أوكرانيا تحشد استعدادا لغزو روسي محتمل وبوتين يتمسك بشروطه

قال وزير الأمن والدفاع الوطني الأوكراني أوليكسي دانيلوف بعد اجتماع مجلس الأمن الأوكراني إنه "ينبغي للبرلمان الأوكراني أن يصادق على هذا القرار في غضون 48 ساعة". وإذا أقرّت، ستطبق حالة الطوارئ على كل أنحاء أوكرانيا باستثناء المنطقتين الانفصاليتين الشرقيتين المدعومتين من روسيا حيث اندلع تمرد دام أودى بحياة أكثر من 14 الف شخص منذ العام 2014.
وأوضح دانيلوف أن كل منطقة من مناطق أوكرانيا ستكون قادرة على اختيار الإجراءات التي سيتم تطبيقها "اعتمادا على ضرورتها". وتابع "ماذا يمكن أن تكون؟ قد تكون تعزيزا للنظام العام". ولفت إلى أن الإجراءات "قد تشمل تعليق أنواع معينة من وسائل النقل وزيادة عمليات تفتيش المركبات ومطالبة الناس بإبراز أوراق ثبوتية" واصفا ذلك بأنه إجراء "وقائي".
وفي خطوة موازية تمّ الإعلان عن تعبئة جنود الاحتياط وقالت القوات البرية الأوكرانية في رسالة على فيسبوك "سيتم استدعاء جنود الاحتياط الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و60 عاما... الدعوات ستبدأ اليوم. والحد الأقصى لفترة الخدمة هو عام واحد".
إلى ذلك، صوّت البرلمان الأوكراني لصالح الموافقة في القراءة الأولى على مشروع قانون يعطي الأوكرانيين الحق في حمل السلاح والتصرف دفاعا عن أنفسهم. وعزا البرلمان القرار إلى "التهديدات والمخاطر القائمة على مواطني أوكرانيا". كما دعت وزارة الخارجية الأوكرانية مواطنيها إلى مغادرة روسيا في أقرب وقت ممكن خوفا من تصعيد عسكري من موسكو.
"بداية غزو" روسي لأوكرانيا
يأتي ذلك بعدما وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الضوء الأخضر الذي أعطاه البرلمان الروسي الثلاثاء لدخول القوات الروسية إلى دونباس الأوكرانية، حيث تقع منطقتا لوهانسك ودونيتسك الانفصاليتين، بأنه"بداية غزو" للبلاد، فيما جددت بريطانيا تحذيراتها من أن احتمالية هجوم روسي على أوكرانيا "كبير جدا". وهو ما ذهب إليه أيضا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في أحدث تصريحاته مشددا على إنّ "كلّ الدلائل تشير إلى أن روسيا تواصل التخطيط لهجوم واسع النطاق على أوكرانيا".
وعمدت الدول الغربية على الفور على إقرار دفعة أولى من العقوبات ردّاً على الاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين. وعلى المستوى الأوروبي سيبدأ سريان العقوبات بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد، وهي خطوة متوقعة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.
وتركز العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان على البنوك والنخبة الروسية. لكن واشنطن أوضحت أن العقوبات التي تمّت الموافقة عليها أو تلك التي قد تفرض لاحقا لن تستهدف تدفقات النفط والغاز.
ومقارنة بتلك التي توعّد بها الغرب في حال غزت موسكو كييف، تبقى العقوبات المعلن عنها متواضعة، بينما اعتبرها أندريه ميلنيك، سفير أوكرانيا في ألمانيا في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الإذاعية الألمانية الأربعاء، بأنها "قد تكون متأخرة"، موضحا أنها كانت ستكون أكثر فاعلية لو فرضت بعد ضم روسيا لجزيرة القرم 2014، لان ذلك من شأنه أن يحد من خطط بوتين "التي تهدد العالم بأسره" وليس فقط أوكرانيا، على حد قوله.
من جانبها قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "يجب ألا يكون هناك شك في أنه سيكون هناك رد قوي على العقوبات، ليس بالضرورة متناسبا، لكنه محسوب جيدا ومؤلم للجانب الأمريكي".
ألمانيا يمكنها الاستغناء على الغاز الروسي
ومن أبرز التدابير المتخذة ضد روسيا، إعلان ألمانيا تعليق خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، في خطوة قال عنها وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون "أن يتّخذ الألمان قرارا مماثلا في موضوع مهم مثل توريد الغاز (...) هو إشارة وبادرة قوية جدا".
وبهذا الصدد صرح وزير الاقتصاد الألماني والمناخ روبرت هابيك غداة اتخاذ برلين لهذا القرار، أن بلاده ستكون قادرة على الاستغناء عن الغاز الروسي على المدى الطويل إذا لزم الأمر والذي ما زالت تعتمد عليه بشكل كبير للحصول على طاقتها. وقال هابيك إنه إذا كان على برلين التخلي عن الغاز الروسي تماما يوما ما، سيتسبب ذلك في البداية بـ "فجوة كبيرة" يجب سدها في سوق الطاقة مع ما يترتب على ذلك من "ارتفاع في سعر الغاز". مضيفا أنه وفي النهاية، فإن غاز غازبروم يمكن "تعويضه" من موردين ومصادر طاقة أخرى، وفق الوزير.
وكان يفترض أن يزيد خط أنابيب الغاز الذي اكتمل إنشاؤه لكن لم يدخل قيد التشغيل، من اعتماد ألمانيا على موسكو لتزويدها بـ70 % من إجمالي شحنات الغاز.
أمن روسيا "غير قابل للتفاوض"
في المقابل، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن مصالح بلاده وأمنها "غير قابلة للتفاوض". وجاء ذلك في كلمة متلفزة بمناسبة يوم المدافع عن الوطن، متعهدا مواصلة تعزيز قدرات الجيش الروسي.
في ذات الوقت جدد بوتين "انفتاحه"على "حوار مباشر وصريح" مع الغرب "لإيجاد حلول دبلوماسية لأكثر المشاكل تعقيدا". واعتبر الرئيس الروسي أن مخاوف بلاده لا تزال "من دون أجوبة".
وتطالب روسيا المتهمة بحشد 150 ألف جندي على الحدود الأوكرانية لغزو جارتها الموالية للغرب، بتعهد بعدم قبول عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي أبدا، كما دعت مساء الثلاثاء إلى "أوكرانيا منزوعة السلاح" بالإضافة إلى تنازلات إقليمية للانفصاليين الموالين لروسيا.
وترك بوتين الجدول الزمني لإرسال القوات إلى شرق أوكرانيا غير معروف. ويبقي بوتين الذي يضبط منذ بداية الأزمة إيقاعها، غامضا ولا يكشف عن نواياه. وهناك احتمالات عدة بين أن تغزو روسيا أوكرانيا كاملة أو توسّع منطقة سيطرة الانفصاليين أو تستغل الوضع الجديد في عملية التفاوض وهي تعلم أن وجودها في الداخل الأوكراني غير مرغوب فيه وينظر إليه كقوة احتلال.
الصين: "واشنطن تصب ازيت على النار"
من جهتها، اتهمت الصين الولايات المتحدة بتصعيد الأزمة. وقالت هويا تشونيينغ، ناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية أمام الصحافيين إن "الولايات المتحدة تواصل بيع أسلحة لأوكرانيا ما يزيد التوترات ويثير هلعا كما أنها تعبث بجدول حرب". واعتبرت المتحدثة أن الدور الذي قامت به الولايات المتحدة في هذه الأزمة هو "صبّ الزيت على النار واتّهام الآخرين، هو تصرّف غير أخلاقي وغير مسؤول"، تقول الأخيرة.
و.ب/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ، رويترز)
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بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟
بداية عهد جديد
بعد اعتراف روسيا بسيادة الانفصاليين على إقليمي دونيتسك ولوهانسك، يرى الرئيس السابق لمؤتمر ميونخ الدولي للأمن فولفغانغ إشينغر، أن حقبة جديدة وخطيرة قادمة. وقال إشينغر على تويتر: "سيبقى هذا اليوم (الثلاثاء 22 فبراير/ شباط 2022) طويلا في الذاكرة، ففيه انتهى الأمل في أوروبا بهيكل أوروبي موحد". في الصورة جنود أوكرانيون يحرسون حاجزا بالقرب من الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون المدعومون من روسيا.
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بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟
إدانة أممية للقرار الروسي
أعربت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وحفظ السلام روزماري ديكارلو عن "أسفها" للقرار الروسي. وقالت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي "الساعات والأيام القادمة ستكون حرجة". واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنّ قرار موسكو يشكّل "انتهاكاً لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها". وشدّد على أنّ الاعتراف الروسي "يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة".
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بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟
بوتين يتحدى الغرب
وكان بوتين قد أعلن اعتراف روسيا باستقلال إقليمي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليين في شرق أوكرانيا، وذلك في خطاب عبر التلفزيون الرسمي، رغم تحذيرات الغرب بأن ذلك سيعرض روسيا لعقوبات شديدة. وبث التلفزيون الرسمي لقطات تظهره يوقع في الكرملين اتفاقيات تعاون مع زعيمي الإقليمين، كما أمر بوتين جيشه بدخول الإقليمين الانفصاليين.
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بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟
التحذير من عقوبات على روسيا
قاد الرئيس الأمريكي جو بايدن الجهود الغربية لردع الجانب الروسي، وأعلن في 13 شباط/فبراير، اتفاقه مع نظيره الأوكراني على مواصلة "الدبلوماسية" و"الردع" في مواجهة موسكو. كما حذّر المستشار الألماني أولاف شولتس من أن العقوبات الغربية ستكون "فورية" في حال غزت روسيا أوكرانيا. وأرسلت العديد من الدول الأوروبية وبريطانيا أسلحة أو مساعدات إلى كييف. وقدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية.
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بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟
تعليق المصادقة على تشغيل "نورد ستريم 2"
وبالفعل أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه قرر تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" مع روسيا ردا على اعتراف موسكو بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا. وأضاف "هناك عقوبات أخرى أيضا يمكن أن نعتمدها في حال اتُّخذت إجراءات إضافية. لكن في الوقت الحاضر، يتعلق الأمر باتّخاذ خطوة ملموسة للغاية".
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بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟
ماكرون يقوم بمسعى دبلوماسي مع بوتين
تكثفت الجهود الدبلوماسية لمحاولة تجنب اندلاع حرب. في 7 شباط/فبراير زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موسكو وكييف. بعد لقاء طويل في الكرملين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي قال فلاديمير بوتين إنه مستعد "لتسويات".
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بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟
بعد تردد.. ألمانيا تشدد لهجتها مع روسيا
بعد أسبوع من زيارة ماكرون، توجه المستشار الألماني إلى كييف وموسكو. وقبيل سفره أنذر شولتس روسيا بعقوبات: "سينتج عن أي عدوان عسكري على أوكرانيا يهدد وحدة أراضيها وسيادتها ردود فعل قاسية وعقوبات جهزناها بعناية ويمكن أن نضعها قيد التنفيذ على الفور مع حلفائنا في أوروبا وحلف شمال الأطلسي". وشددت ألمانيا التي تُتهم بالتساهل كثيرا حيال روسيا وبأن موقفها "ملتبس" لهجتها في الأيام الأخيرة.
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بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟
الأوكرانيون يستعدون للأسوأ
بحسب استفتاء نُشر أواخر يناير/كانون الثاني، اعتبر 48 بالمئة من الأوكرانيين أن الغزو الروسي ممكن، ويحضّر عدد متزايد منهم تدريبات احتمالا للأسوأ. ويتدرب البعض على حفر ملاجئ في الثلوج في غابة قرب كييف، في حين يتدرب آخرون على حمل السلاح. ويتعلم هؤلاء تقنيات الدفاع عن النفس. ويقول أحدهم: "هذا بلدي، كيف يمكن ألا أشعر بالقلق؟". ويقول إنه غير متأكد من حصول الغزو، "لكن، يجب أن نكون مستعدين."
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بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟
عدة دول تطلب من مواطنيها مغادرة أوكرانيا
وكانت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية وإسرائيل قد طلبت من مواطنيها مغادرة أوكرانيا في أقرب وقت. كما سحبت بعض الدول موظفيها غير الأساسيين من كييف، وأغلقت بعض الدول سفاراتها في العاصمة الأوكرانية، ونقلت دول أخرى عملياتها من كييف إلى مدينة لافيف في غرب أوكرانيا ليس ببعيد عن الحدود مع بولندا.
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بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟
البنتاغون ينقل مقاتلات إف 16 إلى رومانيا
أعلنت واشنطن نقل مقاتلات إف-16 من ألمانيا إلى قاعدة برومانيا تبعد نحو 100 كيلومتر من البحر الأسود. كما أعلن عن وصول قاذفات استراتيجية أمريكية من طراز بي-52 إلى بريطانيا للمشاركة في مناورات "مقررة منذ فترة طويلة"، فيما أعلنت البحرية الأمريكية وجود أربع مدمرات في المجال الأوروبي لتعزيز الأسطول السادس. وأرسل البنتاغون ثلاثة آلاف عسكري إلى ألمانيا وبولندا ورومانيا لطمأنة أعضاء الناتو بشرق أوروبا.
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بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟
جونسون يتوعد بعقوبات غير مسبوقة
توعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون روسيا بعقوبات غربية "أشد من أي أمر قمنا به من قبل" إذا غزت أوكرانيا. ويؤكد الأوروبيون أنهم جاهزون لفرض عقوبات اقتصادية ومالية قاسية على موسكو. وسوف تقرر الدول الأعضاء ماهية العقوبات وستُعقد قمة لفرضها بالتشاور مع شركاء الاتحاد الأوروبي.
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بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟
أصل التوتر يعود للحشود العسكرية الروسية
وبدأ التوتر السياسي عقب حشد روسيا نحو 130 ألف جندي على حدود جارتها الغربية، وتفاقم الوضع مع إجراء الكرملين أكبر مناورات عسكرية روسية منذ سنوات في البحر الأسود وبحر أزوف قبالة الساحل الجنوبي لأوكرانيا. وتقول روسيا إنها مهددة بتوسع حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية وتطالب بـ"ضمانات أمنية" لاسيما تأكيد بأن كييف لن تنضم يوماً إلى الحلف.
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بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟
روسيا ترفع درجة التنسيق العسكري مع بيلاروسيا
ففي 18 كانون الثاني/يناير، بدأت موسكو بنشر جنود في بيلاروسيا. وفي 10 شباط/فبراير وبالتزامن مع المناورات في البحر الأسود، بدأت القوات الروسية والبيلاروسية مناورات كبرى بالذخيرة الحية في بيلاروسيا على مدار عشرة أيام. وتشترك بيلاروسيا الحليف المقرب لروسيا في الحدود مع أوكرانيا، مما يعني أن الحشد يجري على ثلاثة جوانب لأوكرانيا.
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بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟
جذور الأزمة تعود لضم شبه جزيرة القرم عام 2014
وتعود الجذور القريبة للأزمة الأوكرانية إلى عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية بعد وصول موالين للغرب إلى السلطة في كييف مطلع ذلك العام. وكذلك دعمت موسكو انفصاليين موالين لها في نزاع مستمر في شرق أوكرانيا منذ ثماني سنوات، أدى إلى سقوط حوالي 13 ألف قتيل، ورغم توقيع اتفاقات سلام لم يتوقف العنف تماماً على الجبهة. (اعداد: خالد سلامة/ علاء جمعة).