أمريكا تحذر تركيا من "تبعات وخيمة محتملة" لاختبار صواريخ إس 400

حذرت الولايات المتحدة من "عواقب وخيمة محتملة" إذا قامت أنقرة بتفعيل صواريخ إس 400، مع التلويح بفرض عقوبات، بينما لم تؤكد ما إذا كانت تركيا اختبرت نظام الدفاع الجوي الروسي إس - 400
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورجان أورتاجوس في رسالة بالبريد الإلكتروني: "إذا تأكد ذلك، فإننا ندين بأشد العبارات اختبار إطلاق صاروخ من منظومة إس- 400 باعتباره يتعارض مع مسؤوليات تركيا كحليف ضمن حلف شمال الأطلسي (ناتو) وكشريك استراتيجي للولايات المتحدة" وأضافت "أن الولايات المتحدة واضحة بشأن توقعاتنا بأن نظام إس 400- يجب ألا يتم تشغيله".
وأجرت تركيا أول تجربة مباشرة لها على استخدام منظومة إس 400 الصاروخية الروسية، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية، على الرغم من عدم تأكيد ذلك رسميا على الفور. وقالت وزارة الدفاع التركية إنها لن تنفي أو تؤكد إجراء اختبارات لإطلاق صواريخ من منظومة إس-400.
ووفق تلفزيون اهابر (الخبر) الموالي للحكومة، اختبر الجيش التركي صاروخا من نظام "اس 400" من مدينة سينوب المطلة على البحر الأسود (شمال). ونشرت وسائل إعلام تركية أخرى شريط فيديو غير رسمي يظهر سحابة بيضاء في الجو.
وكان تسجيل محلي مصور حصلت عليه رويترز قد أظهر إطلاق صاروخ اليوم الجمعة على ساحل تركيا المطل على البحر الأسود حيث من المتوقع أن يختبر الجيش منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 مما دفع وزارة الخارجية الأمريكية إلى توجيه تحذير قوي.
وظهر في التسجيل الذي تم تصويره في مدينة سينوب الساحلية عامودا رفيعا من الدخان يرتفع نحو السماء. وفي الأيام الماضية أصدرت تركيا إخطارات تفيد بفرض قيود على المرور عبر المجال الجوي وفي المياه قبالة المنطقة الساحلية لإجراء اختبارات الإطلاق.
وقد تثير اختبارات منظومة إس-400، إذا حدثت، توترا بين تركيا والولايات المتحدة التي تعارض بشدة شراء أنقرة أسلحة من موسكو بدعوى أنها تتعارض مع نظم الدفاع المشتركة لحلف شمال الأطلسي. وردت واشنطن العام الماضي بتعليق مشاركة تركيا في برنامج طائرات إف-35 وهددت بفرض عقوبات.
وأجرى الجيش في العام الماضي اختبارات رادار لمنظومة الدفاعات أرض-جو وهي من بين أكثر الدفاعات تطورا في العالم ويمكنها رصد وتتبع الطائرات القادمة على نطاق متوسطة وبعيد.
ووقعت تركيا صفقة إس -400 مع روسيا في عام 2017. وبدأ تسليم أول أربع بطاريات صواريخ بقيمة 2.5 مليار دولار في يوليو/ تموز من العام الماضي.
ودعا من جديد عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على تركيا بعد تداول أنباء التجارب المزمعة الأسبوع الماضي.
ورغم تهديدات واشنطن المتكررة، أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عدة مرات أنه سيتم نشر النظام. وتدافع أنقرة عن خيارها بالقول إن الولايات المتحدة رفضت بيعها نظام "باتريوت" للدفاع الجوي.
ع.ح./ص.ش.(د ب أ، رويترز، أ ف ب)
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الكاتب: حسن زنيند