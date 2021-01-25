 فلوريدا تدخل على الخط .. شكوك حول إقامة أولمبياد طوكيو | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 26.01.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

فلوريدا تدخل على الخط .. شكوك حول إقامة أولمبياد طوكيو

أثارت أزمة كورونا وتراجع الدعم الشعبي في اليابان لها، تكهنات باحتمال إلغاء أولمبياد طوكيو 2020 المؤجلة، الأمر الذي شجع ولاية أمريكية على بدء استعدادها لاستضافة الفعالية، بينما سيشكل إلغاؤها ضربة لصورة الألعاب الأولمبية.

شعار الأولمبياد في ميناء أودايبا الياباني

شكوك حول اقامة أولمبياد طوكيو 2020 المؤجلة بسبب تفشي كورونا

أكد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا إنه "مصمم" على إقامة الألعاب الأولمبية في تموز/يوليو، بينما رفض متحدث باسم الحكومة تقريراً يشير إلى أن المسؤولين يرون أن  الإلغاء بسبب جائحة كورونا أمر لا مفر منه.

مختارات

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية واليابان تأجيل الأولمبياد الصيفي إلى أجل لا يتعدى صيف 2021. القرار غير مسبوق، وسيتسبب بخسائر كبيرة لليابان، لكنه كذلك أدخلها التاريخ من أوسع أبوابه.

لعل أبرز ما سيميز استضافة اليابان لدورة الألعاب الأولمبية هو الحرص على الحفاظ على البيئة بكل التفاصيل، وفي مقدمتها الميداليات، التي قررت اليابان صناعتها من أجهزة قديمة تبرع بها. لكن إبداع اليابان لم يتوقف على ذلك فقط!

والأسبوع الماضي، شدد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ أن "ليس لدينا في هذه اللحظة أي سبب للاعتقاد بعدم انطلاق  أولمبياد طوكيو في 23 تموز/يوليو"، لكنه أقر في الوقت نفسه بعدم استبعاد فرضيتي تخفيض عدد المشجعين أو حتى إقامة الحدث خلف أبواب مغلقة. ومن المقرّر اتخاذ القرار حيال حضور الجماهير من عدمه وكيفية تحضير الملاعب، خلال الأشهر المقبلة.

وتشير توقعات إلى أن التكلفة النهائية قد تكون أعلى بكثير، ما قد يجعل من الحدث أكثر دورة ألعاب أولمبية صيفية تكلفة في التاريخ. لكن احتساب تكلفة الإلغاء أمر معقد، خصوصاً وأن إقامة الألعاب لا تمثل سوى نحو 0,1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لليابان.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة نيهون تومواكي إيواي إن الإلغاء قد يكون له "تأثير اقتصادي هائل" خصوصاً في ظل أزمة الفيروس. وأضاف لوكالة فرانس برس أن "قطاع السياحة والشركات المرتبطة به سيشهد أضراراً كبيرة".

لكن محللين آخرين يشيرون إلى أن السياحة والإنفاق المرتبطان بالألعاب ليسا بتلك الأهمية، ما يعني أن الإلغاء لن يؤدي بالضرورة إلى خسائر فادحة. 

وأظهر استطلاع للرأي في اليابان في كانون الثاني/يناير الحالي أن حوالي 80 بالمئة من اليابانيين يعارضون إقامة الألعاب هذا العام (45% مع التأجيل و35% مع إلغاء كامل)، حتى بعدما كشف المنظمون عن مجموعة الإجراءات لمكافحة الفيروس. لذا فإن قراراً بالإلغاء، لن يكون بهذا السوء لسوغا سياسياً. 

وقال المحلل المختص بشؤون اليابان توبياس هاريس "سأذهل إذا ما كانت المخاطر السياسية لإقامة الألعاب وجعلها تؤدي إلى تفش جديد، أكبر من الاعتراف بأن المخاطر كبيرة جداً والعمل مع اللجنة الأولمبية الدولية لإيجاد خطة بديلة أكثر ملاءمة".

وكان يُنظر إلى ضغط الرياضيين على أنه القوة الدافعة للتأجيل العام الماضي، حين سحبت اللجنتان الأولمبيتان الأسترالية والكندية فرقهما قبل أيام من اتخاذ القرار. لكن هذه المرة كانت أستراليا وكندا والولايات المتحدة داعمة لإقامة الألعاب.

مشاهدة الفيديو 01:51

اليابان تؤكد التزامها بإقامة أولمبياد طوكيو

وفي ظل عدم اليقين والشكوك في إقامة الفعالية الدولية في اليابان أبلغ كبير المسؤولين الماليين في فلوريدا اللجنة الأولمبية الدولية استعداد الولاية الأمريكية لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية. 

ووجّه جيمي باترونيس رسالة إلى الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الدولية "لحثّكم على التفكير في نقل دورة الألعاب الأولمبية 2021 من طوكيو، اليابان إلى الولايات المتحدة الأميركية، وتحديداً إلى فلوريدا".

وتمتلك اللجنة الأولمبية الدولية احتياطيات هائلة سمحت لها بالتعامل مع التأجيل، لكن الخبراء يقولون إنه ستكون للإلغاء عواقب وخيمة على الرياضات الفردية. فستجد اتحادات رياضية وطنية ودولية عدة نفسها في خطر مالي، إذ يعتمد بعضها على مدفوعات اللجنة الأولمبية الدولية للبقاء على قيد الحياة.

وأيضاً، سيجد الرياضيون الذين تدربوا لسنوات للظهور في الأولمبياد آمالهم محطمة، مع كثيرين منهم غير ضامنين لإمكانية تأهلهم للألعاب المقبلة في باريس 2024. وسيوجه الإلغاء أيضاً ضربة لصورة الألعاب الأولمبية في عصر كانت تتقدم فيه مدن صغيرة لاستضافة الحدث المكلف.

ع.ج.م/ص. ش (أ ف ب)

  • مشجع مصري خلال مباراة بلاده ضد السويد في كأس العالم لكرة اليد (11/1/209)

    في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021

    كأس العالم لكرة اليد للرجال

    في مصر لن يكون هناك ذلك العدد الكبير من المشجعين الذي شهدته بطولة العالم في ألمانيا والدنمارك والتي أقيمت عام 2019. ورغم كورونا، يتوقع الاتحاد الدولي لكرة اليد بأن تصل نسبة الحضور إلى 30 بالمائة. وتستضيف مصر البطولة من 13 كانون الثاني/ يناير إلى 31 من نفس الشهر. وقد أعطى الاتحاد الألماني للاعبي المنتخب حرية المشاركة من عدمها، وقد اعتذر البعض بالفعل.

  • ملعب مارغريت كورت للتنس في ملبورن بأستراليا

    في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021

    بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

    أجبرت الجائحة منظمي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في ملبورن على تأجيل انطلاقها ثلاثة أسابيع عن موعدها الأصلي: من 8 حتى 21 من شباط/ فبراير. وحسب ما هو مقرر ستنطلق البطولات الثلاث الكبرى الأخرى لكرة المضرب (غراند سلام) في المواعيد التالية: بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) في باريس في 23 أيار/ مايو، وبطولة ويمبلدون في لندن في 28 حزيران/ يونيو، وبطولة أمريكا المفتوحة للتنس في 30 آب/ أغسطس.

  • ملعب هارد روك بميامي حيث أقيمت مباراة السوبر باول في 2/2/2020

    في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021

    مباراة "سوبر باول"

    من المقرر أن تجري المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأمريكية في 7 شباط/ فبراير، إلا إذا كان لكورونا رأي آخر. وملعب المباراة سيكون استاد ريموند جيمس في مدينة تامبا بولاية فلوريدا. ومباراة "سوبر باول" واحدة من أكثر الأحداث الرياضية متابعة؛ إذ يشاهدها عبر البث المباشر عدة ملايين من المتفرجين.

  • مايك شوماخر، ابن الأسطورة ميشائيل شوماخر خلال تدريبات سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي 11/12/2020

    في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021

    انطلاق سباقات الفورملا-1 في أستراليا

    بطولة العالم في الفورمولا-1 تم اختصارها بسبب الجائحة. في عام 2021 ستجري سباقات أكثر من أي عام مضى. سيكون هناك 23 سباق جائزة كبرى، واحد منها للمرة الأولى في السعودية. ومن المقرر أن يبدأ الموسم في 23 آذار/ مارس بسباق الجائزة الكبرى في أستراليا، حيث سيظهر مايك شوماخر، ابن ميشائيل شوماخر، للمرة في سباق الدرجة الأولى.

  • 2018 IIHF World Championships | Eishockey Deutschland - Südkorea

    في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021

    بطولة العالم للهوكي

    من المقرر أن يقام كأس العالم للهوكي في بيلاروسيا ولاتفيا في الفترة بين 21 مايو/أيار وحتى 6 حزيران/يونيو. وقد لا تقام البطولة في بلاروسيا نظراً للضغوطات التي يتعرض لها الاتحاد الدولي للهوكي IIHF لسحب حق الاستضافة من منسك على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان. في حال حدوث ذلك ستحل حليفة بيلاروسيا الأقرب، روسيا، محلها في الاستضافة المشتركة.

  • من اليمين نيكو شولتس ثم سيرغ غنابري ثم تيمو فيرنر لاعبو المنتخب الألماني لكرة القدم

    في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021

    كأس الأمم الأوروبية في 12 دولة

    تغير التاريخ، لكن قميص المنتخب الألماني لم يتغير: نيكو شولتس وسيرغ غنابري وتيمو فيرنر ورفاقهم سيرتدون تلك القمصان في بطولة كأس الأمم الأوروبية التي تأجلت سنة بسبب الوباء. وستجري منافسات البطولة بين 11 حزيران/ يونيو و11 تموز/يوليو في 12 دولة أوروبية كما كان مخططاً لها في الأساس. ستستضيف مدينة ميونيخ الألمانية أربع مباريات، بينما تجري مباراتا نصف النهائي والمباراة النهائية في مدينة لندن الإنكليزية.

  • في المقدمة السلوفيني الشاب تادي بوغاتشر (فريق الإمارات العربية المتحدة) الفائز بسباق فرنسا للدراجات عام 2020

    في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021

    سباق فرنسا الدولي للدراجات

    تنتهي ثلاث من 21 مرحلة من سباق فرنسا الدولي للدرجات (تور دو فرانس) بمرتفع يتعين على المتسابقين صعوده. وستقام البطولة بين 26 حزيران/ يونيو و18 تموز/يوليو. ويدافع السلوفيني تادي بوغاتشر عن لقبه. ويتعين على المتنافسين صعود جبل مونت فينتوكس مرتين في يوم واحد. الختام سيكون مع المسافة الطويلة للبطولة التي تبلغ في عام 2021 حوالي 3383 كيلومتراً، ونهاية المطاف كما هي العادة تكون في باريس.

  • شعار الألعاب الأوليمبية في طوكيو باليابان (أول ديسمبر/ كانون الأول 2020)

    في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021

    الألعاب الأولمبية الصيفية في اليابان

    "سنجعل هذه الألعاب الأولمبية رمزاً عظيماً للتضامن والوحدة في هذا العالم"، يقول رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ. وقد كلفت تأجيل موعد الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو من عام 2020 إلى 2021 الدولة المضيفة اليابان حوالي مليار يورو. وستجري الألعاب الأولمبية الاعتيادية من 23 تموز/ يوليو إلى 8 آب/أغسطس وتلك الخاصة يذوي الاحتياجات الخاصة من 24 آب/أغسطس إلى 5 أيلول/سبتمبر.

  • الألمانية آنه هاوغ في بطولة أيرون مان في هاواي 2019

    في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021

    سباقات الرجل الحديدي في هاواي

    في عام 2019 وقفت الألمانية آنه هاوغ (في الصورة) ومواطنها يان فرودينو على منصة تتويج مسابقات الرجل الحديدي "أيرون مان" في هاواي. وتتألف المسابقة من ثلاثة أجزاء: جري وسباحة وركوب الدراجة الهوائية. وأجبرت الجائحة المنظمين في البداية على تأجيلها ومن ثم إلغائها نهائياً عام 2020، وذلك للمرة الأولى منذ انطلاقها عام 1978. النسخة 44 من المسابقة ستجري في 9 تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2021. شتيفان نستلر/خ.س.


إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

فلوريدا تدخل على الخط .. شكوك حول إقامة أولمبياد طوكيو

بطولة إسبانيا: النصيري "أسد أطلس على الطريق الصحيح"

ريكاردا فونك.. البحث عن ميدالية أوليمبية في الجليد

بايرن يكتسح شالكه برباعية ويحلق بعيدا بصدارة الدوري الألماني

خسارتان مؤلمتان للايبزيغ وليفركوزن في الدوري الألماني

الدوري الألماني.. مونشنغلادباخ يقسو على دورتموند برباعية