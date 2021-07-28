أولمبياد طوكيو: هكذا ردت لاعبة جودو ألمانية على صفعة مدربها!

وجه الاتحاد الدولي للجودو "تحذيراً رسمياً صارماً" إلى مدرب تم تصويره وهو يصفع اللاعبة الألمانية مارتينا ترايدوس قبل مواجهة لها في أولمبياد طوكيو 2020.



وذكر بيان الاتحاد الدولي للجودو اليوم الأربعاء (28 تموز/يوليو 2021): "الجودو رياضة تعليمية ولا يمكن التسامح مع مثل هذه التصرفات، والتي تتعارض مع المدونة الأخلاقية للجودو".

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وانتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء تسجيل فيديو للمدرب كلاوديو بوسا وهو يهز بحماس ترايدوس، ويصفعها بقوة على خديها، قبل خسارتها في المواجهة أمام المجرية شوفي اوزباس في وزن 63 كغم.





ولكن ترايدوس (32 عاماً) دافعت عن مدربها بشكل علني قبل تدخل الاتحاد الدولي للجودو. وكتبت ترايدوس عبر شبكة "إنستغرام" لتبادل الصور: "كما قلت، هذه هي الطقوس التي اخترتها قبل بداية المنافسات، مدربي فعل ما أردت أن يفعله لتحفيزي".



م.ع.ح/خ.س (د ب أ)