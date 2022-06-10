 أوسلو تقيم مراسيم تأبين بعد الهجوم على حانة للمثليين | NRS-Import | DW | 26.06.2022

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أوسلو تقيم مراسيم تأبين بعد الهجوم على حانة للمثليين

تقيم النرويج إحياء ذكرى ضحايا ما يشتبه أنه هجوم إرهابي، وقع في أوسلو، صباح السبت، مراسم تأبين في العاصمة أوسلو اليوم الأحد. وتواصل الشرطة النرويجية التحقيق في هذا الاعتداء الشنيع الذي لقي إدانة دولية واسعة.

Norwegen Oslo | Schießerei im Zentrum | Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit

لإحياء ذكرى ضحايا الهجوم على حانة للمثليين في أسلو (السبت 25 يونيو/ حزيران 2022)، تعتزم السلطات النرويجية تنظيم مراسيم تأبين خاصة. وأدى الهجوم، الذي أطلق فيه مهاجم النار على مواقع متعددة، بما في ذلك حانة مشهورة للمثليين، لمقتل شخصين وإصابة أكثر من 20 آخرين.

ووصف جهاز المخابرات النرويجي (بي.إس.تي) إطلاق النار بأنه "هجوم إرهابي ذو دوافع إسلامية". ويعتزم ولي العهد النرويجي، هاكون وقرينته، ميته ماريت حضور مراسم التأبين في كاتدرائية أوسلو، صباح اليوم الأحد، إلى جانب رئيس الوزراء  يوناس جار ستوره، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة النرويجية "إن.آر.كيه".

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قتيلان و21 إصابة إثر عملية إطلاق نار في حانة للمثليين في أوسلو

وأوقِف المشتبه به بعيد الهجوم مباشرة وله "سوابق من العنف والتهديدات" ووضعته الاستخبارات الداخلية تحت المراقبة "منذ عام 2015 بسبب مخاوف تتعلق بتطرفه" وارتباطه "بشبكة إسلامية متطرفة"، على ما ذكر رئيس الجهاز روجيه بيرغ في إحاطة صحافية.

 وفي وقت سابق، عرفتشرطة أوسلوالمشتبه به على أنه نروجي يبلغ 42 عامًا من أصل إيراني، ومعروف لدى الشرطة أيضا لارتكابه جنحا محدودة. ولفت بيرغ إلى أن الاستخبارات الداخلية تدرك أيضًا "الصعوبات المتعلقة بصحته العقلية".

 وتطبيقا للقاعدة المطبقة في القضايا الخطرة، سيتم وضع المشتبه به تحت المراقبة لتقييم صحته العقلية ولتوضيح مدى مسؤوليته الجنائية. وهو يرفض إلى الآن التعاون مع المحققين. وألغيت مسيرة للمثليين كانت مقررة بعد ظهر السبت بعد توصيات "واضحة" من الشرطة، كما أعلن منظموها. لكن رئيس بلدية أوسلو ريموند يوهانسن عاد وأوضح أن المسيرة لم تلغَ بل فقط أرجئت إلى موعد لاحق.

  • Giraffes (imago/Nature Picture Library)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    يزداد النشاط الجنسي المثلي بين ذكور الزرافات مقارنة مع النشاط بين الإناث والذكور، إذ بيّنت الدراسات أن من خلال متابعة أكثر من 90 في المائة من السلوك الجنسي لدى الزرافات، أن لديها ميلاً إلى الجنس نفسه. وتعرف الذكور كيفية ملاطفة الطرف الآخر الذي يبدأ عادة بعناق الرقاب الذي يمكن أن يدوم لأكثر من ساعة.

  • Bottlenose dolphins (picture-alliance/Mary Evans Picture Library)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    تظهر إناث وذكور الدلافين ميولاً مثلية إلى الجنس نفسه، ويترافق ذلك مع استخدام خطومها القارورية الشكل. وعادة ما تكون الميول الجنسية لدى ذكور الدلافين موجهة إلى الجنسين، غير أنها تمر بفترات تصبح فيها حصرية للجنس ذاته.

  • Lions (ARTIS/R. van Weeren)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    الميول المثلية شائعة بين الأسود أيضاً، إذ يقوم ذكران أو أربعة ذكور بتشكيل تحالف يجمع بينهم، ويتم تعزيز هذا التحالف بإقامة علاقات مثلية فيما بينهم. لكن العديد من الباحثين يشيرون إلى أن طبيعة هذه العلاقة أقرب ما تكون إلى العلاقة القوية بين ذكرين بعيداً عن المثلية.

  • Bisons (imago/Nature Picture Library)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    النشاط الجنسي المثلي بين ذكور ثيران البيسون هو أكثر شيوعاً من العلاقة بين ذكور وإناث ثيران البيسون، لأن إناث البيسون تتزاوج مرة واحدة في السنة، وإذا لم تُشْبِع ذكور البيسون رغبتها خلال موسم التزاوج، فإنها تلجأ إلى إقامة علاقة مثلية مع ذكور آخرين.

  • Macaques (picture alliance/robertharding)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    تنخرط ذكور وإناث قرود المكاك في علاقات مثلية مع بعضها البعض، ولكن بينما تستمرالعلاقة المثلية بين القرود يوماً واحداً فقط، نلاحظ أن العلاقة المثلية بين إناث قرود المكاك تشكل رابطاً قوياً يجمع الإناث ويساعدها على البقاء معاً والدفاع عن بعضها البعض ضد الأعداء.

  • Layson albatrosses (imago/Mint Images)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    تُعرف أعشاش طيور القطرس في جزيرة هاواي بأنها تضم تجمعاً كبيراً من الطيور مثلية الجنس، إذ ما يقارب 30 في المائة من كل الأعشاش في جزيرة هاواي تشغلة أنثيان من طائر القطرس تبقيان معاً طوال حياتهما، وتتحملان معاً عبء رعاية الفراخ التي نتجت من علاقة بطيورٍ ذكور هي بالأصل على علاقات بإناث طيور أخرى.

  • Female bonobos having sex (picture-alliance/F. Lanting)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    تعتبر حياة قرود البابون الأشبه بحياة الإنسان، ويُعرف عن هذه القرود سعيها للمتعة الجنسية، إذ تقيم ذكور وإناث قرود البابون علاقة مثلية مع نفس الجنس، وأكثر من ثلثي العلاقات المثلية تمارسها إناث قرود البابون، كما تنشط العلاقة المثلية بين هذين الذكرين من قرود البابون.

  • Swans (picture-alliance/blickwinkel/P. Frischknecht)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    مثل العديد من الطيور، يكتفي طائر البجع بزوجة واحدة ويظل الزوجان معاً طوال حياتهما، غير أن ذكرالبجع يقوم باختيار شريك من نفس جنسه، ويعتبر نحو 20 في المائة من أزواج طيور البجع من المثليين جنسياً، وهم ينشئون عائلات مع بعضهم البعض، وأحياناً تقوم الأنثى بإقامة علاقة مع أنثى أخرى وتنتهي العلاقة بوضع تلك الأنثى الأخرى لبيضها فتطردها من العش وتحتض بيضها في عملية تُعرف بتبني البيض.

  • Homosexualität im Tierreich | Walrosse (imago/Nature in Stock)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    يصل ذكر حيوان الفظ المائي إلى سن البلوغ في الرابعة من عمره، ولحين وصوله إلى سن البلوغ يعيش حصراً حياة المثليين، غير أنه فور وصول معظم الذكور إلى سن البلوغ يبدأ بإقامة علاقة مع الإناث خلال موسم التكاثر، بينما يتابع الذكور إقامة علاقة مثلية مع بقية الذكور طوال بقية العام.

  • Domestic sheep (Getty Images/M. cardy)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    .تشير الدراسات إلى أن ما يُقارب 8 في المائة من ذكور الأغنام تفضل إقامة علاقة مثلية مع ذكورأغنام أخرى حتى ولو كانت إناث الأغنام في فترة الخصوبة. وبينت الدراسة أن بُنية الأدمغة لدى الأغنام المثلية الجنس تختلف عن بُنية أدمغة نظرائها التي تفضل الجنس الآخر. كما أن تفرز كميات أقل من الهرمونات الجنسية. غ.د/ ي.أ


 مع ذلك، تجمع الآلاف في مسيرة عفوية هاتفين "نحن هنا، نحن مثليون. لن نختفي". وقالت إحدى المشاركات في الخمسينات من عمرها "أعتقد أنه أمر رائع أن تقام هذه المسيرة".

 وتعبيراً عن تضامنهم، خرج كثيرون، اغلبهم بصمت وباكين، لوضع أعلام بالوان قوس قزح وباقات من الزهور بالقرب من مكان الهجوم الذي طوقته الشرطة.

 وتفقّد ولي العهد الأمير هاكون وزوجته الأميرة ميته ماريت الموقع وقد بدا عليها التأثر الشديد. وكذلك فعل رئيس الوزراء ومسؤولون آخرون عديدون. وصرح المفتش في الشرطة توري سولدال في مؤتمر صحافي "نقدر حتى الآن أنه لم يكن هناك سوى منفذ واحد" لإطلاق النار لكن "لا يمكننا تأكيد ذلك في هذا الوقت المبكر" من التحقيق.

 في الوقت نفسه، نشرت تعزيزات من الشرطة في العاصمة للتصدي لأي حوادث أخرى محتملة، وتلقى رجال الأمن غير المسلحين بشكل عام في النروج، تعليمات بحمل سلاحهم في المملكة.  ورفعت الاستخبارات مستوى التهديدات ضد الدولة الإسكندنافية، معتبرة الوضع "استثنائيا".

ح.ز/ م.س (أ.ف.ب، د.ب.أ)

 

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