نُذر الحرب في أوكرانيا تعصف بأسواق الطاقة والمال

قفزت أسعار النفط أكثر من دولارين اليوم الثلاثاء (22 فبراير/ شباط 2022)، مسجلة مستوى قياسيا جديدا في سبع سنوات، وذلك في ردّ فعل على الأحداث الجارية في أوكرانيابعد دخول قوات روسية إلى المنطقتين الانفصاليتين في دونباس شرق أوكرانيا، عقب اعتراف موسكو بهما كجمهوريتين مستقلتين. وتعزز هذه التطورات نظرية "حرب وشيكة" على أبواب أوروبا، وسط تنديد دولي وغربي.
وصنفت الولايات المتحدة التحرك العسكري الروسي إلى غاية اللحظة بأنه لا يشكل "غزوا" يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات واسعة النطاق، وسط أنباء عن فرض عقوبات أولية الثلاثاء.
وفي الأسواق، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 2.10 دولار أو 2.2 بالمئة إلى 97.49 دولار للبرميل، بعدما زادت اثنين في المئة أمس. وزادت العقود في وقت سابق اليوم الثلاثاء إلى 97.66 دولار، أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول عام 2014.
وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.25 دولار، أو 3.6 بالمئة، إلى 94.32 دولار للبرميل.
وفي بورصة القيم شهد الروبل الروسي تراجعا حادّا لم يسجله منذ 15 عاما، وبلغ سعر التداول مقابل الدولار الواحد 80,58 روبل روسي.
الغاز كابوس أوروبا
ويبقى الغاز الطبيعي إحدى ورقات الضغط بيد الرئيس فلاديمير بوتين تجاه أوروبا التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي. وفي هذا الإطار دعت كادري سيمسون مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي، إلى بحث إمكانية إلزام الدول الأعضاء بملء خزاناتها من الغاز الطبيعي إلى مستويات معينة لضمان تخزين حد أدنى من المتطلبات.
وفي مؤتمر صحفي كانت قد عقدته الجمعة في العاصمة الإسبانية مدريد، أشارت المسؤولة الأوروبية إلى وجود قوانين سارية بالفعل في بعض الدول لتعزيز المخزونات قبيل كل شتاء. مضيفة أنه "تشريع وطني. وعلينا أن ندرس ما إذا كان هذا التشريع ضروري على مستوى الاتحاد الأوروبي". وتابعت أنه "علينا أن نستعد لموسم التدفئة المقبل"، موضحة أن الأمر لا يتعلق بـ "احتياطي استراتيجي للغاز الطبيعي على غرار ما لدينا في المنتجات النفطية".
وتبلغ مخزونات الغاز الأوروبية حاليا 32 بالمئة من الطاقة الاستيعابية مقارنة مع حوالي 40 بالمئة قبل عام.
الأزمة الأوكرانية تخيم على قمة منتدى الغاز
وتزامنا مع تطور الأحداث في أوكرانيا، تُعقد في العاصمة القطرية الدوحة قمة منتدى الغاز الذي يضم كبار المصدرين بمشاركة روسيا وغياب أستراليا والولايات المتحدة التي تعد أيضا من كبار المنتجين.
وافتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقدة تحت شعار "الغاز الطبيعي: رسم مستقبل الطاقة ". وقال الأمير: "نعمل لتطوير طاقاتنا الإنتاجية من الغاز المسال من 77 مليون طن إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027" ، مشيدا بجهود الدول الأعضاء في توفير طاقة موثوقة من الغاز الطبيعي للأسواق العالمية وحفاظها على استقرار الأسواق.
وكانت الولايات المتحدة قد طلبت من حليفتها قطر المساعدة في توفير إمدادات طارئة في حال قُطعت إمدادات الغاز الروسية عن غرب أوروبا، بحسب ما قال مسؤولون أميركيون في وقت سابق. بينما توجهت كادري سيمسون الجمعة إلى أذربيجان، العضو المراقب في منتدى الغاز، سعياً لتنويع مصادر الطاقة في القارة العجوز.
وقال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار الثلاثاء على هامش مؤتمر الدوحة إن العرض والطلب على النفط الخام بالسوق في توازن حاليا.
من جهته قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الثلاثاء في مؤتمر مصدري الغاز بالدوحة إن إيران لديها طاقة كبيرة لإنتاج الغاز لاستخدامها المحلي وقدرة عالية ومتنامية للتصدير.
وفيما يتعلق بالعقوبات الدولية المفروضة على قطاعي النفط والغاز ببلاده، قال رئيسي "ينبغي على أعضاء هذا المنتدى عدم الاعتراف بهذه العقوبات... (لأن) في العالم الحالي نرى أن تلك العقوبات لن تكون فعالة".
و.ب/م.س (رويترز، أ ف ب، د ب أ)
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هل دقت طبول الحرب بعد قرار بوتين دخول مناطق انفصالية شرق أوكرانيا؟
بداية عهد جديد
بعد اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، يرى الرئيس السابق مؤتمر ميونخ الدولي للأمن فولفجانج إشينغر، أن حقبة جديدة وخطيرة قادمة.وغرد إشينغر على "تويتر"الثلاثاء 22 فبراير 2022" سيبقى هذا اليوم طويلا في الذاكرة ففيه انتهى الأمل بأوروبا بهيكل أوروبي موحد. في الصورة جنود أوكرانيون يحرسون حاجزا بالقرب من الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون المدعومون من روسيا.
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هل دقت طبول الحرب بعد قرار بوتين دخول مناطق انفصالية شرق أوكرانيا؟
الأمم المتحدة تدين القرار الروسي
أعربت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وحفظ السلام روزماري ديكارلو عن "أسفها" للقرار الروسي. وقالت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي ليل الاثنين الثلاثاء 21 فبراير 2022 "الساعات والأيام القادمة ستكون حرجة"، واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنّ قرار موسكو يشكّل "انتهاكاً لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها". وشدّد على أنّ الاعتراف الروسي "يتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
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هل دقت طبول الحرب بعد قرار بوتين دخول مناطق انفصالية شرق أوكرانيا؟
بوتين يتحدى الغرب
وكان بوتين قد أعلن اعتراف روسيا باستقلال منتطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، وذلك في خطاب عبر التلفزيون الرسمي، رغم تحذيرات الغرب بأن ذلك سيعرض روسيا لعقوبات شديدة. وبث التلفزيون الرسمي لقطات تظهره يوقع في الكرملين اتفاقيات تعاون مع زعيمي المنطقتين. وأمر الرئيس الروسي جيشه بدخول الأراضي الانفصالية في شرق أوكرانيا.
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هل دقت طبول الحرب بعد قرار بوتين دخول مناطق انفصالية شرق أوكرانيا؟
التحذير من عقوبات على روسيا
في 13 شباط/فبراير، اتفق بايدن ونظيره الأوكراني على مواصلة "الدبلوماسية" و"الردع" في مواجهة موسكو. كما حذّر أولاف شولتس من أن العقوبات الغربية ستكون "فورية" في حال غزت روسيا أوكرانيا. وأرسلت العديد من الدول الأوروبية وبريطانيا أسلحة أو مساعدات إلى كييف. وقدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية.
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هل دقت طبول الحرب بعد قرار بوتين دخول مناطق انفصالية شرق أوكرانيا؟
تكثفت الجهود الدبلوماسية لمحاولة تجنب اندلاع حرب. في 7 شباط/فبراير زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كييف وموسكو. بعد لقاء طويل في الكرملين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي قال فلاديمير بوتين إنه مستعد "لتسويات".
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هل دقت طبول الحرب بعد قرار بوتين دخول مناطق انفصالية شرق أوكرانيا؟
بعد أسبوع من زيارة ماكرون، توجه المستشار الألماني إلى موسكو وكييف. وقبيل سفره أنذر شولتس روسيا بعقوبات: "سينتج عن أي عدوان عسكري على أوكرانيا يهدد وحدة أراضيها وسيادتها ردود فعل قاسية وعقوبات جهزناها بعناية ويمكن أن نضعها قيد التنفيذ على الفور مع حلفائنا في أوروبا وحلف شمال الأطلسي". وشددت ألمانيا التي تُتهم بالتساهل كثيرا حيال روسيا وبأن موقفها "ملتبس" لهجتها في الأيام الأخيرة.
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هل دقت طبول الحرب بعد قرار بوتين دخول مناطق انفصالية شرق أوكرانيا؟
بحسب استفتاء نُشر أواخر يناير/كانون الثاني، اعتبر 48 بالمئة من الأوكرانيين أن الغزو الروسي ممكن، ويحضّرهم عدد متزايد من التدريبات للأسوأ. ويتدرب البعض على حفر ملاجئ في الثلوج في غابة قرب كييف، في حين يتدرب آخرون على حمل السلاح. ويتعلم هؤلاء تقنيات الدفاع عن النفس. ويقول أحدهم: "هذا بلدي، كيف يمكن ألا أشعر بالقلق؟". ويقول إنه غير متأكد من حصول الغزو، "لكن، يجب أن نكون مستعدين."
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هل دقت طبول الحرب بعد قرار بوتين دخول مناطق انفصالية شرق أوكرانيا؟
وكانت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية وإسرائيل قد طلبوا من مواطنيهم مغادرة أوكرانيا في أقرب وقت. كما سحبت بعض الدول موظفيها غير الأساسيين من كييف، وأغلقت بعض الدول سفارتها في العاصمة الأوكرانية، ونقلت دول أخرى عملياتها من كييف إلى مدينة لافيف في غرب أوكرانيا ليس ببعيد عن الحدود مع بولندا..
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هل دقت طبول الحرب بعد قرار بوتين دخول مناطق انفصالية شرق أوكرانيا؟
أعلنت واشنطن نقل مقاتلات إف-16 من ألمانيا إلى قاعدة في رومانيا تبعد نحو 100 كيلومتر من البحر الأسود. كما أعلن عن وصول قاذفات استراتيجية أمريكية من طراز بي-52 إلى المملكة المتحدة للمشاركة في مناورات "مقررة منذ فترة طويلة"، فيما أعلنت البحرية الأمريكية وجود أربع مدمرات في المجال الأوروبي لتعزيز الأسطول السادس. وأرسل ثلاثة آلاف عسكري إلى ألمانيا وبولندا ورومانيا لطمأنة أعضاء حلف الناتو في شرق أوروبا
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هل دقت طبول الحرب بعد قرار بوتين دخول مناطق انفصالية شرق أوكرانيا؟
توعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون روسيا بعقوبات غربية "أشد من أي أمر قمنا به من قبل" إذا غزت أوكرانيا. ويؤكد الأوروبيون أنهم جاهزون لفرض عقوبات اقتصادية ومالية قاسية على موسكو. وسوف تقرر الدول الأعضاء ماهية العقوبات وستُعقد قمة لفرضها بالتشاور مع شركاء الاتحاد الأوروبي.
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هل دقت طبول الحرب بعد قرار بوتين دخول مناطق انفصالية شرق أوكرانيا؟
وبدأ التوتر السياسي عقب حشد روسيا نحو 130 ألف جندي على حدود جارتها الغربية، وتفاقم الوضع مع إجراء الكرملين أكبر مناورات عسكرية روسية منذ سنوات في البحر الأسود وبحر أزوف قبالة الساحل الجنوبي لأوكرانيا. وتقول روسيا إنها مهددة بتوسع حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية وتطالب بـ"ضمانات أمنية" لاسيما تأكيد بأن كييف لن تنضم يوماً إلى الحلف.
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هل دقت طبول الحرب بعد قرار بوتين دخول مناطق انفصالية شرق أوكرانيا؟
ففي 18 كانون الثاني/يناير، بدأت موسكو بنشر جنود في بيلاروسيا. وفي 10 شباط/فبراير وبالتزامن مع المناورات في البحر الأسود، بدأت القوات الروسية والبيلاروسية مناورات كبرى بالذخيرة الحية في بيلاروسيا على مدار عشرة أيام. وتشترك بيلاروسيا الحليف المقرب لروسيا في الحدود مع أوكرانيا، مما يعني أن الحشد يجري على ثلاثة جوانب لأوكرانيا.
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هل دقت طبول الحرب بعد قرار بوتين دخول مناطق انفصالية شرق أوكرانيا؟
وتعود الجذور القريبة للأزمة الأوكرانية إلى عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية بعد وصول موالين للغرب إلى السلطة في كييف مطلع ذلك العام. وكذلك دعمت موسكو انفصاليين موالين لها في نزاع مستمر في شرق أوكرانيا منذ ثماني سنوات، أدى إلى سقوط حوالي 13 ألف قتيل، ورغم توقيع اتفاقات سلام لم يتوقف العنف تماماً على الجبهة. (اعداد: خالد سلامة/ علاء جمعة).