بسبب كورونا.. دول أوروبية تعلق حركة الطيران مع بريطانيا

أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان اليوم الأحد (20 ديسمبر/ كانون الأول 2020) أن بلاده ستعلق "اعتبارا من منتصف ليل الأحد" رحلاتها الجوية مع بريطانيا إثر ظهور سلالة جديدة من كوفيد-19 سريعة الانتقال. وقال شبان للقناة الأولى الألمانية العامة (ARD) "ستتوقف جميع الرحلات اعتبارا من منتصف الليل" بالنسبة للركاب الوافدين من هذا البلد.

وأوضح مصدر حكومي ألماني أن هذا القرار قد تتبناه كل دول الاتحاد الأوروبي وثمة مباحثات في هذا الصدد، على أن تستثنى رحلات شحن السلع. وأضاف الوزير أنه اعتبارا من يوم غد الاثنين "سنحد من عمليات دخول" المواطنين البريطانيين ومن جنوب أفريقيا عبر الطرق البحرية والبرية وعبر خطوط السكك الحديدية.

وتثير السلالة الجديدة من الفيروس التي ظهرت في البلدين المذكورين قلقا كبيرا في وقت يعاني العالم تداعيات الموجة الثانية من وباء كوفيد-19.

وأكد شبان قائلا: "نحن نتعامل بجدية كبيرة" مع هذا الخطر و"ننظر في التداعيات على مستوى الخبراء، وخصوصا مع البريطانيين". واعتبر أن "تفشيا للمرض أكثر سرعة من شأنه تبديل المعطيات الى حد بعيد"، علما بأن المانيا هي بين الدول الأوروبية الاشد تضررا بالموجة الثانية.

ودعا الوزير إلى "الإحجام عن كل الرحلات غير الأساسية". وفي ألمانيا يسري تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا وجنوب إفريقيا حتى 31 كانون الاول/ديسمبر.

بلدان أوروبية تتبع الركب

هذا وبدأت دول أوروبية اليوم الأحد في إغلاق حدودها أمام القادمين إليها من المملكة المتحدة، ومنعت عدة دول قدوم الرحلات الجوية والقطارات من بريطانيا بسبب المخاوف من سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة هناك. وقالت بلجيكا إنها ستغلق حدودها أمام القطارات والطائرات القادمة من المملكة المتحدة، بما في ذلك خدمة يوروستار.

وأصدرت إيطاليا وهولندا أمرا بتعليق الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا. وقال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا "سلالة كوفيد التي جرى اكتشافها في الآونة الأخيرة في لندن مقلقة وستتطلب الدراسة من قبل علمائنا". وأضاف "في غضون ذلك، سنتوخى أقصى قدر من اليقظة".

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس السبت أن سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد. وشددت الحكومة البريطانية قيودها بشأن كوفيد-19 في لندن والمناطق المجاورة وعطلت خطط عطلة عيد الميلاد. وسوف تؤدي قيود السفر إلى تفاقم مشكلات المملكة المتحدة التي ستخرج نهائيا من الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر كانون الأول الجاري بعد فترة انتقالية هذا العام.

ولم تتوصل لندن وبروكسل حتى الآن إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، مما زاد من احتمال حدوث فوضى في حركة البضائع.

وقالت الحكومة الهولندية إنها حظرت الرحلات الجوية التي تقل ركابا من المملكة المتحدة اعتبارا من اليوم الأحد وستظل القيود سارية حتى الأول من يناير كانون الثاني. ونقلت وكالة الأنباء النمساوية (إيه.بي.إيه) عن وزارة الصحة قولها إن النمسا تعتزم أيضا حظر الرحلات الجوية من بريطانيا.

وقالت حكومة إسبانيا إنه في ظل تحركات بعض شركائها في الاتحاد الأوروبي، فقد طلبت من المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي استجابة منسقة لمواجهة الوضع الجديد. وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن المفوضية والمجلس على اتصال بالدول الأعضاء لتنسيق الجهود في هذا الشأن.

م.أ.م/ أ.ح ( أ ف ب، رويترز)