مقتل ثلاثة وجرح آخرين في هجوم بسكين بوسط فورتسبورغ الألمانية

قالت الشرطة الألمانية مساء الجمعة (25 يونيو/ حزيران 2021) إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر بجروح في هجوم بسكين وسط مدينة فورتسبورغ بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا اليوم الجمعة، وإنها أطلقت النار على المهاجم المشتبه به واعتقلته وهو صومالي (24 عاما) مشيرة إلى أن إصابته لا تهدد حياته.
وكتبت شرطة فرانكن السفلى (أونترفرانكن) على تويتر: "حقائق بدلا من تكهنات. من خلال هجوم نفذه صومالي عمره 24 عاما، قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون، بعضهم إصاباته خطيرة". وأضافت الشرطة "الرجل القاطن في فورتسبورغ أصيب برصاص لكن حياته ليست في خطر".
وفورتسبورغ مدينة يقطنها نحو 130 ألف نسمة وتقع إلى الجنوب الشرقي من فرانكفورت.
هل الحادث له علاقة بالإسلام المتطرف؟
وأفاد شاهد أن المعتدي هتف الله أكبر، وأوضح وزير الداخلية في ولاية بافاريا يوآخيم هيرمان للصحافيين مساء الجمعة أنه أودع مؤخرا مستشفى أمراض نفسية بسبب سلوكه الغريب.
وأضاف أن "تحقيق الشرطة سيحدد ما إذا كنا بإزاء عمل مرتبط بالإسلام المتطرف أو بالوضع النفسي" للمهاجم".
وتابع أن الرجل الذي وصل إلى المانيا كمهاجر العام 2015 تصرف "بوحشية بالغة" مرتكبا هذه الجريمة في وسط المدينة داخل متاجر ووكالة مصرفية.
وقال الوزير "نصلي من أجل الجرحى"، مشيدا برد فعل المارة الذين طاردوا المهاجم مزودين مقاعد استعانوا بها من أرصفة المقاهي أو عصيا "للتصدي له"، بحسب ما أظهرت أشرطة مصورة التقطها هواة.
وذكرت صحيفتا بيلد وماين بوست أنه تمت السيطرة على المعتدي بعدما أطلقت الشرطة النار على ساقيه.
وأظهره أحد الفيديوهات على الأرض مقيدا من جانب الشرطة ويحوط به حشد غاضب. كما نشرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني صورة قالت إنها للمعتدي المفترض، يظهر فيها شخص أسمر البشرة حافي القدمين يحمل سكينا في يده.
سيارات الأسعاف في محيط الهجوم بالسكين الذي نفذه رجل الجمعة (25/6/2021) في مدينة فورتسبورغ الألمانية
وأظهرت لقطات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شابا يبدو أنه يمسك بسكين ويحاول رجال التصدي له باستخدام الكراسي لحين وصول الشرطة. وأظهر تسجيل مصور آخر بقع دماء على الأرض. وتتطابق تلك التسجيلات المصورة مع الموقع الذي وقعت فيه الهجمات قرب وسط المدينة لكن لم يتسن على الفور تأكيد وقت تصويرها.
وقال مراسل محطة (إيه.آر.دي) التلفزيونية العامة إن الشرطة أخبرته بأنه لا توجد أي مؤشرات على دوافع إرهابية للهجوم. وذكرت وسائل إعلام أخرى أن عدد المصابين ستة.
وقال مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) في موقع الحادث إنه كان هناك الكثير من سيارات الإسعاف والشرطة في الشوارع. واستدعت الشرطة عددا من الشهود للإدلاء بشهاداتهم وطلبت من الجميع مغادرة موقع الحادث.
ص.ش/ع.ش (رويترز د ب أ، أ ف ب)
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الكاتب: صلاح شرارة