أوليفر بيبر

بوصفه مراسلاً يطمح أوليفر بيبر أن يكون قريبًا من الناس لأنه يريد أن يعرف ما الذي يحركهم، كما يكتب كثيرًا عن منطقته المفضلة في أمريكا اللاتينية.

عمل سابقًا كمقدم برامج إذاعية، ثم نشط في مجال التطوير الإذاعي بالإكوادور، ويعمل الآن مراسل لمواقع الأونلاين. يحب أوليفر أن ينقل القصص الشخصية وكيف تؤثر السياسة الكبيرة على حياة الناس اليومية؟