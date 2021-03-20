أولمبياد طوكيو.. اليابان تحظر الجماهير الأجنبية خوفاً من تفشي كورونا

حسم منظمو أولمبياد طوكيو ما كان متوقعاً وأعلنوا السبت (20 مارس/آذار 2021) فرض حظر غير مسبوق على دخول الجماهير الأجنبية، لحضور منافسات الألعاب المؤجلة من الصيف الماضي إلى تموز/يوليو المقبل، تخوفا من تفشي فيروس كورونا.

ورأى المنظمون أن "وضع كوفيد-19 الراهن في اليابان والعديد من الدول الأخرى حول العالم يمثل تحديا كبيرا وقد ظهر عدد من السلالات المختلفة، بينما لا يزال السفر الدولي مقيداً.. وبناء على الوضع الحالي للجائحة، فإنه من غير المرجح أن يتم ضمان دخول اليابان هذا الصيف للأشخاص من الخارج".

وستقام الألعاب في الفترة بين 23 تموز/يوليو و8 آب/أغسطس، بعد تأجيلها من الصيف الماضي، بسبب مخاوف صحية جراء تفشي كورونا.

خطوة غير مسبوقة

وبحسب البيان فإن "لحاملي التذاكر الذين يعيشون في الخارج وبهدف تمكينهم من تعديل خطط سفرهم في هذه المرحلة، توصلت الأطراف من الجانب الياباني إلى استنتاج مفاده انهم لن يكونوا قادرين على دخول اليابان في فترة الألعاب الأولمبية والبارالمبية"، مضيفا ان اللجنتين الأولمبية والبارالمبية الدولية "تحترمان وتقبلان تماما هذا القرار".

وستكون خطوة غير مسبوقة في تاريخ الألعاب تقلّص الطموحات السابقة للمنظمين في تنظيم أولمبياد تاريخي شوّهه فيروس كورونا وتداعياته.

وعندما أرجىء الحدث الكبير الذي يقام مرة كل أربع سنوات الصيف الماضي، اعتبرها المنظمون فرصة لتنظيم حدث يكون "دليل انتصار البشرية على الفيروس".

بدلاً منذ ذلك، يتحوّل الأولمبياد ليكون حدثا تلفزيونيا إلى حدّ كبير بالنسبة لمعظم العالم، مع قليل من اجواء البهجة والاحتفال التي تميّز الألعاب في العادة.

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وأقرّت رئيسة اللجنة المنظمة سيكو هاشيموتو بأن القرار لم يكن سهلا "أنا كنت رياضية. شرّفني أن أشارك في الالعاب الاولمبية عدة مرات. من المخيب عدم حضور الجماهير من الخارج". لكنها اضافت "يجب أن نضمن سلامة وأمن جميع المشاركين. كان قرارا لا مفرّ منه".

وجمع لقاء السبت مسؤولين من اللجنة الأولمبية الدولية، اللجنة البارالمبية الدولية، اللجنة المنظمة لطوكيو 2020، حكومة مدينة طوكيو والحكومة اليابانية.

السلامة أولاً

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولي الألماني توماس باخ في افتتاح المحادثات "تحديد أولويات مثل السلامة يعني أيضا انه يتعين عليك احترام تلك الأولويات". تابع "وهذا يعني أيضا انه سيتعين علينا اتخاذ قرارات صعبة قد تحتاج إلى تضحيات من الجميع".

وكانت الصحف اليابانية تتطرق منذ مطلع آذار/مارس الجاري إلى نية السلطات اليابانية حظر الجماهير الأجنبية.

من جهتها، قالت وزيرة الأولمبياد اليابانية تامايو ماروكاوا ان القرارات التي ستتخذ السبت ستكون أساسية "لتخفيف القلق بشأن الألعاب داخل وخارج اليابان، حتى يثق الناس بأنها ستقام بطريقة آمنة".

وكانت هاشيموتو قد أقرت قبل أيام انه سيكون "صعبا" على عائلات اللاعبين الاجانب حضور الألعاب. ولم يتم اتخاذ قرار حول عدد الجماهير المحلية التي ستكون حاضرة في المدرجات.

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قرار متوقع

ويتوقع المنظمون اتخاذ قرار بهذا الشأن في نيسان/أبريل، لكن رئيس الاولمبية المعاد انتخابه بالتزكية لولاية ثانية قال إن القرار قد يتم دفعه إلى موعد قريب من حفل الافتتاح في 23 تموز/يوليو.

ووصفت اللجنة الأولمبية الأمريكية القرار بـ"أخبار تمنينا عدم صدورها"، مضيفة في بيان انها ستستمر في الدعوة لاتاحة الفرصة للجماهير الأميركية باختبار الألعاب شخصيا".

وبصرف النظر عن القرار، فلا شكّ أن حظر الجماهير الأجنبية سيساهم في جعل الألعاب حدثا مختلفا عن النسخ السابقة.

وبعد ارجاء الألعاب الصيف الماضي، أمل المنظمون والمسؤولون اليابانيون بانحسار الجائحة مع حلول ربيع العام 2021، واعلنوا أن الحدث سيمثل ضوءا في نهاية نفق كورونا واحتفالا عقب أزمة عالمية. لكن حتى مع دوران عجلة التلقيح في مختلف انحاء العالم، يستمر كورونا في احداث الفوضى ويبدو أن رواية المسؤولين اليابانيين بدأت تتغيّر.

في المقابل، بقيت الجماهير اليابانية مشكّكة حول إقامة ألعاب آمنة، فيعارض معظمها تنظيمها مفضّلين التأجيل مرّة ثانية أو الغاءها بالكامل. لكن المنظمين والأولمبية الدولية يرفضون هذا الخيار، ووضعوا كتيبات قواعد يعتبرون انها ستمنع انتشار الفيروس بصرف النظر عن وضع الجائحة.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)