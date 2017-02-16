أنيس عامري هو المشتبه به في تنفيذ هجوم برلين الإرهابي الذي أودى بحياة 12 شخصا في سوق لأعياد الميلاد بالعاصمة برلين. بعد فراره من ألمانيا قتلته الشرطة الإيطالية في مدينة ميلانو في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2016.

أصدر الادعاء الألماني أمر اعتقال بحق التونسي أنيس عامري بتهمة الهجوم بشاحنة على سوق عيد الميلاد وسط برلين مساء 19 ديسمبر/ كانون الأول 2016. وقد تسبب هذا الاعتداء الإرهابي بمقتل وجرح العشرات. وسبق لعامري أن ترك تونس في عام 2009 متوجها إلى إيطاليا حيث حكم على بالسجن هناك لإدانته بجرائم سطو وسرقة. بعد إيطاليا توجه إلى ألمانيا وقدم فيه طلبا للجوء. ورغم الاشتباه باتصاله مع التيار السلفي وتصنيفه كشخص خطر فقد بقي بسبب غياب الأدلة طليقا يتنقل من مكان إلى مكان في مختلف أنحاء البلاد.