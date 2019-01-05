 ألمانيا مستعدة لقبول مهاجرين عالقين بالبحر داخل إطار أوروبي | أخبار | DW | 05.01.2019

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أخبار

ألمانيا مستعدة لقبول مهاجرين عالقين بالبحر داخل إطار أوروبي

لا يزال الوضع غامضا بالنسبة لسفينتي إنقاذ ألمانيتيين أنقذتا قبل دخول العام الجديد نحو 50 مهاجرا في البحر المتوسط. وفي حين ترفض مالطا السماح لهما بالرسو، أعلنت ألمانيا استعدادها لقبول اللاجئين في إطار "حل أوروبي واسع".

Mittelmeer Rettungsaktion von Sea-Watch (picture-alliance/dpa/Sea-Watch.org)

مازالت سفينتان لإنقاذ مهاجرين، يسيرهما نشطاء ألمان وعلى متنهما 49 مهاجرا، بانتظار ميناء للرسو فيه اليوم السبت (الخامس من يناير/ كانون الثاني 2019) بعد قضاء أيام عالقتين أمام ساحل مالطا في البحر المتوسط.

وقال روبن نويغباور، وهو متحدث باسم منظمة "سي ووتش" الألمانية غير الحكومية: "بشكل عام، الوضع على متنهما متوتر للغاية". وأضاف: "البلد قريب، إلا أن الاتحاد الأوروبي قرر يتخذ 49 شخصا رهائن منذ أسبوعين".

يذكر أن سفينة "سي ووتش 3" أنقذت 32 شخصا كانوا في محنة في عرض البحر قبالة السواحل الليبية في 22 كانون الأول/ ديسمبر، وتم منعها منذ ذلك الحين من الرسو في إيطاليا أو مالطا. ومن بين المهاجرين الذين تم إنقاذهم أربع نساء وسبعة أطفال، أربعة منهم غير مصحوبين بذويهم.

مختارات

أعلن الجيش الألماني اليوم الأحد أن البحرية الألمانية أنقذت أمس السبت نحو 1200 مهاجر في عرض البحر المتوسط وأوصلتهم إلى إيطاليا. فيما تعرضت سفينة إنقاذ ألمانية تابعة لمنظمة إغاثة غير حكومية لحالة طوارئ في البحر المتوسط. (16.04.2017)

تمكنت سفينة عسكرية ألمانية من إنقاذ أكثر من تسعين شخصا من الغرق في خليج عدن بين الصومال واليمن بعد عطل قارب كانوا على متنه. وكان الجيش الألماني قد أنقذ المئات من الغرق قبالة السواحل الليبية. (30.04.2016)

وتنتظر أيضا سفينة "بروفيسور ألبرشت بينك"، التي تشغلها منظمة "سي أي" الألمانية غير الحكومية، تصريحا للرسو. وأنقذت سفينة بروفيسور ألبريشت بينك 17 شخصا آخر في وسط البحر المتوسط في 29 كانون أول/ ديسمبر.

ويعيش المهاجرون العالقون على متن السفينتين في غرف قريبة من بعضها. وأدى الطقس السيئ ونقص إمدادات الغذاء والمياه النظيفة إلى حالات مرضية حادة بين الركاب، فيما يعاني آخرون من اضطراب ما بعد الصدمة جراء الظروف السيئة التي مروا بها.

ومن جانبه قال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية في برلين اليوم السبت إن الحكومة الألمانية مستعدة لاستقبال المهاجرين الذين أنقذتهم سفينتا الإغاثة الألمانيتان في البحر المتوسط، لكن في إطار "حل أوروبي واسع" لتوزيع المهاجرين.

وكان نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو قد أعلن أن بلاده مستعدة لاستقبال الأطفال وأمهاتهم على متن السفينتين الألمانيتين، غير أن دعوته لحكومة مالطا بترك المهاجرين يهبطون إلى البر ذهبت سدىً. وقال بيان صادر عن الحكومة في فاليتا "تنصح حكومة مالطا بأن يراجع نائب رئيس الوزراء الإيطالي الحقائق قبل أن يطلق مثل هذه التصريحات علناً". مضيفا أن "إيطاليا يقع عليها اللوم في لجوء سفينتي الإنقاذ إلى المياه الإقليمية لمالطا لأنها (إيطاليا) لم تسمع لهما بالرسو في ميناء (إيطالي)".

ويسود نزاع في دول الاتحاد الأوروبي حول قضية الهجرة، حيث تختلف الدول بشأن الدولة التي ينبغي أن تتحمل مسؤولية المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من البحر.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)

  • Rettung von Flüchtlingen durch Handelsschiffe im Mittelmeer (Photo: OOC)

    سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

    اقترب هذا القارب المطاطي من سفينة OOC "Jaguar" وهي سفينة تجارية تقوم بدعم منصات الحفر في البحر الأبيض المتوسط.

  • Rettung von Flüchtlingen durch Handelsschiffe im Mittelmeer (Photo: OOC)

    سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

    كثيرا ما تقوم سفن تجارية بإنقاذ المهاجرين الذين يركبونها، مثلما فعلت سفينة "Jaguar"، حيث ليس للاتحاد الأوروبي سفن كثيرة لاستخدامها ضمن مهمة "تريتون". كما إن مدى تحرك السفن في هذه المهمة لا يتعدى أكثر من 30 ميلا بحريا عن السواحل الايطالية.

  • Bildergalerie Rettung von Flüchtlingen durch deutsche Cargo schiffe im Mittelmeer

    سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

    أنقذت سفينة دعم المنصات الألمانية Christopher Opielok حوالي 1500 مهاجر خلال شهر كانون الثاني/ ديسمبر الماضي. ولم تتمكن من إنقاذ عدد كبير منهم. في الصورة زورق يغرق أمام سفينة "Jaguar".

  • Rettung von Flüchtlingen durch Handelsschiffe im Mittelmeer (Photo: OOC)

    سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

    تقوم سفن شركة Opieloks بتزويد منصات النفط والغاز بحاجياتها من المواد المختلفة أمام سواحل مالطا وليبيا . وهي تحمل كذلك مواد طبية بهدف مساعدة المهاجرين عند الحاجة.

  • Rettung von Flüchtlingen durch Handelsschiffe im Mittelmeer (Photo: OOC)

    سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

    إخراج المهاجرين من مياه البحر وحملهم إلى السفينة لا يعني أنهم نجوا من الموت، فـ"عدد منهم يشعر بالتجمد بعد دقائق من الوصول إلى سطح السفينة". كمايقول عاملون في شركة Opielok.

  • Rettung von Flüchtlingen durch Handelsschiffe im Mittelmeer (Photo: OOC)

    سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

    من واجب كل قبطان في أية سفينة أن يعمل على إنقاذ من يكون مهددا بالغرق في عرض البحر. تتجه السفن العاملة في مجال الإنقاذ مباشرة نحو خطوط عبور قوارب المهاجرين للقيام بعمليات الإنقاذ عند الحاجة. هذا القارب على وشك الغرق في عرض البحر.

  • Rettung von Flüchtlingen durch Handelsschiffe im Mittelmeer (Photo: OOC)

    سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

    بين الحينة والأخرى تبدو قوارب المهاجرين بين أمواج البحر. ومرة أخرى تحاول سفينة "Jaguar"إنقاذهم، بعد أن تطلق تحذيرا إلى حرس السواحل الايطالية لإخبارهم بوجود مهاجرين في عرض البحر.

    الكاتب: بيتر هله/ ع.خ/ع.ع


مختارات

سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

منذ انتهاء مهمة الإنقاذ البحري المعروفة باسم "ماري نوستروم"، الأوروبية لإنقاذ المهاجرين من الغرق في مياه البحر المتوسط، تمكنت سفن تجارية وسفن النقل من إنقاذ حوالي 40 ألف مهاجر من عرض البحر. (02.05.2015)  

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