واستقرار تونس"، معتبرة أن "ما يجري في تونس الشقيقة شأن داخلي وأمر سيادي". وجاء في بيان لوزارة الخارجية السعودية: "تابعت حكومة المملكة مجريات الأوضاع الحالية التي تشهدها الجمهورية التونسية الشقيقة".

وقال البيان: "وإذ تحترم المملكة كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي وتعده أمراً سيادياً، لتؤكد وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية الشقيقة". وأضاف البيان أن "المملكة تؤكد ثقتها في القيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف وبما يحقق العيش الكريم للشعب التونسي الشقيق وازدهاره". ودعت المملكة المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب تونس في هذه الظروف لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية.
م.ع.ح/خ.س (د ب أ، رويترز)

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