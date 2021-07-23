أولمبياد طوكيو: الحفناوي يحقق أول ذهبية للعرب.. وجابر تخرج مبكرا

فجّر السباح التونسي الشاب أحمد أيوب الحفناوي مفاجأة من العيار الثقيل بإحرازه ذهبية سباق 400 م سباحة حرة اليوم الأحد (25 تموز/ يوليو 2021) ضمن اليوم الأول من نهائيات السباحة في أولمبياد طوكيو الصيفية التي شهدت تحطيم سيدات أستراليا الرقم العالمي في سباق التتابع أربع مرات 100 م حرة.

وسجّل الحفناوي (18 عاماً) زمناً قدره 3:43.36 دقائق، وهو ثالث أفضل توقيت هذه السنة، متقدماً على الأسترالي جاك ماكلافلين بفارق 0.16 ثانية والأمريكي الشاب كيران سميث بفارق 0.58 ث.

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وقال الحفناوي لشبكة "أن بي سي" الأميركية بعد تتويجه: "لا أصدق ذلك، هذا رائع"، وتابع الشاب المولود في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2002 الذي حلّ في مركز ثامن متأخر في نصف النهائي: "وضعت رأسي في الماء وهذا ما حصل. لا أصدق ذلك، هذا حلم تحوّل إلى حقيقة".

ومنذ اللحظة الأولى في السباق الغائب عنه حامل اللقب الأمريكي ماك هورتون والصيني سون يانغ حامل لقب 2012 الموقوف بسبب قضايا منشطات، بقي الحفناوي بين متصدري السباق وكان أول الواصلين، ليحرز الذهبية الثانية في رياضة السباحة بعد تتويج الأمريكي تشايس كايليش في 400 م متنوعة.

وأردف السباح التونسي بالقول: "كنت أجاري السباحين في أول 200 م، في ثاني 200 م ضغطت. وقدّمت كل شيء في آخر 50 م". وعما إذا كان قادرًا بالمنافسة في سباق 800 م، أضاف: "إن شاء الله. أقوم بما علي والباقي على ربي".

وهذه ثانية ميدالية لتونس في هذه الألعاب، بعد تتويج محمّد خليل الجندوبي السبت بفضية وزن-58 كلغ في رياضة التايكواندو، وهي أول ميدالية للعرب. وعلّق عليها الحفناوي: "أنا وخليل بنفس العمر تقريبًا. تونس تعتمد علينا. نحن الجيل الجديد أقدّم هذه الميدالية لتونس وعائلتي والعرب".

في المقابل، خرجت التونسية أُنس جابر مبكرا من منافسات فردي التنس للسيدات في أولمبياد طوكيو بعد الخسارة في الدور الأول اليوم الأحد. وخسرت أُنس بمجموعتين متتاليتين أمام الإسبانية كارلا سواريز نافارو وبنتيجة 6-4 و6-1 في مباراة استغرقت حوالي ساعة واحدة.

وكانت تونس تعلق آمالا على أُنس لمواصلة نتائجها الرائعة في الفترة الأخيرة بعدما أصبحت هذا الشهر أول من يمثل العرب، في منافسات الرجال أو السيدات، في دور الثمانية في ويمبلدون منذ 1974.

إ.ع/ع.غ (أ ف ب، رويترز)