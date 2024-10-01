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DW Personenfoto | Oliver Pieper | Analysis & Reports
صورة من: Florian Görner/DW

أوليفر بيبر

بوصفه مراسلاً يطمح أوليفر بيبر أن يكون قريبًا من الناس لأنه يريد أن يعرف ما الذي يحركهم، كما يكتب كثيرًا عن منطقته المفضلة في أمريكا اللاتينية.

عمل سابقًا كمقدم برامج إذاعية، ثم نشط في مجال التطوير الإذاعي بالإكوادور، ويعمل الآن مراسل لمواقع الأونلاين. يحب أوليفر أن ينقل القصص الشخصية وكيف تؤثر السياسة الكبيرة على حياة الناس اليومية؟

يلقي أوليفر بيبر نظرة ثانية على ألمانيا بعد أن عاش في أمريكا الجنوبية لبضع سنوات، فهو يعرف كلا وجهتي النظر: كيف تنظر الدول الأخرى إلى منطقة وسط أوروبا، وكيف يفكر الألمان في مناطق أخرى من العالم.

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موضوعات من أوليفر بيبر

صورة رمزية لمحفظة نقود

تكاليف المعيشة، الإرهاب أم الهجرة.. ما أكبر مخاوف الألمان؟

تكاليف المعيشة، الإرهاب أم الهجرة.. ما أكبر مخاوف الألمان؟

كشفت دراسة عن "مخاوف الألمان عام 2024" عن أكثر ما يؤرق الألمان. فما هي أكبر مخاوف سكان أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي؟
سياسة١١ أكتوبر ٢٠٢٤
المدير الإداري ستيفان لاندس (الثاني من اليسار) مع الأخصائيين الدوليين لويس (إلى اليسار) وتي جي ويوث أمام المحركات

الكفاءات المهاجرة في شرق ألمانيا- بين المغادرة والبقاء

الكفاءات المهاجرة في شرق ألمانيا- بين المغادرة والبقاء

يقوم حزب البديل من أجل ألمانيا بحملة كبيرة ضد المهاجرين في انتخابات الولاية، رغم الحاجة الملحة للعمالة المهاجرة.
سياسة٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤
مظاهرة مناوئة للبديل في مدينة هالة في ولاية سكسونيا - إنهالت، بتاريخ 18.04.2024

انتخابات سكسونيا وتورينغن: قلق ومخاوف في صفوف المهاجرين

انتخابات سكسونيا وتورينغن: قلق ومخاوف في صفوف المهاجرين

فوز حزب البديل في انتخابات ولايتي سكسونيا وتورينغن يعني كابوسا بالنسبة للعديد من المهاجرين، لكن ليس للجميع ، فما السر؟
سياسة٣٠ أغسطس ٢٠٢٤
صورة بتاريخ 07 شباط/غبراير لمبنى البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ

انتخابات أوروبا.. وأخيراً التصويت من سن السادسة عشرة!

انتخابات أوروبا.. وأخيراً التصويت من سن السادسة عشرة!

سيتمكن أكثر من مليون شاب في ألمانيا من التصويت في الانتخابات الأوروبية بعد خفض سن التصويت، فهل هذه خطوة متأخرة؟
سياسة٢٧ مايو ٢٠٢٤
صورة رمزية للعنف داخل المدرسة

تنمر وعنف وانهيار نفسي.. ماذا يحدث في مدارس ألمانيا؟

تنمر وعنف وانهيار نفسي.. ماذا يحدث في مدارس ألمانيا؟

مدارس تعاني من ارتفاع مستوى العنف، ومدرسون ومدرسات يصلون لحد الانهيار النفسي والجسدي، فما مدى تدهور النظام التعليمي؟
مجتمع٦ مايو ٢٠٢٤
جنود بولنديون على دبابات يشاركون في عرض عسكري في وارسو (15.08.2023)

معهد سيبري: أرقام قياسية للإنفاق العسكري في أنحاء العالم

معهد سيبري: أرقام قياسية للإنفاق العسكري في أنحاء العالم

كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن الإنفاق الدفاعي العالمي ازداد ليبلغ 2,4 تريليون دولار، مسجلًا رقما قياسيا آخر.
سياسة٢٢ أبريل ٢٠٢٤
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