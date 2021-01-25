فلوريدا تدخل على الخط .. شكوك حول إقامة أولمبياد طوكيو

أكد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا إنه "مصمم" على إقامة الألعاب الأولمبية في تموز/يوليو، بينما رفض متحدث باسم الحكومة تقريراً يشير إلى أن المسؤولين يرون أن الإلغاء بسبب جائحة كورونا أمر لا مفر منه.
والأسبوع الماضي، شدد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ أن "ليس لدينا في هذه اللحظة أي سبب للاعتقاد بعدم انطلاق أولمبياد طوكيو في 23 تموز/يوليو"، لكنه أقر في الوقت نفسه بعدم استبعاد فرضيتي تخفيض عدد المشجعين أو حتى إقامة الحدث خلف أبواب مغلقة. ومن المقرّر اتخاذ القرار حيال حضور الجماهير من عدمه وكيفية تحضير الملاعب، خلال الأشهر المقبلة.
وتشير توقعات إلى أن التكلفة النهائية قد تكون أعلى بكثير، ما قد يجعل من الحدث أكثر دورة ألعاب أولمبية صيفية تكلفة في التاريخ. لكن احتساب تكلفة الإلغاء أمر معقد، خصوصاً وأن إقامة الألعاب لا تمثل سوى نحو 0,1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لليابان.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة نيهون تومواكي إيواي إن الإلغاء قد يكون له "تأثير اقتصادي هائل" خصوصاً في ظل أزمة الفيروس. وأضاف لوكالة فرانس برس أن "قطاع السياحة والشركات المرتبطة به سيشهد أضراراً كبيرة".
لكن محللين آخرين يشيرون إلى أن السياحة والإنفاق المرتبطان بالألعاب ليسا بتلك الأهمية، ما يعني أن الإلغاء لن يؤدي بالضرورة إلى خسائر فادحة.
وأظهر استطلاع للرأي في اليابان في كانون الثاني/يناير الحالي أن حوالي 80 بالمئة من اليابانيين يعارضون إقامة الألعاب هذا العام (45% مع التأجيل و35% مع إلغاء كامل)، حتى بعدما كشف المنظمون عن مجموعة الإجراءات لمكافحة الفيروس. لذا فإن قراراً بالإلغاء، لن يكون بهذا السوء لسوغا سياسياً.
وقال المحلل المختص بشؤون اليابان توبياس هاريس "سأذهل إذا ما كانت المخاطر السياسية لإقامة الألعاب وجعلها تؤدي إلى تفش جديد، أكبر من الاعتراف بأن المخاطر كبيرة جداً والعمل مع اللجنة الأولمبية الدولية لإيجاد خطة بديلة أكثر ملاءمة".
وكان يُنظر إلى ضغط الرياضيين على أنه القوة الدافعة للتأجيل العام الماضي، حين سحبت اللجنتان الأولمبيتان الأسترالية والكندية فرقهما قبل أيام من اتخاذ القرار. لكن هذه المرة كانت أستراليا وكندا والولايات المتحدة داعمة لإقامة الألعاب.
وفي ظل عدم اليقين والشكوك في إقامة الفعالية الدولية في اليابان أبلغ كبير المسؤولين الماليين في فلوريدا اللجنة الأولمبية الدولية استعداد الولاية الأمريكية لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية.
ووجّه جيمي باترونيس رسالة إلى الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الدولية "لحثّكم على التفكير في نقل دورة الألعاب الأولمبية 2021 من طوكيو، اليابان إلى الولايات المتحدة الأميركية، وتحديداً إلى فلوريدا".
وتمتلك اللجنة الأولمبية الدولية احتياطيات هائلة سمحت لها بالتعامل مع التأجيل، لكن الخبراء يقولون إنه ستكون للإلغاء عواقب وخيمة على الرياضات الفردية. فستجد اتحادات رياضية وطنية ودولية عدة نفسها في خطر مالي، إذ يعتمد بعضها على مدفوعات اللجنة الأولمبية الدولية للبقاء على قيد الحياة.
وأيضاً، سيجد الرياضيون الذين تدربوا لسنوات للظهور في الأولمبياد آمالهم محطمة، مع كثيرين منهم غير ضامنين لإمكانية تأهلهم للألعاب المقبلة في باريس 2024. وسيوجه الإلغاء أيضاً ضربة لصورة الألعاب الأولمبية في عصر كانت تتقدم فيه مدن صغيرة لاستضافة الحدث المكلف.
ع.ج.م/ص. ش (أ ف ب)
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في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021
كأس العالم لكرة اليد للرجال
في مصر لن يكون هناك ذلك العدد الكبير من المشجعين الذي شهدته بطولة العالم في ألمانيا والدنمارك والتي أقيمت عام 2019. ورغم كورونا، يتوقع الاتحاد الدولي لكرة اليد بأن تصل نسبة الحضور إلى 30 بالمائة. وتستضيف مصر البطولة من 13 كانون الثاني/ يناير إلى 31 من نفس الشهر. وقد أعطى الاتحاد الألماني للاعبي المنتخب حرية المشاركة من عدمها، وقد اعتذر البعض بالفعل.
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في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
أجبرت الجائحة منظمي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في ملبورن على تأجيل انطلاقها ثلاثة أسابيع عن موعدها الأصلي: من 8 حتى 21 من شباط/ فبراير. وحسب ما هو مقرر ستنطلق البطولات الثلاث الكبرى الأخرى لكرة المضرب (غراند سلام) في المواعيد التالية: بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) في باريس في 23 أيار/ مايو، وبطولة ويمبلدون في لندن في 28 حزيران/ يونيو، وبطولة أمريكا المفتوحة للتنس في 30 آب/ أغسطس.
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في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021
مباراة "سوبر باول"
من المقرر أن تجري المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأمريكية في 7 شباط/ فبراير، إلا إذا كان لكورونا رأي آخر. وملعب المباراة سيكون استاد ريموند جيمس في مدينة تامبا بولاية فلوريدا. ومباراة "سوبر باول" واحدة من أكثر الأحداث الرياضية متابعة؛ إذ يشاهدها عبر البث المباشر عدة ملايين من المتفرجين.
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في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021
انطلاق سباقات الفورملا-1 في أستراليا
بطولة العالم في الفورمولا-1 تم اختصارها بسبب الجائحة. في عام 2021 ستجري سباقات أكثر من أي عام مضى. سيكون هناك 23 سباق جائزة كبرى، واحد منها للمرة الأولى في السعودية. ومن المقرر أن يبدأ الموسم في 23 آذار/ مارس بسباق الجائزة الكبرى في أستراليا، حيث سيظهر مايك شوماخر، ابن ميشائيل شوماخر، للمرة في سباق الدرجة الأولى.
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في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021
بطولة العالم للهوكي
من المقرر أن يقام كأس العالم للهوكي في بيلاروسيا ولاتفيا في الفترة بين 21 مايو/أيار وحتى 6 حزيران/يونيو. وقد لا تقام البطولة في بلاروسيا نظراً للضغوطات التي يتعرض لها الاتحاد الدولي للهوكي IIHF لسحب حق الاستضافة من منسك على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان. في حال حدوث ذلك ستحل حليفة بيلاروسيا الأقرب، روسيا، محلها في الاستضافة المشتركة.
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في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021
كأس الأمم الأوروبية في 12 دولة
تغير التاريخ، لكن قميص المنتخب الألماني لم يتغير: نيكو شولتس وسيرغ غنابري وتيمو فيرنر ورفاقهم سيرتدون تلك القمصان في بطولة كأس الأمم الأوروبية التي تأجلت سنة بسبب الوباء. وستجري منافسات البطولة بين 11 حزيران/ يونيو و11 تموز/يوليو في 12 دولة أوروبية كما كان مخططاً لها في الأساس. ستستضيف مدينة ميونيخ الألمانية أربع مباريات، بينما تجري مباراتا نصف النهائي والمباراة النهائية في مدينة لندن الإنكليزية.
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في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021
سباق فرنسا الدولي للدراجات
تنتهي ثلاث من 21 مرحلة من سباق فرنسا الدولي للدرجات (تور دو فرانس) بمرتفع يتعين على المتسابقين صعوده. وستقام البطولة بين 26 حزيران/ يونيو و18 تموز/يوليو. ويدافع السلوفيني تادي بوغاتشر عن لقبه. ويتعين على المتنافسين صعود جبل مونت فينتوكس مرتين في يوم واحد. الختام سيكون مع المسافة الطويلة للبطولة التي تبلغ في عام 2021 حوالي 3383 كيلومتراً، ونهاية المطاف كما هي العادة تكون في باريس.
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في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021
الألعاب الأولمبية الصيفية في اليابان
"سنجعل هذه الألعاب الأولمبية رمزاً عظيماً للتضامن والوحدة في هذا العالم"، يقول رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ. وقد كلفت تأجيل موعد الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو من عام 2020 إلى 2021 الدولة المضيفة اليابان حوالي مليار يورو. وستجري الألعاب الأولمبية الاعتيادية من 23 تموز/ يوليو إلى 8 آب/أغسطس وتلك الخاصة يذوي الاحتياجات الخاصة من 24 آب/أغسطس إلى 5 أيلول/سبتمبر.
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في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021
سباقات الرجل الحديدي في هاواي
في عام 2019 وقفت الألمانية آنه هاوغ (في الصورة) ومواطنها يان فرودينو على منصة تتويج مسابقات الرجل الحديدي "أيرون مان" في هاواي. وتتألف المسابقة من ثلاثة أجزاء: جري وسباحة وركوب الدراجة الهوائية. وأجبرت الجائحة المنظمين في البداية على تأجيلها ومن ثم إلغائها نهائياً عام 2020، وذلك للمرة الأولى منذ انطلاقها عام 1978. النسخة 44 من المسابقة ستجري في 9 تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2021. شتيفان نستلر/خ.س.