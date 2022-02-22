أوبك ترفض زيادة الإنتاج.. أزمة أوكرانيا تشعل أسعار النفط!

قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2014 اليوم الثلاثاء (22 شباط/فبراير 2022) مع تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا، بعدما أمر الرئيس فلاديمير بوتين بنشر قواته في إقليمي لوهانسك ودونيتسك الانفصاليين، ما زاد من المخاوف بشأن إمدادات النفط ودفع سعره لقرب مئة دولار للبرميل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 3.48 دولار أو 3.7 بالمئة إلى 98.87 دولار للبرميل، وزادت العقود في وقت سابق اليوم الثلاثاء إلى 97.66 دولار، أعلى مستوى منذ أيلول/سبتمبر عام 2014، وذلك في أعقاب إعلان شركة أرامكو السعودية أكبر منتج للنفط في العالم رصد مؤشرات على ارتفاع الطلب العالمي على الخام وبخاصة في آسيا.
وزادت أزمة أوكرانيا الدعم لسوق النفط التي ارتفعت بالفعل بسبب نقص المعروض مع انتعاش الطلب بعد جائحة كوفيد-19. ورفضت مجموعة "أوبك بلس"، التي تشكل دول عربية عمودها الفقري وتضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، مثل روسيا، دعوات لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع.
وقال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار على هامش مؤتمر إقليمي لمصدري الغاز في الدوحة إن العرض والطلب على النفط الخام بالسوق "في توازن حالياً". وأضاف أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله حيال إنتاج النفط في الاجتماع المقبل لأوبك بلس، بعد تلقي دراسات بحثية في السابع من مارس/ آذار.
من جهته قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي على هامش مؤتمر الدوحة إن أسعار النفط تحركها العوامل الجيوسياسية، مشيرا إلى أنها ليست قضية عرض وطلب، وإنما قضية جيوسياسية.
العرب يرفضون زيادة الإنتاج!
وقد رفض وزراء النفط والطاقة العرب قبل يومين دعوات ضخ المزيد من النفط لتخفيف الضغوط على الأسعار، وذلك خلال مشاركتهم في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول بالرياض، مؤكدين ضرورة التزام أوبك بلس باتفاقها الحالي الذي يضيف فقط 400 ألف برميل يومياً إلى الإنتاج شهرياً.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أمام المؤتمر إن الوباء والتعافي الجاري "علمنا قيمة توخي الحذر"، وأضاف: "الحذر كلمة أعرف أن بعض الناس يكرهونني بسببها، لكن... سأستمر في توخي الحذر (ومدركاً) للحاجة إلى الاحتفاظ بالمرونة في استراتيجيتنا واعتماد منظور طويل الأجل". وجاء حديث الأمير عبد العزيز خلال المؤتمر الذي شهد حضور وزيري الطاقة الإماراتي والبحريني ووزيري النفط العراقي والكويتي ووزير البترول المصري.
وتتعرض المجموعة لضغوط من كبار المستهلكين الذين يطالبونها بضخ مزيد من الخام للحد من ارتفاع الأسعار وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات المحتمل الناتج عن الوجود العسكري الروسي على حدود أوكرانيا. وحثت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي أوبك بلس على تضييق الفجوة بين أهدافها الإنتاجية والإنتاج الفعلي.
من حهته قال وزير النفط الكويتي محمد الفارس إن أوبك بلس حساسة جداً لردود فعل السوق، في حين قال وزير الطاقة السعودي إن العالم ربما لا يستطيع إنتاج كل الطاقة اللازمة للتعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا مع نقص الاستثمارات في الوقود الأحفوري.
وفي منتصف الشهر الحالي قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، محمد باركيندو إنه لا يوجد "حل فوري" لارتفاع أسعار النفط. وأضاف في مؤتمر للطاقة في الرياض أن قدرة الدول المنتجة للنفط على زيادة المعروض من الخام تتضاءل بسبب نقص الاستثمار في القطاع.
"125 دولاراً للبرميل"!
وتوقعت شركة "فيتول غروب"، إحدى أكبر الشركات المستقلة لتجارة الطاقة في العالم، أن أسعار النفط قد تتجاوز 100 دولار للبرميل لفترة زمنية طويلة. وقال روسيل هاردي، الرئيس التنفيذي لـ"فيتول غروب"، في مقابلة مع "بلومبيرغ" إن الطلب على النفط سيرتفع خلال النصف الثاني من العام الحالي؛ وإذا استمرت عودة حركة السفر العالمية إلى مستوياتها الطبيعية، سيرتفع سعر النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، بحسب هاردي.
وكان بنك "جي بي مورغان" الأمريكي، وهو من أكبر البنوك في العالم، قد رجح منتصف الشهر الجاري أن يؤدي النقص في إنتاج مجموعة أوبك بلس والمخاوف بشأن الطاقة الانتاجية الفائضة إلى استمرار شح الامدادات بسوق النفط، متوقعاً أن ذلك قد يدفع الأسعار للارتفاع إلى 125 دولاراً للبرميل في الربع الثاني من العام.
ورغم أن أوبك بلس، رفعت الانتاج الشهري المستهدف 400 ألف برميل يومياً في الآونة الأخيرة، لكنها فشلت مراراً في تحقيق تلك الزيادات. وقال محللو "جي بي مورغان": "يأتي هذا القصور خلال مرحلة دقيقة- ونرى أنه، مع تعثر المنتجين العالميين الآخرين، فإن تضافر قلة الاستثمار داخل دول أوبك بلس مع زيادة الطلب على النفط بعد الجائحة يتوافق مع أزمة طاقة محتملة".
وأضاف محللو البنك: "بالإضافة إلى ذلك، نلاحظ عدم قيام المنتجين من خارج أوبك بزيادة المعروض رداً على ارتفاع الأسعار يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع آخر (في الأسعار)".
وقالت أوبك بلس إنها ستعمل على دمج إيران في اتفاق إنتاج النفط إذا توصلت طهران والقوى العالمية إلى اتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي. ودافع وزير البترول النيجيري اليوم عن موقف أوبك بلس، وقال إنه لا حاجة لزيادة الانتاج بدرجة أكبر الآن، مشيراً إلى احتمال ضخ النفط الإيراني في الأسواق إذا ما تم التوصل إلى اتفاق.
والمحادثات جارية من أجل إحياء اتفاق نووي بين إيران والقوى العالمية قد يكون من شأنه في نهاية المطاف زيادة صادرات إيران النفطية بنحو مليون برميل يومياً. لكن من غير الواضح حتى الآن فيما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق قريب.
وإلى ذلك الحين، يبدو أن الدول العربية المنتجة للنفط ستستفيد من ارتفاع أسعاره بسبب الأزمة الأوكرانية، وفقاً للمثل القائل: "مصائب قوم عند قوم فوائد"!
م.ع.ح/أ.ح (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)
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بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟
بداية عهد جديد
بعد اعتراف روسيا بسيادة الانفصاليين على إقليمي دونيتسك ولوهانسك، يرى الرئيس السابق لمؤتمر ميونخ الدولي للأمن فولفغانغ إشينغر، أن حقبة جديدة وخطيرة قادمة. وقال إشينغر على تويتر: "سيبقى هذا اليوم (الثلاثاء 22 فبراير/ شباط 2022) طويلا في الذاكرة، ففيه انتهى الأمل في أوروبا بهيكل أوروبي موحد". في الصورة جنود أوكرانيون يحرسون حاجزا بالقرب من الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون المدعومون من روسيا.
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بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟
إدانة أممية للقرار الروسي
أعربت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وحفظ السلام روزماري ديكارلو عن "أسفها" للقرار الروسي. وقالت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي "الساعات والأيام القادمة ستكون حرجة". واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنّ قرار موسكو يشكّل "انتهاكاً لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها". وشدّد على أنّ الاعتراف الروسي "يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة".
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بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟
بوتين يتحدى الغرب
وكان بوتين قد أعلن اعتراف روسيا باستقلال إقليمي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليين في شرق أوكرانيا، وذلك في خطاب عبر التلفزيون الرسمي، رغم تحذيرات الغرب بأن ذلك سيعرض روسيا لعقوبات شديدة. وبث التلفزيون الرسمي لقطات تظهره يوقع في الكرملين اتفاقيات تعاون مع زعيمي الإقليمين، كما أمر بوتين جيشه بدخول الإقليمين الانفصاليين.
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بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟
التحذير من عقوبات على روسيا
قاد الرئيس الأمريكي جو بايدن الجهود الغربية لردع الجانب الروسي، وأعلن في 13 شباط/فبراير، اتفاقه مع نظيره الأوكراني على مواصلة "الدبلوماسية" و"الردع" في مواجهة موسكو. كما حذّر المستشار الألماني أولاف شولتس من أن العقوبات الغربية ستكون "فورية" في حال غزت روسيا أوكرانيا. وأرسلت العديد من الدول الأوروبية وبريطانيا أسلحة أو مساعدات إلى كييف. وقدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية.
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بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟
تعليق المصادقة على تشغيل "نورد ستريم 2"
وبالفعل أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه قرر تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" مع روسيا ردا على اعتراف موسكو بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا. وأضاف "هناك عقوبات أخرى أيضا يمكن أن نعتمدها في حال اتُّخذت إجراءات إضافية. لكن في الوقت الحاضر، يتعلق الأمر باتّخاذ خطوة ملموسة للغاية".
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بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟
ماكرون يقوم بمسعى دبلوماسي مع بوتين
تكثفت الجهود الدبلوماسية لمحاولة تجنب اندلاع حرب. في 7 شباط/فبراير زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موسكو وكييف. بعد لقاء طويل في الكرملين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي قال فلاديمير بوتين إنه مستعد "لتسويات".
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بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟
بعد تردد.. ألمانيا تشدد لهجتها مع روسيا
بعد أسبوع من زيارة ماكرون، توجه المستشار الألماني إلى كييف وموسكو. وقبيل سفره أنذر شولتس روسيا بعقوبات: "سينتج عن أي عدوان عسكري على أوكرانيا يهدد وحدة أراضيها وسيادتها ردود فعل قاسية وعقوبات جهزناها بعناية ويمكن أن نضعها قيد التنفيذ على الفور مع حلفائنا في أوروبا وحلف شمال الأطلسي". وشددت ألمانيا التي تُتهم بالتساهل كثيرا حيال روسيا وبأن موقفها "ملتبس" لهجتها في الأيام الأخيرة.
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بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟
الأوكرانيون يستعدون للأسوأ
بحسب استفتاء نُشر أواخر يناير/كانون الثاني، اعتبر 48 بالمئة من الأوكرانيين أن الغزو الروسي ممكن، ويحضّر عدد متزايد منهم تدريبات احتمالا للأسوأ. ويتدرب البعض على حفر ملاجئ في الثلوج في غابة قرب كييف، في حين يتدرب آخرون على حمل السلاح. ويتعلم هؤلاء تقنيات الدفاع عن النفس. ويقول أحدهم: "هذا بلدي، كيف يمكن ألا أشعر بالقلق؟". ويقول إنه غير متأكد من حصول الغزو، "لكن، يجب أن نكون مستعدين."
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بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟
عدة دول تطلب من مواطنيها مغادرة أوكرانيا
وكانت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية وإسرائيل قد طلبت من مواطنيها مغادرة أوكرانيا في أقرب وقت. كما سحبت بعض الدول موظفيها غير الأساسيين من كييف، وأغلقت بعض الدول سفاراتها في العاصمة الأوكرانية، ونقلت دول أخرى عملياتها من كييف إلى مدينة لافيف في غرب أوكرانيا ليس ببعيد عن الحدود مع بولندا.
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بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟
البنتاغون ينقل مقاتلات إف 16 إلى رومانيا
أعلنت واشنطن نقل مقاتلات إف-16 من ألمانيا إلى قاعدة برومانيا تبعد نحو 100 كيلومتر من البحر الأسود. كما أعلن عن وصول قاذفات استراتيجية أمريكية من طراز بي-52 إلى بريطانيا للمشاركة في مناورات "مقررة منذ فترة طويلة"، فيما أعلنت البحرية الأمريكية وجود أربع مدمرات في المجال الأوروبي لتعزيز الأسطول السادس. وأرسل البنتاغون ثلاثة آلاف عسكري إلى ألمانيا وبولندا ورومانيا لطمأنة أعضاء الناتو بشرق أوروبا.
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بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟
جونسون يتوعد بعقوبات غير مسبوقة
توعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون روسيا بعقوبات غربية "أشد من أي أمر قمنا به من قبل" إذا غزت أوكرانيا. ويؤكد الأوروبيون أنهم جاهزون لفرض عقوبات اقتصادية ومالية قاسية على موسكو. وسوف تقرر الدول الأعضاء ماهية العقوبات وستُعقد قمة لفرضها بالتشاور مع شركاء الاتحاد الأوروبي.
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بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟
أصل التوتر يعود للحشود العسكرية الروسية
وبدأ التوتر السياسي عقب حشد روسيا نحو 130 ألف جندي على حدود جارتها الغربية، وتفاقم الوضع مع إجراء الكرملين أكبر مناورات عسكرية روسية منذ سنوات في البحر الأسود وبحر أزوف قبالة الساحل الجنوبي لأوكرانيا. وتقول روسيا إنها مهددة بتوسع حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية وتطالب بـ"ضمانات أمنية" لاسيما تأكيد بأن كييف لن تنضم يوماً إلى الحلف.
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بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟
روسيا ترفع درجة التنسيق العسكري مع بيلاروسيا
ففي 18 كانون الثاني/يناير، بدأت موسكو بنشر جنود في بيلاروسيا. وفي 10 شباط/فبراير وبالتزامن مع المناورات في البحر الأسود، بدأت القوات الروسية والبيلاروسية مناورات كبرى بالذخيرة الحية في بيلاروسيا على مدار عشرة أيام. وتشترك بيلاروسيا الحليف المقرب لروسيا في الحدود مع أوكرانيا، مما يعني أن الحشد يجري على ثلاثة جوانب لأوكرانيا.
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بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟
جذور الأزمة تعود لضم شبه جزيرة القرم عام 2014
وتعود الجذور القريبة للأزمة الأوكرانية إلى عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية بعد وصول موالين للغرب إلى السلطة في كييف مطلع ذلك العام. وكذلك دعمت موسكو انفصاليين موالين لها في نزاع مستمر في شرق أوكرانيا منذ ثماني سنوات، أدى إلى سقوط حوالي 13 ألف قتيل، ورغم توقيع اتفاقات سلام لم يتوقف العنف تماماً على الجبهة. (اعداد: خالد سلامة/ علاء جمعة).