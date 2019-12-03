مجلس الشيوخ الأمريكي يتجه لفرض عقوبات على تركيا

أيدت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء (11 كانون الأول/ ديسمبر 2019) تشريعا لفرض عقوبات على تركيا بسبب هجومها في شمال سوريا وشرائها منظومة إس-400 الصاروخية الروسية، وذلك في أحدث تحرك بالمجلس لحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتخاذ نهج أكثر صرامة تجاه أنقرة.

وصوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الذي يقوده الجمهوريون، بواقع 18 صوتا مقابل أربعة أصوات لصالح طرح "قانون تعزيز الأمن القومي الأمريكي ومنع ظهور تنظيم الدولة الإسلامية من جديد لعام 2019" للتصويت في المجلس بكامل هيئته.

وقال السناتور الجمهوري جيم ريش رئيس اللجنة "حان الوقت ليتحد مجلس الشيوخ ويستغل هذه الفرصة لتغيير سلوك تركيا". بيد أن السناتور الجمهوري راند بول انتقد مشروع القانون، قائلا إن إدارة ترامب عارضته لأنه سيحد من قوته ويصعب التفاوض مع الرئيس التركي على أمور مثل شراء تركيا للمنظومة الصاروخية والقتال في سوريا.

واشنطن غاضبة أيضا من قيام تركيا بشراءء منظمة الصورايخ الروسية إس 400.

تركيا ترد

في غضون ذلك قالت تركيا اليوم إنها سترد على أي عقوبات تفرضها الولايات المتحدة عليها لشرائها أنظمة إس-400 الدفاعية الروسية. وقال المتحدث الرئاسي التركي إبراهيم كالين إن تشريعا أمريكيا بفرض عقوبات على بلاده لن يؤثر على استخدام أنقرة لمنظومة إس-400 الروسية حتى إذا أقره الكونغرس.

وتختلف الولايات المتحدة وتركيا، العضوان في حلف شمال الأطلسي، بشأن شراء هذه الأنظمة. إذ تقول واشنطن إن أنظمة إس-400 تمثل تهديدا لمقاتلاتها من طراز إف-35 ولا يمكن دمجها في الأنظمة الدفاعية لحلف شمال الأطلسي. وردا على ذلك علقت واشنطن مشاركة تركيا في برنامج تطوير مقاتلات إف-35.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن أي عقوبات أمريكية ستضر بالعلاقات بين البلدين متوعدا بالرد. وأضاف "يتعين على النواب الأمريكيين أن يدركوا أنهم لن يحققوا شيئا بفرض عقوبات. إذا تعاملت الولايات المتحدة معنا على نحو إيجابي فسوف نرد على نفس النحو، لكن إذا اتخذوا خطوات سلبية ضدنا فسوف نرد عليها".

وتابع جاويش أوغلو أن تركيا منفتحة على شراء بدائل للمقاتلة إف-35 الأمريكية بما في ذلك مقاتلات من روسيا.

ص.ش/ أ.ح (رويترز)