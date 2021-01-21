أنشط خط جوي في العالم.. بريطانيا تحظر الرحلات بين دبي ولندن

حظرت بريطانيا رحلات الركاب المباشرة من الإمارات اعتبارا من اليوم الجمعة (29 يناير/كانون الثاني 20212) ، لتغلق أنشط مسار جوي دولي في العالم من دبي إلى لندن.

وقالت بريطانيا إنها أضافت الإمارات وبوروندي ورواندا لقائمة الحظر المرتبطة بفيروس كورونا قلقا من احتمال انتشار سلالة متحورة جديدة من الفيروس رُصدت أول مرة في جنوب أفريقيا.

وكتب وزير النقل البريطاني جرانت شابس على تويتر "هذا يعني أن من كانوا في هذه البلدان أو مروا بها سيُمنعون من الدخول باستثناء البريطانيين والأيرلنديين وأصحاب الجنسيات الأخرى الذين يحملون حقوق إقامة، وعليهم عزل أنفسهم عشرة أيام في المنزل".

وقالت شركات الطيران الإماراتية على مواقعها الإلكترونية إنها ستعلق كل رحلات الركاب المتجهة لبريطانيا بدءا من الساعة 1300 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة مع بدء الحظر البريطاني.

ونصحت مؤسسة مطارات دبي في بيان الركاب الذين حجزوا على متن رحلات متجهة إلى المملكة المتحدة بعد دخول الحظر حيز التنفيذ، بعدم الذهاب إلى المطار والاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم.

وقالت الاتحاد للطيران إنها ستعلق الرحلات الجوية إلى بريطانيا لكن الرحلات القادمة منها لن تتأثر.

وكتبت شركة طيران الاتحاد في حسابها على موقع تويتر: "تم تعليق جميع رحلات الاتحاد للطيران إلى المملكة المتحدة حتى إشعار آخر تماشياً مع توجيهات حكومة المملكة المتحدة"

أنشط مسار جوي في العالم

ونصحت وزارة النقل البريطانية رعايا المملكة المتحدة الموجودين في الإمارات حاليا باستخدام مسارات رحلات طيران تجارية غير مباشرة إن كانوا يرغبون في العودة لبريطانيا.

وكان المسار من دبي إلى لندن أنشط مسار جوي دولي في العالم في يناير/كانون الثاني إذ شغل الركاب نحو 200 ألف مقعد مقررا خلال الشهر، وفقا لبيانات أو.إيه.جي لبيانات رحلات الطيران.

وعادة ما تنقل شركتا الإمارات والاتحاد أعدادا كبيرة من الركاب المتجهين من بريطانيا لوجهات مثل أستراليا عبر مراكزهما في المطارات، ما يعني أن إلغاء تلك الرحلات سيكون له آثار بعيدة.

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز)