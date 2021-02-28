أوضاع معيشية صعبة.. تذمر واسع في تونس عشية بدء الحجر الشامل

عبر تونسيون عن احتجاجهم ورفضهم تدابير الإغلاق الأحد (التاسع من مايو / أيار 2021)، أول أيام الحجر الصحي الشامل الذي أقرته السلطات لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19 والذي يأتي في الأيام الأخيرة قبل حلول عيد الفطر.

وأعلنت الحكومة يوم الجمعة الماضي فرض إغلاق تام في البلاد طوال أسبوع عيد الفطر لمكافحة عودة انتشار فيروس كورونا محذرة من أن القطاع الصحي مهدد "بالانهيار".

وفي شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة أغلقت جميع المحلات أبوابها كما في المدينة العتيقة حيث تتركز المحلات السياحية.

وقام عشرات من سائقي سيارات الأجرة بالتجمع في أحد شوارع العاصمة احتجاجا على قرار منعهم من العمل وصرخ أحدهم "يا حكومة ليس لنا مال للعيش. لن نقبل الجلوس في المنزل"، بحسب مراسل فرانس برس.

وسط العاصمة تونس فارغ تماما

حتى السوق المركزي مغلق!

وأغلقت قوات الأمن السوق المركزي بالعاصمة صباح الأحد وسط تذمر بضع عشرات من الأشخاص الذين يودون شراء المواد الغذائية والخضروات.

وقال سليمان بن رجب وهو يحمل سلته "هذا غير مقبول، بعد إعلان الإغلاق كان هناك ازدحام واكتظاظ كبيران في كل مكان واليوم لا نجد أين نتبضع"، بينما بائع اللعب سمير هذا اليوم لتنظيف محله، وقال بنبرة متوترة "من سيسدد لي ثمن كل هذه البضاعة؟".

ونقلت وسائل إعلام محلية أن عددا من الأسواق في محافظات داخلية فتحت الأحد وسط اكتظاظ وازدحام كما خاض بعض التجار مناوشات مع قوات الأمن.

سيقضي التونسيون عيد الفطر وسط إغلاق تام

ورفض فرع منظمة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (الأعراف) القرارات التي اتخذتها الحكومة وأوضح في بيان السبت "قررنا مواصلة النشاط التجاري" وذلك "بالنظر الى الظرف الاقتصادي الصعب الذي يمر به أغلب التجار".

تشدد كبير في المراقبة

وتشددت القوات الأمنية في مراقبة حركة السيارات في الشوارع الرئيسية للعاصمة والتدقيق بتراخيص النقل الاستثنائية، وفقا لمراسل فرانس برس.

ولم تعلن الحكومة إجراءات ومساعدات للمتضررين من الإغلاق التام. ويحظر التنقل طوال فترة الحجر ما عدا في الحالات القصوى، وتغلق دور العبادة ويمنع التنقل بين المحافظات.

كما تحظر الاحتفالات والتجمعات بدءا من الأحد والخروج من البيوت لن يكون مسموحا به إلا للحالات الضرورية.

وتسجل تونس منذ مطلع نيسان/أبريل ارتفاعا في عدد الإصابات بالفيروس في البلد الذي يعد نحو 12 مليون نسمة، مع عشرات الوفيات وأكثر من ألف إصابة يوميا. وسجلت في تونس إجمالا 11,350 وفيات بالوباء ونحو 320 ألف إصابة.

وتشهد مستشفيات حكومية في المحافظات الكبرى اكتظاظا، وبلغت أقسام الانعاش والأكسيجين في بعضها الطاقة القصوى، بينما تأخرت كثيرا حملة التطعيم ولا تزال الأرقام ضعيفة.

ويعالج أكثر من 500 شخص داخل أقسام العناية المركزة وهذا رقم غير مسبوق منذ بداية الجائحة في آذار/مارس 2020.

إ.ع/ع.ش (أ ف ب)