 بسبب كورونا.. دول أوروبية تعلق حركة الطيران مع بريطانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.12.2020

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أخبار

بسبب كورونا.. دول أوروبية تعلق حركة الطيران مع بريطانيا

في انتظار قرار أوروبي مشترك قررت عدة دول أوروبية وقف الرحلات الجوية من بريطانيا وإليها وسط انتشار سلالة جديدة لفيروس كورونا. وزير الصحة الألماني أعلن أن بلاده ستوقف "جميع الرحلات إلى بريطانيا منتصف ليل الأحد".

Großbritannien l Flugzeuge der British Airways, Heathrow London

أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان اليوم الأحد (20 ديسمبر/ كانون الأول 2020) أن بلاده ستعلق "اعتبارا من منتصف ليل الأحد" رحلاتها الجوية مع بريطانيا إثر ظهور سلالة جديدة من كوفيد-19 سريعة الانتقال. وقال شبان للقناة الأولى الألمانية العامة (ARD) "ستتوقف جميع الرحلات اعتبارا من منتصف الليل" بالنسبة للركاب الوافدين من هذا البلد.

وأوضح مصدر حكومي ألماني أن هذا القرار قد تتبناه كل دول الاتحاد الأوروبي وثمة مباحثات في هذا الصدد، على أن تستثنى رحلات شحن السلع. وأضاف الوزير أنه اعتبارا من يوم غد الاثنين "سنحد من عمليات دخول" المواطنين البريطانيين ومن جنوب أفريقيا عبر الطرق البحرية والبرية وعبر خطوط السكك الحديدية.

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وتثير السلالة الجديدة من الفيروس التي ظهرت في البلدين المذكورين قلقا كبيرا في وقت يعاني العالم تداعيات الموجة الثانية من وباء كوفيد-19.

وأكد شبان قائلا: "نحن نتعامل بجدية كبيرة" مع هذا الخطر و"ننظر في التداعيات على مستوى الخبراء، وخصوصا مع البريطانيين". واعتبر أن "تفشيا للمرض أكثر سرعة من شأنه تبديل المعطيات الى حد بعيد"، علما بأن المانيا هي بين الدول الأوروبية الاشد تضررا بالموجة الثانية.

ودعا الوزير إلى "الإحجام عن كل الرحلات غير الأساسية". وفي ألمانيا يسري تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا وجنوب إفريقيا حتى 31 كانون الاول/ديسمبر.

بلدان أوروبية تتبع الركب

هذا وبدأت دول أوروبية اليوم الأحد في إغلاق حدودها أمام القادمين إليها من المملكة المتحدة، ومنعت عدة دول قدوم الرحلات الجوية والقطارات من بريطانيا بسبب المخاوف من سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة هناك. وقالت بلجيكا إنها ستغلق حدودها أمام القطارات والطائرات القادمة من المملكة المتحدة، بما في ذلك خدمة يوروستار.

وأصدرت إيطاليا وهولندا أمرا بتعليق الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا. وقال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا "سلالة كوفيد التي جرى اكتشافها في الآونة الأخيرة في لندن مقلقة وستتطلب الدراسة من قبل علمائنا". وأضاف "في غضون ذلك، سنتوخى أقصى قدر من اليقظة".

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس السبت أن سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد. وشددت الحكومة البريطانية قيودها بشأن كوفيد-19 في لندن والمناطق المجاورة وعطلت خطط عطلة عيد الميلاد. وسوف تؤدي قيود السفر إلى تفاقم مشكلات المملكة المتحدة التي ستخرج نهائيا من الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر كانون الأول الجاري بعد فترة انتقالية هذا العام. 

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بريطانيا تبدأ التلقيح ضد فيروس كورونا المستجدّ

ولم تتوصل لندن وبروكسل حتى الآن إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، مما زاد من احتمال حدوث فوضى في حركة البضائع.

وقالت الحكومة الهولندية إنها حظرت الرحلات الجوية التي تقل ركابا من المملكة المتحدة اعتبارا من اليوم الأحد وستظل القيود سارية حتى الأول من يناير كانون الثاني. ونقلت وكالة الأنباء النمساوية (إيه.بي.إيه) عن وزارة الصحة قولها إن النمسا تعتزم أيضا حظر الرحلات الجوية من بريطانيا.

وقالت حكومة إسبانيا إنه في ظل تحركات بعض شركائها في الاتحاد الأوروبي، فقد طلبت من المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي استجابة منسقة لمواجهة الوضع الجديد. وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن المفوضية والمجلس على اتصال بالدول الأعضاء لتنسيق الجهود في هذا الشأن.

م.أ.م/ أ.ح ( أ ف ب، رويترز)

  • Chickens packed closely together in a factory farm

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    إعادة النظر في مزارع الدواجن والخنازير

    ما برح العلماء يجهلون كيف نما فيروس كورونا، لكنّ تهديداته الوبائية التي أسفرت عن إنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور قد أثرت بشكل واضح على مزارع الخنازير والدجاج. وفي ظل التأكد من وجود ارتباط بين الزراعة الصناعية الحيوانية المركزة وبين تنامي مخاطر الجائحة، يبدو أنه قد آن الأوان لإعادة النظر في هذا القطاع بشكله الراهن.

  • A worker attends to hanging pig carcasses at the Tönnies slaughterhouse in 2017. (picture-alliance/dpa/B. Thissen)

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    صناعات اللحوم على شفير الخطر

    سلطت الجائحة الضوء على الحالة المزرية التي تسود قطاع صناعات اللحوم، وشهدت ألمانيا بؤراً لكورونا في أوساط العاملين في صناعات اللحوم، بل أنها وضعت منطقتين بغرب المانيا في الحجر الصحي بعد إصابة 1550 عاملاً في مسلخ تونيس بالفيروس، ما جعل الأصوات تتعالى مطالبة بشروط عمل أفضل في قطاع انتاج اللحوم.

  • A close-up of a small monkey looking into the camera through a cage

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    التخلي عن تربية الحيوانات البرية

    يرجّح الخبراء أن فيروس كورونا قد انتقل من منتجات برية بيعت في سوق ووهان بالصين. ومع تفشي الجائحة شددت الصين إجراءاتها بحق المنتجات البرية، ما أدى إلى أغلاق 20 ألف مزرعة منتجات برية. بعض الأقاليم الصينية تعرض الآن دعماً حكومياً لتساعد مزارعي المنتجات البرية في الانتقال إلى نمط حياتي آخر، بزراعة منتجات المحاصيل وتربية الخنازير او الدجاج.

  • A tractor turning over soil in a green field

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    قطاعات أكثر مرونة

    أثرت الجائحة على حلقات الإنتاج التي تمدنا بالغذاء، وهي صناعة تمد العالم في عصر العولمة بالغذاء بما يزيد غالباً عن مستويات الإنتاج المحلي في كثير من البلدان. المزارعون يواجهون اليوم تحديات تناقص أعلاف الحيوانات الصناعية، وتقلص اليد العاملة ما يجبرهم على التكيف مع مستقبل جديد أقل أمناً.

  • A rooftop garden with a city skyline in the background

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    تنامي الزراعة الحضرية

    مع اضطرارهم إلى المكوث في البيت، تتزايد اعداد الناس الذين يتوجهون إلى انتاج بعض من اطعمتهم في حدائق بيوتهم. قد يكون هذا تطوراً إيجابياً على المدى البعيد لاسيما أن من المتوقع أن يسكن ثلثا سكان العالم في المدن بحلول عام 2050. وهكذا قد تصبح الزراعة الحضرية أكثر حيوية، وسوف تستهلك قدراً أقل من الوقود الأحفوري لأغراض النقل، ومساحات أصغر من الأرض مقارنة بالزراعة التقليدية.

  • A lush green forest next to a green paddock, divided by a red path.

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    انتاج ذاتي للغذاء

    في ظل توقعات ببلوغ عدد سكان الأرض 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050، لا مفر من مواجهة حقيقة ضرورة زيادة الغذاء على مستوى الكوكب. وكان تمهيد وتنظيف مزيد من الأراضي من الأشجار والأعشاب لغرض زراعتها يعد حلاً لهذه المشكلة، أما الآن، فتتجه الأنظار إلى زراعة المراكز الحضرية، ويتعزز هذا التوجه في ضوء المخاطر التي فرضها فيروس كورونا.

  • A farmer holding a handful of fruit

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    التحول إلى المنتجات النباتية

    في ضوء المخاوف من تعرض قطاع انتاج اللحوم إلى تحديدات تفرضها جائحة كورونا، تشهد الصين توجهاً ملفتاً للنظر إلى المنتجات النباتية. وكان الغرب سباقاَ بهذا الاتجاه خلال السنوات القليلة المنصرمة، ويتوقع أن يستمر ذلك ويتصاعد بتزايد مخاوف المستهلكين من مصادر انتاج اللحوم.

  • Two men working in a field in Tanzania

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    تشديد معايير الأمن الغذائي في البلدان النامية

    يُتوقع أن تؤثر جائحة كورونا بشدة على البلدان النامية، وتحديداً في مجال الأمن الغذائي. الأمم المتحدة حذرت من مجاعة "بمعايير ملحمية". إلى جانب ذلك، فأنّ التعاون الدولي للتخفيف من مجاعة متوقعة سيفرض حماية أفضل للأرض، وأنواعاً أفضل من المحاصيل، ومزيداً من الدعم لصغار المزارعين. انيكا مولس / م. م


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