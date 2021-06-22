 مقتل ثلاثة وجرح آخرين في هجوم بسكين بوسط فورتسبورغ الألمانية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.06.2021

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مقتل ثلاثة وجرح آخرين في هجوم بسكين بوسط فورتسبورغ الألمانية

تبحث الشرطة الألمانية عن دوافع هجوم بسكين نفذه شاب صومالي في مدينة فورتسبورغ وقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين. وتمكنت الشرطة من السيطرة على المشتبه به. وقال وزير داخلية بافاريا إن الشاب أودع مؤخرا بمستشفى للأمراض النفسية.

Deutschland Messerattacke in Würzburger Innenstadt

قالت الشرطة الألمانية مساء الجمعة (25 يونيو/ حزيران 2021) إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر بجروح في هجوم بسكين وسط مدينة فورتسبورغ بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا اليوم الجمعة، وإنها أطلقت النار على المهاجم المشتبه به واعتقلته وهو صومالي (24 عاما) مشيرة إلى أن إصابته لا تهدد حياته.

وكتبت شرطة فرانكن السفلى (أونترفرانكن) على تويتر: "حقائق بدلا من تكهنات. من خلال هجوم نفذه صومالي عمره 24 عاما، قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون، بعضهم إصاباته خطيرة". وأضافت الشرطة "الرجل القاطن في فورتسبورغ أصيب برصاص لكن حياته ليست في خطر".

وفورتسبورغ مدينة يقطنها نحو 130 ألف نسمة وتقع إلى الجنوب الشرقي من فرانكفورت.

هل الحادث له علاقة بالإسلام المتطرف؟

وأفاد شاهد أن المعتدي هتف الله أكبر، وأوضح وزير الداخلية في ولاية بافاريا يوآخيم هيرمان للصحافيين مساء الجمعة أنه أودع مؤخرا مستشفى أمراض نفسية بسبب سلوكه الغريب.

مختارات

اعتقلت الشرطة الألمانية شخصا بعد حادث طعن لعدة أشخاص في بلدة اوبيرهاوزن غرب ألمانيا. وقالت الشرطة إن الأمر يتعلق بنزاع عائلي على ما يبدو، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

مشهد غير مألوف. جريمة قتل بدون أي مسبب أو أي احتكاك سابق. صبي عراقي يركب دراجته، قبل أن يهاجمه مواطن ألماني ويوجه له عدة طعنات أدت إلى وفاته، في تسيله، شمال غرب ألمانيا.

وأضاف أن "تحقيق الشرطة سيحدد ما إذا كنا بإزاء عمل مرتبط بالإسلام المتطرف أو بالوضع النفسي" للمهاجم".

وتابع أن الرجل الذي وصل إلى المانيا كمهاجر العام 2015 تصرف "بوحشية بالغة" مرتكبا هذه الجريمة في وسط المدينة داخل متاجر ووكالة مصرفية.

وقال الوزير "نصلي من أجل الجرحى"، مشيدا برد فعل المارة الذين طاردوا المهاجم مزودين مقاعد استعانوا بها من أرصفة المقاهي أو عصيا "للتصدي له"، بحسب ما أظهرت أشرطة مصورة التقطها هواة.

وذكرت صحيفتا بيلد وماين بوست أنه تمت السيطرة على المعتدي بعدما أطلقت الشرطة النار على ساقيه.

وأظهره أحد الفيديوهات على الأرض مقيدا من جانب الشرطة ويحوط به حشد غاضب. كما نشرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني صورة قالت إنها للمعتدي المفترض، يظهر فيها شخص أسمر البشرة حافي القدمين يحمل سكينا في يده.

سيارات الأسعاف في محيط الهجوم بالسكين الذي نفذه رجل الجمعة (25/6/2021) في مدينة فورتسبورغ الألمانية

سيارات الأسعاف في محيط الهجوم بالسكين الذي نفذه رجل الجمعة (25/6/2021) في مدينة فورتسبورغ الألمانية

وأظهرت لقطات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شابا يبدو أنه يمسك بسكين ويحاول رجال التصدي له باستخدام الكراسي لحين وصول الشرطة. وأظهر تسجيل مصور آخر بقع دماء على الأرض. وتتطابق تلك التسجيلات المصورة مع الموقع الذي وقعت فيه الهجمات قرب وسط المدينة لكن لم يتسن على الفور تأكيد وقت تصويرها.

وقال مراسل محطة (إيه.آر.دي) التلفزيونية العامة إن الشرطة أخبرته بأنه لا توجد أي مؤشرات على دوافع إرهابية للهجوم. وذكرت وسائل إعلام أخرى أن عدد المصابين ستة.

وقال مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) في موقع الحادث إنه كان هناك الكثير من سيارات الإسعاف والشرطة في الشوارع. واستدعت الشرطة عددا من الشهود للإدلاء بشهاداتهم وطلبت من الجميع مغادرة موقع الحادث.

ص.ش/ع.ش (رويترز د ب أ، أ ف ب)

 

  • Deutschland Neun Tote und viele Verletzte auf Berliner Weihnachtsmarkt (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

    في صور: سلسلة حوادث أحزنت الألمان في عام 2016

    في حوالي الساعة الثامنة من مساء الإثنين (19 ديسمبر/ كانون الأول) دهست شاحنة ضخمة تحمل لوحات معدنية بولندية عشرات الأشخاص، كانوا متواجدين في سوق لعيد الميلاد قرب كنيسة الذكرى في قلب العاصمة الألمانية برلين.

  • Deutschland Neun Tote und viele Verletzte auf Berliner Weihnachtsmarkt (REUTERS/P. Kopczynski)

    في صور: سلسلة حوادث أحزنت الألمان في عام 2016

    وقتل في الحال 12 أشخاص وجرح 48 شخصا آخر. ورفض وزير الداخلية الألماني توصيف الحادث بالهجوم الإرهابي على "الرغم من وجود ما يشير إلى هذا الاتجاه". وقال دي ميزير "نريد أن نكون حذرين جدا جدا ونعمل وفقا لنتائج التحقيق وليس وفقا للتكهنات".

  • Deutschland Ludwigshafen Weihnachtsmarkt (picture-alliance/dpa/U. Anspach)

    في صور: سلسلة حوادث أحزنت الألمان في عام 2016

    الجمعة 16 كانون أول/ ديسمبر أكدت السلطات الألمانية أن صبيا يبلغ من العمر 12 عاما حاول الشهر الماضي تنفيذ هجوم بقنبلة مسامير على أحد أسواق عيد الميلاد (الكريسماس) في مدينة لودفيغسهافن بولاية راينلاند-بفالتس وذكر رئيس الادعاء العام في مدينة فرانكنتال الألمانية، هوبرت شتروبر، أن الصبي ولد ويعيش في مدينة لودفيغسهافن، كما أنه حامل للجنسيتين الألمانية والعراقية.

  • Freiburg Gedenken an die ermordete Studentin Maria (DW/M. Saifullah)

    في صور: سلسلة حوادث أحزنت الألمان في عام 2016

    رجال ونساء وأطفال أجانب في مدينة فرايبورغ في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول يوقدون الشموع ويحملون حروف اسم الطالبة الألمانية "ماريا" (19 عاما) التي عثر على جثتها في نهر في فرايبورغ. وقد تعرضت ماريا للاغتصاب ثم للقتل في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول. وتم إلقاء القبض على مشتبه به أفغاني لاجئ عمره 17 عاما.

  • Reichsbürger schießt auf Polizisten (picture-alliance/dpa/N. Armer)

    في صور: سلسلة حوادث أحزنت الألمان في عام 2016

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  • Deutschland Bombenanschlag in Ansbach (picture-alliance/dpa/Sdmg/Friebe)

    في صور: سلسلة حوادث أحزنت الألمان في عام 2016

    25 يوليو/ تموز، في هذا المكان بالقرب من مهرجان للموسيقى في مدينة أنسباخ جنوبي ألمانيا فجَّر طالب لجوء سوري عبوة ناسفة من صنعه، ما أدى إلى مقتله وإصابة 12 شخصا بجروح ثلاثة منهم في حالة خطرة.

  • Deutschland Reutlingen Mann mit Machete tötet Frau und verletzt mehrere

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    وشهدت ألمانيا الأحد (24 تموز/ يوليو) جريمة أخرى اهتزت لها مدينة رويتلينغن، بولاية بادن فورتمبورغ بجنوب غرب البلاد. حيث أعلنت الشرطة الألمانية أن طالب لجوء سوري (21 عاما) قتل امرأة وأصاب شخصين بساطور في وسط مدينة رويتلينغن قبل أن يتم اعتقاله. وقالت الشرطة في بيان إن السوري "كان على خلاف" مع المرأة فقتلها "بساطور" قبل أن يجرح امرأة ثانية ورجلا.

  • Nach Amoklauf am Olympia Einkaufszentrum in München Trauer

    في صور: سلسلة حوادث أحزنت الألمان في عام 2016

    23 يوليو/ تموز، بحر من الورود أمام مركز أوليمبيا التجاري في ميونيخ، حيث قام شاب ألماني من أصل إيراني عمره 18 عاما باطلاق النار بشكل عشوائي الجمعة (22 يوليو/ تموز) فقتل تسعة أشخاص وإصاب 27 شخصا آخر.

  • Bekennervideo Mutmaßlicher Attentäter von Würzburg

    في صور: سلسلة حوادث أحزنت الألمان في عام 2016

    يوم الإثنين 16 يوليو/ تموز نفذ طالب لجوء في الـ 17 من عمره، قدم فاراً من أفغانستان، هجوما بالبلطة على ركاب أحد القطارات بالقرب من مدينة فورتسبورغ بولاية بافاريا. وتسبب الهجوم في إصابة خمسة أشخاص بجروح بالغة. وقد نشر "داعش" فيديو يظهر فيه الفتى وهو يهدد ويتوعد فيه الألمان بالقتل والانتقام.

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    في صور: سلسلة حوادث أحزنت الألمان في عام 2016

    16 أبريل/ نيسان، رجل شرطة يقف أمام معبد لطائفة السيخ في مدينة إسن بولاية شمال الراين فيستفاليا. فقد تعرض المعبد في ذلك اليوم لإنفجار بعبوة ناسفة أدى في الحال إلى إصابة ثلاثة أشخاص أحدهم في حالة خطيرة. وبعد أسبوع تم تصنيف منفذيه على أنهم شباب من "السلفيين" في منطقة الرور الصناعية.

  • Hannover Bahnhof Polizei (Getty Images/S. Gallup)

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    26 شباط/ فبراير، قامت فتاة ألمانية مغربية على علاقة بتنظيم "داعش" بطعن شرطي في العنق في محطة القطارات الرئيسية في هانوفر. وقد تمكن شرطي آخر من السيطرة عليها. وتحاكم الفتاة (16 عاما) بتهم محاولة القتل والضرب والإيذاء الجسدي ودعم منظمة إرهابية أجنبية. ويمكن ان يحكم عليها بالسجن عشر سنوات إذا أدينت بهذه التهم.

    الكاتب: صلاح شرارة


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