 ألمانيا- مراكز الاقتراع تستقبل الناخبين تمهيدا لحقبة ما بعد ميركل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.09.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ألمانيا- مراكز الاقتراع تستقبل الناخبين تمهيدا لحقبة ما بعد ميركل

فتحت صباح الأحد مراكز الاقتراع بألمانيا لتحديد الاتجاه السياسي للبلاد بعد قرابة 16 عاما من عهد المستشارة ميركل، في انتخاات غير واضحة النتائج وقد تحمل مفاجآت قوية.

انطلاق عملية الاقتراع في ألمانيا لاختيار برلمان جديد يمهد لحكومة ما بعد حقبة ميركل

انطلاق عملية الاقتراع في ألمانيا لاختيار برلمان جديد يمهد لحكومة ما بعد حقبة ميركل

انطلقت العملية الانتخابية في ألمانيا اليوم (26 سبتمبر/ أيلول 2021) على تمام الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، حيث سيدلي الناخبون الألمان بأصواتهم في انتخابات عامة متقاربة الفرص، يشكل فيها الحزب الديمقراطي الاشتراكي المنتمي ليسار الوسط تحديا كبيرا للمحافظين الذين يستعدون لفترة ما بعد أنغيلا ميركل.

"صوتك مهم"

من جهته ناشد رئيس البلاد فرانك-فالتر شتاينماير المواطنات والمواطنين الذين يحق لهم التصويت  في بلاده المشاركة في انتخابات "بوندستاغ". وكتب شتاينماير في مقال لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد قائلا: "كل صوت مهم- صوتك مهم. لذا أرجوكم: أذهبوا للانتخاب اليوم!".
وأكد الرئيس الاتحادي أن الديمقراطية تحيا من التداخل والمشاركة، وقال إن "من يشارك، سوف يتم سماعه. من لا يشارك، سيدع آخرين يقررون له". وشدد شتاينماير على أن يوم الانتخابات يعد يوما مهما بالنسبة لألمانيا وعيداً بالنسبة للمواطنات والمواطنين، وقال إن ألمانيا بصدد مرحلة انتقالية وأنّ التحديات باقية.

ويحقّ لنحو 60 مليون و400 ألف مواطن الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات، من بينهم نحو  2,8 مليون مواطن ومواطنة يشاركون في الانتخابات لأول مرة لكونهم بلغوا السن القانوني للانتخاب. 

وإجماليا يشارك 47 حزبا في هذه الانتخابات. ومن المتوقع أن يشارك فيها الكثير من الناخبين عبر الاقتراع البريدي. ومساء أمس السبت أعلنت ولاية هامبورغ على سبيل المثال أنها تلقت عددا قياسيا من رسائل التصويت فاق أربعين بالمائة من مجموع عدد الناخبين. وحتى الإدارة الاتحادية للانتخابات، تتوقع استخدام نحو 40 بالمئة من مجموع الناخبين حقهم في التصويت البريدي، علما أن العدد قبل أربع سنوات كان قد بلغ 28,6 بالمئة. 
 

نتائج متقاربة 

ويعتبر مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشارية، أولاف شولتس، 63 عامًا، والذي عمل مع ميركل عن قرب كوزير للمالية خلال السنوات الأربع الماضية، المرشح لصدارة السباق الانتخابي. في المقابل، تراجع منافسه الرئيسي أرمين لاشيت (60 عاما) مرشح حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بقوة في استطلاعات الرأي لنوايا الناخبين قبل أن ينجح في تقليص الفجوة في الأسابيع الأخيرة ببضع نقاط مئوية. فقد منحت أحدث استطلاعات الرأي الحزب الديمقراطي الاشتراكي تقدما بنسبة 25 بالمئة، بينما حصل المحافظون على 23 بالمئة. وستكون مثل هذه الفوارق الصغيرة حاسمة حيث تضع الأحزاب نفسها في صفقات التحالف بعد ظهور النتائج.

مشاهدة الفيديو 02:14

الانتخابات الألمانية: مهاجرون يشاركون لأول مرة في عملية الاقتراع. فلمن يصوتون؟

وفي تجمع انتخابي بمعقله آخن أمس السبت، حذر آرمين لاشيت وهو يقف إلى جوار ميركل، من تحالف يساري يقوده الحزب الديمقراطي الاشتراكي مع حزب الخضر وحزب لينكه (اليسار)، لكونه على حدّ قوله "سيزعزع استقرار أوروبا".

وفي الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية ركز المحافظون على ما أسموه "الخطر الأحمر" في إشارة إلى حكومة ائتلافية بتوجه يساري سرف، تجمع وسط اليسار وأقاصه وحزب الخضر، خاصة بعد أن قال شولتس (63 عاما) إنه لا يستبعد التحالف مع حزب "دي لينكه"، لكنه استدرك أيضا بأن عضوية حلف الأطلسي خط أحمر لحزبه، وهو الحلف الذي ينتقده أقسى اليسار بشدة.

أما حزب الخضر، فدخل الانتخابات لأول مرة بعزم شديد على الفوز بمنصب المستشارية، لكن شعبية مرشحته أنالينا بيربوك شهدت انخفاضا ملحوظا، لتنحصر التوقعات بأن يحتل الخضر المركز الثالث بفارق كبير.

السيناريوهات الممكنة

يرى معظم المراقبين أن تشكيل تحالف من ثلاثة أحزاب هو النتيجة الأكثر ترجيحا للانتخابات. ولم يتمكن أي حزب من تأمين الحصول على أكثر من ربع حصة الأصوات خلال استطلاعات الرأي خلال الحملة.

مشاهدة الفيديو 02:35

الساعات الأخيرة للحملات الانتخابية في ألمانيا

وتشير أقرب السيناريوهات إلى أن الفائز من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وتحالف حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي سيشكل ائتلافا مع الخضر وحزب الديمقراطيين الأحرار.

وفي حال ما استمرت ألمانيا في ظل ائتلاف الحزبين المسيحي الديمقراطي/المسيحي الاجتماعي، فإن هذا يعتبر تفويضا للاستمرارية، مع وعود بتخفيضات ضريبية تستهدف بشكل أساسي أصحاب الدخل المرتفع والمتوسط، عطفا عن مراقبة صارمة للدّين العام وأجندة تغير المناخ التي تركز على تجارة انبعاثات الكربون.

أما ما يتعلق بحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، فمن المتوقع أن يرسخ حضوره في البرلمان بحصوله على حوالى 10 بالمئة من الأصوات، لكنه يبقى مستبعدا من أي ائتلاف محتمل.

هـ.د/ و ب (د ب أ، رويترز، أ ف ب)

 

  • المرشحة للبوندستاغ عن حزب اليسار أميرة محمد علي

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    أميرة محمد علي (41 عاماً)

    محامية وتشغل منصب الرئيسة المشتركة للكتلة البرلمانية لحزب اليسار في البوندستاغ الحالي. وهي المرشحة الأولى للحزب في ولاية سكسونيا السفلى. والدها ينحدر من مصر وأمها ألمانية. تقول إن هدفها رفع الأجور ومكافحة الفقر، خصوصاً بالنسبة للأطفال والمتقاعدين. وتقديم رعاية صحية وتعليم جيد للجميع.

  • المرشحة للبرلمان الألماني عن حزب الخضر لمياء قدور

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    لمياء قدور (43 عاماً)

    مرشحة عن حزب الخضر في مدينة دويسبورغ، وهي كاتبة وباحثة في الدراسات الإسلامية. وتنحدر من أصول سورية. تقول إن غايتها هي المساهمة في وضع "قانون هجرة حقيقي"، وهو من المطالب الأساسية لحزبها، بالإضافة إلى انتهاج سياسة "خضراء" تقوم على التعددية والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم.

  • المرشح للبوندستاغ عن حزب الخضر أنس القرعان

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    أنس القرعان (18 عاماً)

    مرشح عن الخضر في مدينة دوسلدورف وهو أصغر مرشح للبرلمان الألماني، وينحدر من الأردن. يقوم بالتدريب المهني في وزارة الاقتصاد. أهدافه الاندماج وتسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة، ويقول إنه يريد أن يعكس البرلمان الألماني التنوع في المجتمع الألماني.

  • المرشحة للبوندستاغ عن الحزب الاشتراكي سناء عبدي

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    سناء عبدي (35 عاماً)

    مرشحة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في مدينة كولونيا. والدها ألماني ووالدتها مغربية. درست الحقوق. تقول إنها تسعى للقضاء على الفقر لدى الأطفال وتحسين جودة التعليم المقدم إليهم. في الصورة نشرات إعلانية تحمل صورتها مع صورة المرشح الاشتراكي للمستشارية الألمانية أولاف شولتس.

  • المرشح للبوندستاغ عن حزب اليسار علي الديلمي

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    علي الديلمي (39 عاماً)

    مرشح عن حزب اليسار في مدينة غيسن. وينحدر الديلمي من أصول يمنية. من مواليد صنعاء. ويشغل منذ عام 2012 منصب المتحدث باسم "مجموعة العمل الاتحادية للهجرة والاندماج ومكافحة العنصرية" للحزب. من شعاراته العدالة الاجتماعية وفرض ضريبة على الثروة.

  • المرشحة للبوندستاغ عن الخضر ياسمين عطية

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    ياسمين عطية (37 عاماً)

    مرشحة عن حزب الخضر في فرايبورغ ذات أصول مصرية. درست العلوم الإسلامية والإثنيات الأوروبية. هدفها وضع لوائح هادفة وواضحة لهجرة العمل والهجرة بالإضافة إلى تطوير قوانين اللجوء في ألمانيا.

  • المرشح للبوندستاغ أيمن ذبيان

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    أيمن ذبيان (56 عاماً)

    مرشح مستقل في برلين. تعود أصوله إلى لبنان ويعيش في ألمانيا منذ الثمانينات. من أهدافه مساعدة المهاجرين في الاندماج بشكل أفضل والعمل على سن قوانين تسهل ذلك.

  • المرشحة للبوندستاغ عن حزب اليسار نهى الشريف

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    نهى الشريف (29 عاماً)

    المرشحة الأولى عن حزب اليسار في مدينة فولدا. تنحدر من الصومال. درست العلوم السياسية. تقول إن غايتها مكافحة جميع أشكال التمييز والعنصرية. في الصورة لافتة تحمل صورتها في الانتخابات المحلية في فولدا.

  • المرشح للبوندستاغ محمد رفيق مصطفى طويل

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    محمد رفيق مصطفى طويل (68 عاماً)

    مرشح مباشر بدعم من الحزب الماركسي اللينيني في نويكولن ببرلين. ذو أصول لبنانية، وهو رئيس جمعية "البيت اللبناني الألماني" ورئيس تحرير مجلة "المدينة" في برلين. شعاره: "نفس الحقوق للمهاجرين والألمان". إعداد: محيي الدين حسين

    الكاتب: محي الدين حسين


مختارات

"أردت أن أقول وداعا".. لقطات طريفة لميركل مع الطيور

بعد أكثر من 30 عاما تنتهي حقبة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل كنائبة عن دائرتها الانتخابية. وقبل أيام قليلة من الانتخابات التشريعية، وفي يوم غنّي باللقطات الطريفة مع المؤيدين والطيور، ميركل تودع ناخبيها.  

ألمانيا تحبس أنفاسها مع انتهاء الحملة الانتخابية استعدادا للأحد الحاسم

تسابق الأحزاب الألمانية الزمن لاستمالة الناخبين لصالحها في انتخابات برلمانية لا يمكن التنبؤ بنتيجتها. وفيما دعت ميركل الناخبين لانتخاب لاشيت من أجل "الاستقرار"، دعا شولتس لبداية جديدة بقيادة حزبه، بعد انتهاء حقبة ميركل.  

استطلاع: غالبية الألمان لن يفتقدوا ميركل كمستشارة

أعرب أكثر من نصف الألمان عن اعتقادهم بأنهم لن يفتقدوا أنغيلا ميركل كمستشارة، وكانت أكبر نسبة للذين سيفتقدونها من أنصار التحالف المسيحي، الذي تقوده. وفي المقابل، بلغت أقل نسبة بين أنصار حزب "البديل" اليميني الشعبوي.  

مواضيع ذات صلة

Voters wearing the traditional clothes of the region cast their ballot at a polling station during general elections in Bayrischzell, southern Germany, on September 26, 2021. (Photo by UWE LEIN / AFP) (Photo by UWE LEIN/AFP via Getty Images)

ألمانيا تنتخب..ما دور الاقتراع البريدي في حسم نتائج الانتخابات؟ 26.09.2021

مع انطلاق عملية التصويت المباشر في الانتخابات البرلمانية الألمانية، تتجه الأنظار نحو التصويت عبر البريد، خاصة في ظل تسجيل زيادة ملحوظة لهذا النوع من المشاركة الانتخابية...فماذا يعني ذلك بالنسبة للنتائج؟

Ein Radfahrer fährt an großen Wahlplakaten mit den Spitzenkandidaten Olaf Scholz (SPD, l-r), Armin Laschet (CDU), Robert Habeck und Annalena Baerbock (beide Bündnis 90/Die Grünen) vorbei. Knapp sechs Wochen vor der Bundestagswahl haben die Parteien ihren Endspurt um die Wählergunst gestartet. +++ dpa-Bildfunk +++

سؤال وجواب.. كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الألمانية! 25.09.2021

هل يمكن لمن يعيش منذ سنوات طويلة في ألمانيا لكنه لا يحمل الجنسية الألمانية، المشاركة في الانتخابات؟ متى تسلم ميركل مهامها؟ ماذا عن التصويت الالكتروني؟ الانتخابات البرلمانية الألمانية في "سؤال وجواب".

Ein Radfahrer fährt an großen Wahlplakaten mit den Spitzenkandidaten Olaf Scholz (SPD, l-r), Armin Laschet (CDU), Robert Habeck und Annalena Baerbock (beide Bündnis 90/Die Grünen) vorbei. Knapp sechs Wochen vor der Bundestagswahl haben die Parteien ihren Endspurt um die Wählergunst gestartet. +++ dpa-Bildfunk +++

الانتخابات الألمانية: لماذا لا يزال كثير من الناخبين مترددين؟ 23.09.2021

يبدو أن السباق الانتخابي لم يحسم بعد، إذ أن الكثير من الناخبين لم يحسموا أمرهم بشأن الحزب الذي سيصوتون له. وقد يرجع ذلك إلى متاهات التحالفات والحملات الانتخابية الباهتة فضلا عن الفراغ الذي ستتركه أنغيلا ميركل.