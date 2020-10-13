 أمريكا تحذر تركيا من ″تبعات وخيمة محتملة″ لاختبار صواريخ إس 400 | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.10.2020

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أخبار

أمريكا تحذر تركيا من "تبعات وخيمة محتملة" لاختبار صواريخ إس 400

حذرت واشنطن من عواقب وخيمة وعقوبات إذا ما ثبت أن أنقرة قامت بتفعيل منطومة صواريخ اس 400 الروسية. وأفاد موقع إخباري موال للحكومة التركية أنه تم إطلاق صاروخ إس- 400 من مدينة سينوب المطلة على البحر الأسود.

منطومة صواريخ اس 400 الروسية

لم يتأكد حتى الآن بشكل رسمي ما إذا كانت تركيا قد اختبرت بالفعل منطومة الصواريخ الروسية اس 400 ام لا

حذرت  الولايات المتحدة من "عواقب وخيمة محتملة" إذا قامت أنقرة بتفعيل صواريخ إس 400، مع التلويح بفرض عقوبات، بينما لم تؤكد ما إذا كانت تركيا اختبرت نظام الدفاع الجوي الروسي إس - 400

مختارات

في خطوة قد تثير حفيظة إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، بدأت تركيا اختبار منظومة صواريخ إس ـ400 الروسية. ويبدو أن أنقرة ماضية في تجاهل تحذيرات واشنطن بفرض عقوبات عليها في حال تمسكت بالصفقة مع روسيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورجان أورتاجوس في رسالة بالبريد الإلكتروني: "إذا تأكد ذلك، فإننا ندين بأشد العبارات اختبار إطلاق صاروخ من منظومة إس- 400  باعتباره يتعارض مع مسؤوليات تركيا كحليف ضمن حلف شمال الأطلسي (ناتو) وكشريك استراتيجي للولايات المتحدة" وأضافت "أن الولايات المتحدة واضحة بشأن توقعاتنا بأن نظام إس 400- يجب ألا يتم تشغيله".

وأجرت تركيا أول تجربة مباشرة لها على استخدام منظومة إس 400 الصاروخية الروسية،  وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية، على الرغم من عدم تأكيد ذلك رسميا على الفور. وقالت وزارة الدفاع التركية إنها لن تنفي أو تؤكد إجراء اختبارات لإطلاق صواريخ من منظومة إس-400.

ووفق تلفزيون اهابر (الخبر) الموالي للحكومة، اختبر الجيش التركي صاروخا من نظام "اس 400" من مدينة سينوب المطلة على البحر الأسود (شمال). ونشرت وسائل إعلام تركية أخرى شريط فيديو غير رسمي يظهر سحابة بيضاء في الجو.

وكان تسجيل محلي مصور حصلت عليه رويترز قد أظهر إطلاق صاروخ اليوم الجمعة على ساحل تركيا المطل على البحر الأسود حيث من المتوقع أن يختبر الجيش منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 مما دفع وزارة الخارجية الأمريكية إلى توجيه تحذير قوي.

مشاهدة الفيديو 02:04

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وظهر في التسجيل الذي تم تصويره في مدينة سينوب الساحلية عامودا رفيعا من الدخان يرتفع نحو السماء. وفي الأيام الماضية أصدرت تركيا إخطارات تفيد بفرض قيود على المرور عبر المجال الجوي وفي المياه قبالة المنطقة الساحلية لإجراء اختبارات الإطلاق.

وقد تثير اختبارات منظومة إس-400، إذا حدثت، توترا بين تركيا والولايات المتحدة التي تعارض بشدة شراء أنقرة أسلحة من موسكو بدعوى أنها تتعارض مع نظم الدفاع المشتركة لحلف شمال الأطلسي. وردت واشنطن العام الماضي بتعليق مشاركة تركيا في برنامج طائرات إف-35 وهددت بفرض عقوبات.

وأجرى الجيش في العام الماضي اختبارات رادار لمنظومة الدفاعات أرض-جو وهي من بين أكثر الدفاعات تطورا في العالم ويمكنها رصد وتتبع الطائرات القادمة على نطاق متوسطة وبعيد.

ووقعت تركيا صفقة إس -400 مع روسيا في عام 2017. وبدأ تسليم أول أربع بطاريات صواريخ بقيمة 2.5 مليار دولار في يوليو/ تموز من العام الماضي.

ودعا من جديد عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على تركيا بعد تداول أنباء التجارب المزمعة الأسبوع الماضي.

ورغم تهديدات واشنطن المتكررة، أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عدة مرات أنه سيتم نشر النظام. وتدافع أنقرة عن خيارها بالقول إن الولايات المتحدة رفضت بيعها نظام "باتريوت" للدفاع الجوي.
  

ع.ح./ص.ش.(د ب أ، رويترز، أ ف ب)

  • Russisches Raketenabwehrsystem S-400 (picture-alliance/AA/S. Karacan)

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  • Ukraine Russland Konflikt S-400 Luftabwehrsystem (picture-alliance/dpa/Sputnik/I. Russak)

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    تُعتبر منظومة S-400 الروسية الصنع إحدى منظومات الصواريخ أرض–جو الأكثر تطورا في العالم، إذ يؤكد بعض الخبراء العسكريين قدرتها على اعتراض جميع أنواع الطائرات الحربية، بما في ذلك طائرة الشبح الأمريكية التي يُقال بأنها عصية عن الرادارات. وباتت هذه المنظومة من أبرز أدوات تعزيز النفوذ الروسي في الشرق الأوسط.

  • Iran - Militärparade (picture-alliance/AP Photo/E. Noroozi)

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

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    كانت إيران قد أبرمت عام 2007 صفقة مع روسيا لتزويدها بمنظومة أس 300، لكن الأخيرة أوقفت تنفيذ الاتفاق عام 2010 بسبب حظر فرضته الأمم المتحدة على مبيعات السلاح لطهران. غير أن الصفقة رأت النور مرة أخرى بعد اتفاق نووي أبرمته طهران مع القوى العالمية الكبرى. وتسلمت إيران من روسيا الدفعة الأولى من منظومة أس 300 في فبراير/ شباط 2016 بعد أن كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع رسوما برفع حظر توريدها.

  • Russland Kampfjet Sukhoi Su-27 (Piotr Polak/AFP/Getty Images))

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

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    تعتبر طائرة "سو-35" الروسية مقاتلة متعددة المهام من الجيل الرابع وهي نسخة معدلة من "سو-27" حصل سلاح الجو الروسي سنة 2014 على أول دفعة منها. "سو-35"، مزوّدة برادار شبكي ومحركين يمكن التحكم باتجاه دفعهما، وبأسلحة ذكية حديثة تتيح رصد وتدمير 10 أهداف جوية وأرضية في آن واحد على مسافة كبيرة وبدقة عالية. وكان دور الطيران الحربي الروسي في الأحداث السورية قد ساهم في تهافت العديد من الجيوش لشرائها.

  • MiG-21PFM Ägypten Kampfflugzeug (gemeinfrei)

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    طائرات الميغ والمجد السوفييتي

    في الصورة طائرة من طراز ميغ 21 لسلاح الطيران المصري، فقد دأب الاتحاد السوفييتي سابقا على دعم حركات التحرر المناهضة للإمبريالية، بالمال والسلاح. وشمل ذلك أيضا الأنظمة والحركات القومية العربية وعلى رأسها نظام جمال عبد الناصر. عودة موسكو الحالية لحلبة الشرق الأوسط تعيد إحياء، بشكل من الأشكال، هذه الذاكرة السوفييتية.

  • Scud Missle Rakete Archiv (Getty Images)

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    سكود وانتصارات صدام الوهمية

    سكود طراز لسلسلة من الصواريخ البالستية التي تم تطويرها من قبل الاتحاد السوفييتي إبان الحرب الباردة. وكانت موسكو تزود بها جيوش حلفائها في المنطقة. اشتهرت تلك الصواريخ بعدما أطلق صدام حسين 39 منها على إسرائيل إبان حرب الخليج عام 1991 في محاولة منه لاستدراج الدولة العبرية لمواجهة مباشرة كان من شأنها آنذاك تقويض التحالف العربي والدولي ضده.

  • Indien Parade zum Tag der Republik 26.01.2015 Neu Delhi (AFP/Getty Images/S. Loeb)

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    روسيا المزود الرئيسي للجزائر بالسلاح

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  • Spürpanzer Fuchs undatierte Firmenhandout von Rheinmetall (picture-alliance/dpa)

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    الجزائر بين الوفاء لروسيا والغزل مع ألمانيا

    رغم احتفاظها بروسيا كمزود رئيسي إلا أن الجزائر بدأت بتنويع مصادر سلاحها، إذ توجهت بشكل خاص لألمانيا، إذ حلت في المركز الأول ضمن قائمة الدول المستوردة للأسلحة الألمانية عام 2017. في الصورة المدرعة فوكس 2 التي يتم تركيبها في الجزائر بتعاون ألماني. وقد أبرمت الجزائر قبل سنوات صفقة بقيمة 14 مليار يورو تعد الأكبر من نوعها التي تبرمها البلاد مع دولة غربية منذ الاستقلال .

    الكاتب: حسن زنيند


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