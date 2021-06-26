ألمانيا... ملابسات ودوافع هجوم فورتسبورغ

أعربت الحكومة الألمانية اليوم السبت (26 حزيران/يونيو) عن صدمتها إزاء حادث الطعن الدموي الذي وقع أمس الجمعة في مدينة فورتسبورغ. وكتب المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت على تويتر: "ستكشف التحقيقات عن دوافع المسلح في فورتسبورغ، لكن هناك شيء واحد مؤكد: جريمته المروعة تستهدف الإنسانية جمعاء وكل الأديان". وقدم زايبرت التعازي لذوي الضحايا وتمنى الشفاء للمصابين بجروح خطيرة.





وهاجم مشتبه به صومالي (24 عاماً) المارة بسكين وسط مدينة فورتسبورغ يوم أمس الجمعة، ما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين على الأقل بجروح خطيرة. واعتقلت الشرطة المهاجم بعد أن أطلقت عليه النار. ونفّذ المشتبه به الذي وصل إلى فورتسبورغ عام 2015 الاعتداء وسط المدينة مساء الجمعة، مستهدفاً متجراً لبيع المعدات المنزلية قبل أن يتوجّه إلى مصرف. وسيطرت الشرطة عليه لاحقاً بعدما أطلقت النار على فخذه، وفق ما أعلن وزير الداخلية في ولاية بافاريا يواخيم هيرمان.

وبحسب وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر، لا تزال الدوافع وراء الجريمة غير واضحة. وقال زيهوفر لصحيفة "بيلد أم زونتاغ": "التقييم النهائي لدافع الجريمة ليس ممكناً بعد، لذلك لا يمكننا استبعاد أي شيء في الوقت الحالي، مشيراً إلى استمرار التحقيقات.

وأفادت معلومات وردت إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن الصومالي حاصل على اللجوء بوضع الحماية المؤقتة.

تنكيس أعلام ولاية بافاريا

من جهته أعرب رئيس حكومة ولاية بافاريا، ماركوس زودر، عن صدمته إزاء الحادث، ووصفه بأنه "جريمة قتل عشوائي". وأمر زودر بتنكيس أعلام الولاية على المباني العامة، وقال اليوم السبت قبل بدء اجتماع لحزبه المسيحي الاجتماعي البافاري: "إنه يوم صعب على بافاريا".

بدوره، أعرب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن صدمته حيال "الوحشية الشديدة" للجريمة. وقال: "سيحاسب بموجب حكم القانون على فعلته غيرالإنسانية"، وتابع: "نعيش حالة حداد في ألمانيا برمّتها اليوم مع أقارب الضحايا"، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

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ويسابق المحققون الألمان الزمن لتحديد دوافع الهجوم. وعثر المحققون على سجّلات تظهر أن الرجل يتلقى العلاج في مصحة للأمراض النفسية فيما أشارت الشرطة إلى أنه ليس إسلامياً معروفاً بالنسبة للسلطات. وقال هيرمان: "سيحدد تحقيق الشرطة إن كان عملاً إسلامياً أم أنه نتيجة الوضع النفسي" للمشتبه به.

البديل يحمل المسؤولية لسياسة ميركل للهجرة

الرئيس المشارك لحزب "البديل من أجل ألمانيا" يورغ مويتن أشار إلى أن أحد الشهود أفاد عن سماعه المشتبه به يهتف "الله أكبر". وندد موتين بـ"عمليات القتل الإسلامية بسكين في قلب ألمانيا" مؤخراً، مضيفاً أن ما يحصل "مأساة بالنسبة للضحايا الذين أتعاطف معهم وتجسيد آخر لسياسة ميركل الفاشلة بشأن الهجرة".

وشدد حزب "البديل من أجل ألمانيا" مراراً على أن قرار المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل السماح بدخول أكثر من مليون طالب لجوء (فر العديد منهم من سوريا والعراق) منذ 2015 ساهم في رفع مستوى الخطر الأمني.

وأظهرت تسجيلات مصورة انتشرت على الإنترنت المارة أثناء محاولتهم منع تقدّم المهاجم باستخدام مقاعد مطوية. وطاردت مجموعة من الأشخاص المهاجم قبل وصول سيارة شرطة إلى الموقع، وفق ما أظهر أحد التسجيلات.

وأثنى القادة السياسيون على شجاعة المدنيين. وقال زعيم حزب ميركل "الاتحاد المسيحي الديموقراطي" أرمين لاشيت، على تويتر: "أعرب عن بالغ احترامي للمواطنين الشجعان الذين تدخلوا سريعاً"، فيما أرسل تعازيه أيضاً إلى أقارب الضحايا.

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هجمات بدوافع إسلاموية في ألمانيا

وكانت ألمانيا في حالة تأهّب بعد عدة هجمات نفذها إسلاميون متطرفون. وشهدت فورتسبورغ قبل خمس سنوات هجوما نفّذه شخص بفأس أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح على متن قطار. وحاول حينها منفّذ الاعتداء الأفغاني مهاجمة أحد المارة أثناء فراره قبل أن ترديه الشرطة. وتبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الاعتداء.

لكن الهجوم المنفّذ بدوافع إسلاموية الأكثر دموية وقع في كانون الأول/ديسمبر 2016 عندما نفّذ جهادي عملية دهس في سوق لعيد الميلاد في برلين أودت بـ12 شخصاً. وكان المهاجم التونسي، وهو طالب لجوء فشل في الحصول على وضع الحماية، من أنصار تنظيم "الدولة الإسلامية".

وحكم في أيار/مايو على سوري متطرّف يبلغ من العمر 20 عاماً بالسجن مدى الحياة على خلفية هجوم مناهض للمثليين.

وارتفع عدد الإسلاميين الذين يعتبرون خطيرين في ألمانيا بدرجة كبيرة بين العامين 2015 و2018، بحسب أجهزة الأمن. لكن العدد تراجع مذاك إذ بات 615 يعتبرون خطيرين بناء على آخر إحصاء، مقارنة بـ 730 في كانون الثاني/يناير 2018.

م.ع.ح/خ.س (د ب أ، أ ف ب)