 ألمانيا... ملابسات ودوافع هجوم فورتسبورغ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.06.2021

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أخبار

ألمانيا... ملابسات ودوافع هجوم فورتسبورغ

في حين لاتزال دوافع هجوم الطعن الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص في مدينة فورتسبورغ الألمانية "غير واضحة" بعد، أكدت برلين أن الهجوم يستهدف "الإنسانية جمعاء وكل الأديان"، وسط تقارير بأن المهاجم صاح "الله أكبر".

الحكومة الألمانية أكدت أن هجوم الطعن في فروتسبورغ يستهدف كل الأديان

الحكومة الألمانية أكدت أن هجوم الطعن في فروتسبورغ "يستهدف كل الأديان"

أعربت الحكومة الألمانية اليوم السبت (26 حزيران/يونيو) عن صدمتها إزاء حادث الطعن الدموي الذي وقع أمس الجمعة في مدينة فورتسبورغ. وكتب المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت على تويتر: "ستكشف التحقيقات عن دوافع المسلح في فورتسبورغ، لكن هناك شيء واحد مؤكد: جريمته المروعة تستهدف الإنسانية جمعاء وكل الأديان". وقدم زايبرت التعازي لذوي الضحايا وتمنى الشفاء للمصابين بجروح خطيرة.


وهاجم مشتبه به صومالي (24 عاماً) المارة بسكين وسط مدينة فورتسبورغ يوم أمس الجمعة، ما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين على الأقل بجروح خطيرة. واعتقلت الشرطة المهاجم بعد أن أطلقت عليه النار. ونفّذ المشتبه به الذي وصل إلى فورتسبورغ عام 2015 الاعتداء وسط المدينة مساء الجمعة، مستهدفاً متجراً لبيع المعدات المنزلية قبل أن يتوجّه إلى مصرف. وسيطرت الشرطة عليه لاحقاً بعدما أطلقت النار على فخذه، وفق ما أعلن وزير الداخلية في ولاية بافاريا يواخيم هيرمان. 

مختارات

وبحسب وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر، لا تزال الدوافع وراء الجريمة غير واضحة. وقال زيهوفر لصحيفة "بيلد أم زونتاغ": "التقييم النهائي لدافع الجريمة ليس ممكناً بعد، لذلك لا يمكننا استبعاد أي شيء في الوقت الحالي، مشيراً إلى استمرار التحقيقات.

وأفادت معلومات وردت إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن الصومالي حاصل على اللجوء بوضع الحماية المؤقتة.

تنكيس أعلام ولاية بافاريا

من جهته أعرب رئيس حكومة ولاية بافاريا، ماركوس زودر، عن صدمته إزاء الحادث، ووصفه بأنه "جريمة قتل عشوائي". وأمر زودر بتنكيس أعلام الولاية على المباني العامة، وقال اليوم السبت قبل بدء اجتماع لحزبه المسيحي الاجتماعي البافاري: "إنه يوم صعب على بافاريا".
بدوره، أعرب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن صدمته حيال "الوحشية الشديدة" للجريمة. وقال: "سيحاسب بموجب حكم القانون على فعلته غيرالإنسانية"، وتابع: "نعيش حالة حداد في ألمانيا برمّتها اليوم مع أقارب الضحايا"، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.
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ويسابق المحققون الألمان الزمن لتحديد دوافع الهجوم. وعثر المحققون على سجّلات تظهر أن الرجل يتلقى العلاج في مصحة للأمراض النفسية فيما أشارت الشرطة إلى أنه ليس إسلامياً معروفاً بالنسبة للسلطات. وقال هيرمان: "سيحدد تحقيق الشرطة إن كان عملاً إسلامياً أم أنه نتيجة الوضع النفسي" للمشتبه به.

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البديل يحمل المسؤولية لسياسة ميركل للهجرة

الرئيس المشارك لحزب "البديل من أجل ألمانيا" يورغ مويتن أشار إلى أن أحد الشهود أفاد عن سماعه المشتبه به يهتف "الله أكبر". وندد موتين بـ"عمليات القتل الإسلامية بسكين في قلب ألمانيا" مؤخراً، مضيفاً أن ما يحصل "مأساة بالنسبة للضحايا الذين أتعاطف معهم وتجسيد آخر لسياسة ميركل الفاشلة بشأن الهجرة".
وشدد حزب "البديل من أجل ألمانيا" مراراً على أن قرار المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل السماح بدخول أكثر من مليون طالب لجوء (فر العديد منهم من سوريا والعراق) منذ 2015 ساهم في رفع مستوى الخطر الأمني.

وأظهرت تسجيلات مصورة انتشرت على الإنترنت المارة أثناء محاولتهم منع تقدّم المهاجم باستخدام مقاعد مطوية. وطاردت مجموعة من الأشخاص المهاجم قبل وصول سيارة شرطة إلى الموقع، وفق ما أظهر أحد التسجيلات.

وأثنى القادة السياسيون على شجاعة المدنيين. وقال زعيم حزب ميركل "الاتحاد المسيحي الديموقراطي" أرمين لاشيت، على تويتر: "أعرب عن بالغ احترامي للمواطنين الشجعان الذين تدخلوا سريعاً"، فيما أرسل تعازيه أيضاً إلى أقارب الضحايا.

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هجمات بدوافع إسلاموية في ألمانيا
وكانت ألمانيا في حالة تأهّب بعد عدة هجمات نفذها إسلاميون متطرفون. وشهدت فورتسبورغ قبل خمس سنوات هجوما نفّذه شخص بفأس أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح على متن قطار. وحاول حينها منفّذ الاعتداء الأفغاني مهاجمة أحد المارة أثناء فراره قبل أن ترديه الشرطة. وتبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الاعتداء.

لكن الهجوم المنفّذ بدوافع إسلاموية الأكثر دموية وقع في كانون الأول/ديسمبر 2016 عندما نفّذ جهادي عملية دهس في سوق لعيد الميلاد في برلين أودت بـ12 شخصاً. وكان المهاجم التونسي، وهو طالب لجوء فشل في الحصول على وضع الحماية، من أنصار تنظيم "الدولة الإسلامية". 

وحكم في أيار/مايو على سوري متطرّف يبلغ من العمر 20 عاماً بالسجن مدى الحياة على خلفية هجوم مناهض للمثليين.

وارتفع عدد الإسلاميين الذين يعتبرون خطيرين في ألمانيا بدرجة كبيرة بين العامين 2015 و2018، بحسب أجهزة الأمن. لكن العدد تراجع مذاك إذ بات 615 يعتبرون خطيرين بناء على آخر إحصاء، مقارنة بـ 730 في كانون الثاني/يناير 2018.

م.ع.ح/خ.س (د ب أ، أ ف ب)

  • Italien Mutmaßlicher Berliner Attentäter in Mailand getötet (picture-alliance/dpa/Daniele Bennati/B&V)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    أكدت السلطات الإيطالية رسميا اليوم الجمعة (23 كانون الأول/ ديسمبر 2016) مقتل أنيس عامري المشتبه به في تنفيذ الهجوم على سوق عيد الميلاد في برلين، في اشتباك مع الشرطة في مدينة ميلانو.

  • Tunesien Familie von Anis Amri (Getty Images/AFP/F. Belaid)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    مصطفى عامري والد أنيس أمام منزل العائلة. أنيس من مواليد عام 1992 وهو مولود في حي حشاد بمنطقة الوسلاتية التابعة لولاية القيروان. وقال مسؤول أمني تونسي إن له أخا واحدا وأربع شقيقات. كما ذكر أن أنيس عامري أوقف مرات عدة بسبب المخدرات قبل الثورة، التي أطاحت مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي.

  • Tunesien Auseinandersetzungen Salafisten Polizei (picture alliance/AP Photo)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    بسبب تاريخها الإسلامي تعد القيروان عاصمة روحية لتونس. وفيها الجامع الكبير، الذي أسسه عقبة بن نافع. لكن المدينة تحولت في الأعوام الأخيرة إلى مركز للسلفيين المتشددين في تونس. واندلعت مصادمات في سنة 2013 بين الشرطة ومؤيدي جماعة "أنصار الشريعة" المتشددة في القيروان، بعد أن منعت السلطات التونسية ملتقى سنويا تعقده الجماعة في المدينة ويحضره الآلاف منهم.

  • Tunesier Anis Amri (picture-alliance/AP Photo)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    غادر أنيس تونس في سنة 2009، وبحسب أخيه عبد القادر، هرب أنيس من الفقر في تونس وكان "يريد بأي ثمن تحسين الوضع المادي لعائلاتنا التي تعيش تحت خط الفقر كأغلب سكان الوسلاتية." وذكر عبد القادر عامري أن أنيس حكم عليه في تونس بالسجن 4 سنوات بسبب إدانته في جرائم سرقة وسطو.

  • Tunesier Anis Amri (picture-alliance/AP Photo)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    وذكرت صحف إيطالية أن أنيس أعلن أنه قاصر عندما قدم طلب اللجوء وتم ارساله إلى مركز لاستقبال اللاجئين القصر في مدينة كاتانيا في جزيرة صقلية. وفي 24 تشرين الأول/ اكتوبر 2011 أُوقف مع ثلاثة من مواطنيه بعد حرقهم مدرسة، وحكم عليه بالسجن لأربع سنوات، وأمضى عقوبته في كاتانيا ثم في عدة سجون في صقلية. ولأنه لم يكن من المساجين المنضبطين، لم ينل أي خفض لمدة عقوبته وأمضي فترة العقوبة بالكامل في السجون.

  • Fahndungsfoto Anis Amri (picture-alliance/dpa/Bundeskriminalamt)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    بعد خروجه من السجن سنة 2015 أُرسل إلى مركز لتحديد هويته وصدر بحقه قرار طرد من إيطاليا. وقالت صحيفة "ميلانو" إن إجراءات تحديد الهوية الضرورية لترحيله "لم تقم بها السلطات التونسية ضمن المهل القانونية"، ما يفسر اضطرار ايطاليا "للإفراج عنه". ومن ثم دخل ألمانيا وقدم فيها طلبا للجوء في تموز/ يوليو 2015. واشتبهت الشرطة الألمانية باتصاله بالتيار السلفي، وتم تصنيفه كـ "شخص خطر."

  • An image grab from a short 'selfie' video clip from a social media website purportedly shows Anis Amri, the Tunisian suspect of the Berlin Christmas market attack, at an unknown location (REUTERS)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    كان أنيس يخضع للتحقيق منذ آذار/ مارس الماضي، كُلِّفت به نيابة برلين بتهمة "الإعداد لعمل إجرامي خطير يشكل خطرا على الدولة." لكن التهم أسقطت لغياب الأدلة الكافية، ومن ثم توقفت مراقبته في أيلول/ سبتمبر الماضي. وأمضى أنيس عامري وقته متنقلا في مختلف أنحاء ألمانيا، لإخفاء أثره على ما يبدو.

  • Abu Walaa - Screenshot von Al Manhaj Media (picture alliance/dpa/Al Manhaj Media)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    وأشارت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية إلى أن الشاب التونسي كان على علاقة مع عراقي يبلغ 32 عاما، مشهور باسم أحمد عبد العزيز عبد الله ولقبه "أبو ولاء". وأوقف "أبو ولاء" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إلى جانب أربعة شركاء آخرين لتشكيلهم شبكة تجنيد لصالح تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، بحسب النيابة الاتحادية الألمانية.

  • Deutschland Ralf Jäger Innenausschuss NRW-Landtag (Reuters/I. Fassbender)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    فيما قال رالف ييغر، وزير الداخلية بولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية، إن أنيس رُفِضَ كطالب لجوء في حزيران/ يونيو 2016 "ولكن لم تستطع السلطات المعنية ترحيله لأنه لم يكن لديه أوراق هوية صالحة". كما أكد الوزير أن تونس شككت مرارا في أنه تونسي الجنسية. وأكد الوزير أن أوراق الهوية المطلوبة لترحيله لم تصل سوى بعد يومين، بعد الهجوم الإرهابي في برلين.

  • Fahndunsgfoto - Anis A. nach Terrorangriff Berliner Weihnachtsmarkt (picture-alliance/AP Photo/Police Handout)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    وكان الادعاء العام الألماني قد صدر أمر اعتقال بحق أنيس عامري بتهمة الهجوم بشاحنة على سوق عيد الميلاد بالعاصمة الألمانية برلين. وقالت المتحدثة باسم الادعاء العام أن الأدلة تشير إلى أن عامري هو من قاد الشاحنة، التي اقتحمت السوق مساء الإثنين (19 ديسمبر/ كانون الأول) وتسببت في قتل 12 شخصا وإصابة نحو 50 آخرين. الكاتب: زمن البدري

    الكاتب: زمن البدري